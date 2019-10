2. 10. 2019 | Praha

V kauze pochybných zakázek CzechTourismu padla první obvinění a policie se podle médií zajímá také o současnou ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou (za ANO). Není to přitom poprvé, co se vyšetřovatelé děním ve státní agentuře na podporu cestovního ruchu zabývají. Dělá stát dostatek pro to, aby situaci v CzechTourismu řešil? A čeho se nejnovější kauza týká?