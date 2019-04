26. 4. 2019 | Praha

Poslanec TOP 09 Dominik Feri byl o víkendu napaden na koštu vína. Podle jednoho ze svědků při incidentu padly i rasistické nadávky. Vyšetřovatelé připisují chování aktérů alkoholu. Podobně to komentuje řada lidí na sociálních sítích. Jiné hlasy varují, že to může být předzvěst něčeho mnohem horšího. O čem incident vypovídá? A jak je to s pronikáním extremismu do politiky? Odpovídá politolog a odborník na extremismus Jan Charvát z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.