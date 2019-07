15. 7. 2019 | Praha/Brusel

Nová Evropská komise začíná nabývat obrysy. Poslanci Evropského parlamentu mají už v úterý začít grilovat dotazy její navrženou šéfku Ursulu von der Leyenovou. Koho pošle do komise Česko, se ale ještě neví. Jaká je pravděpodobnost, že to bude dosavadní komisařka Věra Jourová? Proč premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s nominací otálí? A můžou do debaty o tom, jaký post v komisi Česko dostane, promluvit jeho kauzy?