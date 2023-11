Tři roky za znásilnění. Co se dělo u soudu, který poslal Dominika Feriho do vězení

Feri je vinen. Znásilnil dvě ženy, o další znásilnění se pokusil. Rozsudek je zatím nepravomocný. Jak ho soudkyně Lenka Hájková zdůvodnila?

Vít: Soud vzal podle soudkyně za prokázané, že se obžalovaný sexuálního násilí dopustil proti všem třem poškozeným.

„Provedeným dokazováním soud vzal za prokázané, že se sexuálního násilí dopustil vůči všem poškozeným. Poškozené mu souhlas k takovým aktivitám nedaly, naopak jim byly nepříjemné, nelíbily se jim, a odmítaly ho.“ Lenka Hájková, soudkyně (Archiv ČRo, 2. 11. 2023)

Závěry senátu zdůvodnila především tím, že poškozené ženy vypovídaly věrohodně.

„V jejích výpovědích je emoční doprovod přiměřený sdělovanému, výpověď nerozšiřuje, uvádí přiléhavé detaily, bez známek nadsazování či zakrývání, nebyla zjištěna motivace, proč by mluvila nepravdu.“ Lenka Hájková, soudkyně (Archiv ČRo, 2. 11. 2023)

Popsala, jak přesně probíhal jejich výslech – někdy se třeba začaly třást, a chtělo se jim plakat, když na některé zážitky vzpomínaly.

„Poškozená v kritických chvílích zrychlovala tempo řeči, zrychleně dýchala, zvyšovala hlas, nervózně si o sebe třela ruce, silně si je mačkala. Tato prezentace před soudem nepůsobila teatrálně.“ Lenka Hájková, soudkyně (Archiv ČRo, 2. 11. 2023)

Věrohodnost následně potvrdily i znalecké posudky, které mají o trošku větší váhu. Byl tam revizní znalecký posudek, který odmítl jakoukoliv bájnou lhavost nebo teatrálnost, pro které by se obžaloba mohla shodit ze stolu. Další důkazy, které měla soudkyně k dispozici, byly výpovědi kamarádek obětí. Ty popisovaly, že v době, kdy se to stalo, se jim oběti svěřily, jakou zkušenost s Dominikem Ferim měly. Jedna ze svědkyň byla maminka jedné z obětí.

Byly tam i další důkazy. Třeba u případu, kdy mělo dojít k pokusu o znásilnění v Poslanecké sněmovně, si soudkyně nechala zaslat plánek Poslanecké sněmovny. Posloužil například k tomu, aby identifikovala tvrzení Dominika Feriho, že to tak nemohlo proběhnout, protože jeho kancelář je zamčená na kartu, a nedá se do ní vstoupit. Soudkyně však v rozsudku uvedla, že se to neodehrálo ve Feriho kanceláři, ale v zasedací místnosti, do které lze vstoupit bez karty. Tím Feriho obhajobu vyvrátila.

Znovu zopakuji, že mělo jít o dvě znásilnění a jeden pokus o znásilnění. Jedno znásilnění se mělo týkat ženy, které v té době nebylo 18 let. Jak se Feri hájí, když se odvolal a stále tvrdí, že nic ze žalovaných skutků neudělal?

Marie: To tvrdí už od začátku, a říkal to ještě ráno, když šel do jednací síně. Tvrdil, že je konzistentní, že trvá na své nevině, a odvolal se hned v jednací síni – v nejbližší možný moment, kdy to mohl udělat. Po jednání řekl, že je zklamaný. Konkrétně z toho, že je odsouzený za něco, co se podle něj vůbec nestalo. Teď počká na písemné vyhotovení rozsudku, aby viděl, jak se soud vypořádal s údajnými rozpory. Pořád tvrdí, že jeho verze je jiná, než jak to prezentují poškozené dívky, a že je tam řada věcí, které podle něj nesedí. Věří, že u odvolacího soudu bude úspěšnější.

Tři roky vězení

Pojďme zdůvodnit tři roky vězení, které Dominik Feri zatím nepravomocně dostal. Byla s tím obžaloba spokojena? Jde o spodní hranici.

Marie: Je to tak, jde o spodní část sazby. Hrozilo mu až deset let za mřížemi, a velkou roli v tom hraje právě sedmnáctiletá dívka – nebyla plnoletá, takže se trest mohl pohybovat mezi dvěma až deseti lety vězení. Samy poškozené požadovaly šestiletý trest vězení. Tak by to podle nich bylo spravedlivé. Nicméně státní zástupkyně Petra Gřivnová navrhla tři roky, a s tímto návrhem se předsedkyně senátu Lenka Hájková ztotožnila.

„Při úvaze o druhu a výměře trestu, kterým je třeba na osobu obžalovaného působit, soud přihlížel zejména k povaze a závažnosti spáchaných trestných činů. (...) Obžalovaného, který dosud ve výkonu trestu nebyl, dostatečně citelně postihne, a zároveň mu přinese korektivní zkušenost do budoucna. “ Lenka Hájková, soudkyně (Archiv ČRo, 2. 11. 2023)

Zmocněnkyně obětí Adéla Hořejší v rozhovoru působila poměrně nadšeně, nebo mi to alespoň tak přišlo. To nejdůležitější pro ni a její klientky je, že soud vůbec uznal jejich argumenty za pravdivé, a že došlo k pojmenování skutků jako znásilnění a pokus o něj.

„Mně se hodně ulevilo, protože moje klientky mohou po tolika letech pocítit spravedlnost. (...) Všechny znalecké posudky vyšly z hlediska věrohodnosti úplně jednoznačně, že moje klientky jsou věrohodné.“ Adéla Hořejší, zmocněnkyně obětí (Archiv ČRo, 2. 11. 2023)

Vít: Přesně tak. Když jsem se s paní Hořejší ještě před vynesením rozsudku bavil, říkala, že je velmi nervózní, protože má trochu strach o to, jak to dopadne. Ne snad, že by neměla za prokázané to, že se to stalo. Spíš to byla taková obyčejná lidská nervozita před vynesením rozsudku. Po rozsudku byla velmi spokojená. Podle mě je nutné dodat, že se soud ve velké míře ztotožnil s obžalobou státní zástupkyně Petry Gřivnové, a s tím, co přednesla ve své závěrečné řeči. Soudkyně Hájková nejednou uvedla, že se na její závěrečnou řeč, která popsala veškeré rozpory, odkazuje.

„Pokud jde o hodnocení drobných rozporů ve svědeckých výpovědích či argumentů obhajoby, tak soud pro stručnost rovněž odkazuje na závěrečnou řeč paní státní zástupkyně.“ Lenka Hájková, soudkyně (Archiv ČRo, 2. 11. 2023)

Mezi těmito dvěma dámami tedy panoval konsenzus. Adéla Hořejší pak sice řekla, že by si přála, aby se státní zástupkyně proti tomuto rozsudku odvolala, protože si myslí, že by Dominik Feri měl dostat vyšší trest odnětí svobody. Na druhou stranu ale připustila, že si uvědomuje důvody, proč dostal tříletý trest. Nebyla z toho nijak zklamaná.

Pohrdavé chování

Podle žalobkyně Feri neprojevil žádnou sebereflexi. Myslím, že soudkyně upozorňovala třeba i na to, jak se choval v oddělené místnosti při výsleších obětí. O co přesně mělo jít?

Marie: Když poškozené vypovídaly, tak Dominik Feri odcházel z jednací síně do vedlejší místnosti, aby se neviděli tváří v tvář. Měl tam tuším zapnutou televizi, kde sledoval, co se děje v jednací síni. Soudkyně Lenka Hájková v rozsudku uvedla, že se Dominik Feri při výpovědích místy smál tak nahlas, že to bylo slyšet až do jednací síně, a slyšely to i dívky, které zrovna vypovídaly. Soudkyně dodala, že se sice Feri může hájit, jak chce, ale tohle jeho chování bylo naprosto neomalené a pohrdavé. Novináři se na to pak Dominika Feriho ptali, proč se smál nebo jestli se vůbec smál. Mimo jiné odpověděl, že není vůbec jasné, že ten smích patřil právě jemu, a neomaleně se prý nechoval.

Vít: Vzpomeňme ještě na první den soudního procesu, 14. února letošního roku, kdy Dominik Feri přišel mezi novináře, a vyzradil jména některých obětí svého chování. To možná také svědčí o tom, jak se k celé kauze postavil. Když se ho novináři po úterních závěrečných řečech ptali, jaké ponaučení si z této zkušenosti před soudem bere, jeho odpověď nebyla, že se mohl chovat arogantně, že mohl někomu ublížit. Jeho odpověď zněla: ‚Neměl jsem si mazat fotografie, konverzace, protože jsem nevěděl, kdy to budu muset využít u soudu.‘

Dominik Feri po vynesení rozsudku | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

V jakém smyslu mazat?

Vít: Jde o to, že si některé fotografie a zprávy s oběťmi svého jednání zřejmě vymazal z mobilního telefonu, a nemohl je tak použít jako důkaz při své obhajobě před soudem.

Protože Feri u soudu tvrdil, že nechápe, proč by mělo dojít ke znásilnění, když se s ním ženy chtěly dále stýkat, je to tak?

Marie: Tak to bylo v jednom případě.

Pojďme případy shrnout – jeden už Vítek nastínil, k tomu mělo dojít přímo v Poslanecké sněmovně…

Marie: To je pokus o znásilnění, kdy měl Dominik Feri podle obžaloby stážistku obtěžovat, osahávat ji, pokoušet se ji líbat, a to vše v prostorách Poslanecké sněmovny. Jí se podařilo utéct. Potom tam jsou dva případy znásilnění. To už podle obžaloby nejsou pokusy, ale dokonané znásilnění. Oba skutky se staly v roce 2016 u Dominika Feriho doma, v bytě na Praze 3. První se měl odehrát v březnu. S tehdy ještě sedmnáctiletou dívku se Dominik Feri podle obžaloby pokoušel líbat a sahat na ni, i když mu údajně dávala najevo, že si to vůbec nepřeje. Obžaloba tvrdí, že když chtěla dívka z bytu odejít, Feri jí nabídl lahev Fanty. Když se napila, za nějaký čas byla podle obžaloby omámená, a částečně ztratila vědomí. Pak bývalý poslanec s dívkou podle spisu dělal různé sexuální praktiky – myslím, že asi není potřeba zacházet do detailu. Podle soudkyně se ale neprokázalo, že by v nápoji nějaká omamná látka byla. Není žádný přímý důkaz. Nicméně za tohle Dominika Feriho potrestala jako za znásilnění.

Druhý případ se stal o půl roku později. S touto ženou měl Feri podle obžaloby sex, a to i přes její nesouhlas. Feri v tomto případě nepopírá, že s ženou spal, ale podle něj to byl konsenzuální pohlavní styk.

Zmocněnkyně poškozených přímo řekla, že si Feri ženy vybíral, jako si predátor vybírá kořist. Feriho vztah k ženám měl mít až rutinní charakter. Čím přesně argumentovala?

Marie: Tím myslela, že přístup Dominika Feriho k ženám měl až takový spotřební charakter. Ženy pro něj byly objekty, které mu sloužily jen k jeho mocenským a – jak ona řekla – sexuálním potřebám. Podle Adély Hořejší to pro Feriho byla až neoriginální rutina. Pořád dokola to stejné. Dívkám to podle Hořejší naopak změnilo život. Údajně mají některé z nich problémy dodnes. Víc to asi nechci specifikovat. Byla bych nerada, kdyby se dívky poznaly nebo je poznal někdo jiný. Ani ze zákona není možné říkat informace, které by vedly k identifikaci obětí.

Ochrana obětí

U soudu se stala ještě jedna událost – televize Nova porušila zásady ochrany osobních údajů. Bude se to dále řešit?

Vít: Během čtvrtečního jednání soudkyně v jednací síni povolila přítomnost tří kamer. Zřejmě ji ale nikdo nepožádal o svolení přímého přenosu jednání. Televize Nova na TN Live tak odvysílala celý rozsudek, kde zazněla i jména obětí, data narození, zdravotní stav… A to je velmi problematické. Zaprvé z toho pohledu, že nebyl dodržen zákon, a nebyla ochráněna zvlášť chráněná oběť trestného činu, což ženy v tom trestném činu znásilnění jsou. Zadruhé to vysílá signál případným obětem, které by se chtěly svěřit policii nebo orgánům činným v trestným řízení s nějakou špatnou zkušeností, že pro televizi Nova nebyl problém to odvysílat. Adéla Hořejší, kterou jsme kontaktovali, to považuje za něco nehorázného a primitivního. Zvažuje další právní kroky, mimo jiné podání stížnosti Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Dalším aktérem, který se tím zabývá, je Úřad pro ochranu osobních údajů, který nám potvrdil, že to bude předmětem jejich šetření.

Vyjádřila se k tomu i televize Nova?

Marie: Vyjádřila se k tomu na sociální síti X, bývalém Twitteru.

‼ TV Nova po celou dobu trvání procesu chránila soukromí obětí. Vždy také respektovala pokyny předsedkyně senátu dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. V případě, že nebylo umožněno přenášení či nahrávání, nic z toho jsme neprováděli. Rozsudek je ze zákona vždy vyhlašován… — TN.cz (@televizninoviny) November 2, 2023

Televizi Nova tvrdí, že po celou dobu trvání procesu naopak chránila soukromí obětí. Nicméně rozsudek je podle ní ze zákona vždycky vyhlašován veřejně. Předsedkyně senátu povolila i přítomnost kamer. Televize Nova tvrdí, že nemůže předjímat, co bude obsahem rozsudku, a že jména a identita obětí zazní. Ale jako novináři, kteří k soudům chodíme, víme, že je v podstatě nereálné, aby tyto údaje nezazněly.

Vít: Myslím, že novinář je tu od toho, aby odfiltroval jména – podle zákona i nějaké novinářské etiky tohle samozřejmě nemůžeme pustit dál –, a musíme také vyhodnotit, co je pro veřejnost důležité. Jestli to jsou detaily z každého konkrétního znásilnění, kterého se podle nepravomocného rozsudku Feri dopustil, nebo jestli je to nějaké zobecnění, které je v novinářské praxi běžné.

Co bude dál? Feri se na místě odvolal, a odvolat se může více stran. Kdy máme očekávat pokračování toho, co jsme viděli v první instanci?

Marie: Obvodní soud musí nejdřív vyhotovit písemné odůvodnění rozsudku, a musí ho rozeslat stranám. To může trvat měsíc, možná i déle. Dále budeme čekat, až Městský soud v Praze nařídí jednání. S Vítkem jsme odhadli, že by začátek odvolacího jednání mohl být třeba v únoru, březnu příštího roku.

Co bude s případy, které se k soudu nedostaly?

Vít: To zatím není úplně zřejmé, protože panuje spor o právní kvalifikaci. Rozhodnutí vrchní státní zástupkyně a vrchního státního zastupitelství říkají, že skutky, které se staly, se nedají kvalifikovat jako znásilnění. Neříkají, že by oběti nebyly věrohodné nebo že se to nestalo. Stížnost zmocněnkyně Adély Hořejší nyní leží u Ústavního soudu, který by o tom měl rozhodnout. Když jsem se s paní Hořejší bavil, říkala, že podle jejího názoru o tom neměli rozhodovat státní zástupci. Pokud si nejsou úplně jistí, měli nechat rozhodnutí na soudu. Je ale opravdu potřeba zdůraznit, že podle informací, které máme, prozatímní rozhodnutí neříkají, že by si to ty ženy vymyslely. Leckdy se jich zastávají – říkají, že se skutky staly, akorát to nejde našroubovat na kvalifikaci trestného činu.

V podcastu byly využity zvuky z archivu z Českého rozhlasu.