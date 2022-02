„To je věc, která samozřejmě podléhá nějakému šetření, protože se tam samozřejmě projevily nějaké vazby na pana Berbera, jak asi víte...kvůli tomu mi voláte, že jo?“ David Huf (bývalý fitness trenér)

Bývalý fitness trenér a lidé souzení v minulosti za vydírání podnikatelů získali miliony korun na obstarání zakázky fotbalové asociace na dezinfekci stadionů. Reportéři Radiožurnálu zjistili, kam putovaly peníze v podezřelém kontraktu. Fotbalová asociace zaplatila v roce 2020 téměř 10 milionů korun za dezinfekci klubových šaten. Kontroloři ale pak zjistili, že dohodnutá práce byla předražená a navíc ji nasmlouvané firmy nesplnily ani z poloviny. Jak asociace pozadí podezřelého kontraktu vysvětluje? A v čem je celá záležitost problematická?

Vy jste se zabýval podezřelou zakázkou na dezinfekci stadionů, kterou před nějakým časem vypsalo bývalé vedení Fotbalové asociace ČR. Jmenovalo se to akce dezinfekce. Fotbalová asociace na ni vyčlenila 10 milionů korun. Na co přesně měly být ty peníze použité? Jakou službu za ně svaz měl dostat? Pojďme to vysvětlit na začátku…

Svaz chtěl za těchto 10 milionů korun vydezinfikovat šatny a chodby v 90 fotbalových klubech po celé republice. V červnu 2020 proto uzavřel smlouvu s dezinfekční firmou Tymich a na základě faktur za provedené práce celou částku té firmě zaplatil. Jenže revizní a kontrolní komise Fotbalové asociace později přišla na to, že firma tu zadanou práci ve skutečnosti provedla jen v necelé polovině klubů a celou zakázkou se začala zabývat policie. My jsme teď na základě dokumentů o převodech peněz zjistili, že ve firmě Tymich ty peníze nezůstaly. Zjistili jsme, komu peníze z této zakázky dotekly. Zjistili jsme, že nezůstaly tedy u té firmy, která zakázku dostala a pro svaz fakturovala, ale přelévaly se k dalším lidem, kteří se vzájemně velmi dobře znají, spojují je příbuzenské nebo alespoň přátelské vztahy.

A jak se vůbec zjistilo, že tedy s tou zakázkou dezinfekce je něco v nepořádku?

Jak už jsme řekli, na tu zakázku narazila v roce 2020 revizní a kontrolní komise svazu, když prověřovala hospodaření svazu za ten rok. Na konci roku 2020. O celém případu informoval server seznam zprávy revizní a kontrolní komisi na smlouvě zaujal obrovský prostor, který měla ta vybraná firma vydezinfikovat. Bylo to 2 700 000 metrů krychlových v 90 klubech, ve sportovních akademiích, sportovních centrech a střediscích mládeže. Ono se to všechno vlastně týkalo mládeže. Komise došla prostým výpočtem k přesvědčení, že takový objem je značně přemrštěný. Dokonce ve své zprávě napsali, že takový objem je nereálný. Na každý klub by totiž v tom případě připadla plocha větší než celé fotbalové hřiště. A to, jak komise tedy shrnula závěrem, není možné. A kvůli tomu obrovskému objemu prací, tedy té dezinfekci 2 700 000 metrů krychlových byla extrémně nadsazená cena, protože ta se vypočítávala právě z toho mimořádného prostoru. Podle kontrolní komise to vzniklo nejspíše tak, že původně se vypočítala dezinfekce pro všech zhruba 3 000 klubů v Česku a tomu odpovídala i cena 10 milionů. Do konečné smlouvy se ale dostalo jen 90 klubů. Proč, to svaz nikdy nevysvětlil. Ani to, proč za každý vydezinfikovaný klub inkasovala ta vybraná firma 110 000 korun bez ohledu na to, kolik má členů nebo jak veliké šatny a chodby má.

Můžeme tedy teď popsat cestu těch peněz? Odkud šly, u koho skončily? Co je to za lidi, u kterých skončily?

Tak na počátku byla už zmíněná dezinfekční firma Tymich, která zakázku dostala a vyfakturovala práce ve všech klubech a Svaz ji celou tu sumu, necelých 10 milionů korun, proplatil. A to i přesto, že se tedy zjistilo, že skutečné práce provedla pouze v polovině klubů. Podle komise firma vydezinfikovala od druhého července do sedmého srpna 2020 jen 41 stadionů, účtovala si ale práce ve všech 90. Nicméně z účtu firmy Tymich se ty peníze posunuly dále a to dvěma směry. Největší část, přesně 4 740 000 korun, dorazila k známému fitness trenérovi, mistru Evropy a mistru světa ve sportovním aerobiku Davidu Hufovi.

„Začínáme, left knee, vysoká kolena, velké ruce, ano...opakujme třikrát levé a třikrát pravé. Bude další cvik, velké paže před sebe. (YT kanál Davida Hufa, 18. 3. 2020)“ David Huf

Konkrétně tedy na účet jeho úklidové firmy 4clean Prague. Druhý proud peněz z dezinfekční fotbalové zakázky mířil od firmy Tymich na účet malé řemeslnické firmy Proparts Group, která byla zaměřená na topenářské, instalatérské, malířské a zednické práce. A z dokumentu, do kterého jsme měli možnost nahlédnout, to byly přesně 4 miliony korun. My jsme mluvili s majitelem firmy Tymich, s Jiřím Tymichem, který nám ten převod peněz nějak jako nezpochybňoval, nevyvracel nám ho.

„Já se k tomu nechci vyjadřovat … děkuji, nashledanou.“ Jiří Tymich (majitel firmy Tymich)

Zároveň ale řekl, že se k celé věci vůbec nebude vyjadřovat.

No a ty dvě firmy tedy, které jste zmiňoval, 4clean Prague a Proparts Group, jakým způsobem ony s těmi penězi naložily? Odvedly za ty prostředky, které dostaly od svazu prostřednictvím té firmy Tymich, skutečně vytyčenou práci? Dezinfikovaly se ty fotbalové prostory?

Pokud se jedná o první firmu 4cleanPrague, kterou vlastní už zmiňovaný fitness trenér David Huf, tak ta se na žádné dezinfekci nepodílela, ani se vlastně podílet nemohla.

„David Huf, já vás zdravím...- Dobrý den, Janoušek. Za co tedy tehdy byla ta platba 5 milionů korun od Tymichu?“

David Huf nám to sám přiznal, protože v té době jeho firma neměla potřebné certifikáty, neměla ani materiál, ani proškolené zaměstnance, aby takovou zakázku vůbec mohla dostat.

„ Chystalo se zboží, chystali se lidi, chystalo se školení pro nové zaměstnance, protože to podléhá přísným legislativním záležitostem a to jsou poměrně drahé záležitosti...takže my jsme se dohodli, že bude nějaká předplatba, protože my jsme se dohodli mezi dvěma subjektama.“ David Huf

Když jsem se ho ptal, za co tedy peníze dostal, přišel s poměrně nezvyklým vysvětlením, totiž že bezmála 5 milionů korun získal za práce, které měl odvézt až někdy v budoucnu.

„A ono podle té původní smlouvy to mělo být doděláno do konce srpna a vy tady mluvíte o listopadu...-Ano, do konce srpna, to máte pravdu pak jsem se dozvěděl, že to je možný, že ta smlouva bude prodloužena v tom objemu...“ David Huf

Podle jeho slov šlo o jakousi předplatbu a jeho firma se měla prací účastnic až v nějaké další etapě. O jakou další etapu šlo nebo mělo jít, ale není jasné, protože podle těch faktur, jak už jsme říkali, firma Tymich vyfakturovala všechny práce, jako že se odvedlo úplně všechno, tak není jasné, co dalšího to mělo být.

A ta druhá firma Proparts Group?

Spojili jsme se i s majiteli této firmy, s řemeslníkem Pavlem Simandlem z Klášterce nad Ohří. Právě on měl objíždět údajně část stadionů, ve kterých se ta objednaná dezinfekce skutečně prováděla. Simandl ale nechtěl vůbec komentovat zakázku ani svojí účast na ní. Vůbec nechtěl komentovat vlastně své podnikání.

„Já se o žádných věcech ať co se týče podnikání, ať co se týče čehokoliv nebavím...jo, prostě jsem takový introvert.“ Pavel Simandl (majitel Proparts group)

Jeho společníkem v té firmě Proparts Group byl do loňského listopadu jeho bratranec Petr Zádamský. Toho se nám kontaktovat nepodařilo. My jsme mluvili pouze s jeho manželkou…

„Nemůžu teďka vám pomoct teď já vám nemůžu pomoct momentálně. - A nevíte, kde bych ho sehnal?- Teď nevím“ manželka Zádamského

…která nám řekla, že Zádamský je dlouhodobě v zahraničí, že ani ona sama s ním údajně není v kontaktu, ale řekla, že stejně by se s námi o svém podnikání nebavil.

Dozvěděl jste se během toho svého pátrání, jak byly tyto firmy vybrané nebo jakým způsobem mezi nimi existovalo nějaké spojení, že zrovna ony se sešly u takové zakázky Fotbalové asociace? Byla to náhoda, nebo v tom přece jen bylo nějaké propojení?

Tím hlavním pojítkem podle našeho zjištění byl Pavel Simandl mladší, zápasník MMA a také fitness trenér, podobně jako David Huf. On je totiž synem Pavla Simandla staršího, majitele té firmy Proparts Group a zároveň zetěm Jiřího Tymicha, tedy majitele firmy, která celou tu zakázku dostala. Pavel Simandl mladší se přes fitness zná také s Davidem Hufem, jak už jsme říkali, ten nám sám popsal, že v době koronaviru, kdy trenéři neměli moc práce, neměli ani peníze, si chtěli vzájemně vypomoct.

„Pavla Simandla, to je vlastně ten člověk, s kterým jsme se potkávali ve fitness. Přišla covidová doba, trenéři toho měli mnohem méně, protože to nešlo pracovat, že jo, takže jsme si tak říkali, co kdo jak dělá. Říkal jsem, že mám úklidovku a dělám s tchánem. Tak jsem mu řekl spojíme síly, co ty na to? A on řekl dobře, tak můžeme...kolegové se snažejí si vypomoct, že jo.“ David Huf

Pavel Simandl mladší nechtěl své aktivity v kauze dezinfekce nějak komentovat, což nám do telefonu několikrát zopakoval.

„Já se k tomu prostě vracet nechci, vůbec nějaké spojování mě...tam, prostě nechci, nemám vůbec potřebu.- Vy jste byl klíčová osoba pro tu zakázku...- vy jste hezky neodbytnej.“ Pavel Simandl mladší

Na pozdější SMS už ani nereagoval. David Huf nám ale tu spolupráci popsal docela přesně.

Vy jste informoval, že ale ta jména, která zmiňujete, Pavel Simandl starší a Petr Zádamský, tak ta, že jsou známá ještě z jiné kauzy. V roce 2008 byli obžalovaní v kauze tzv. Zádamského gangu. O co tam šlo, z čeho je soud vinil?

Členové této skupiny, tedy toho Zádamského gangu, podle obžaloby vydírali podnikatele na Karlovarsku, chtěli po nich peníze za ochranu a těm, kteří platit nechtěli, ničili provozovny, diskotéky, napadali hosty v jejich podnicích, vyhrožovali likvidací celým jejich rodinám.

„Gang podle obžaloby působil v západních Čechách od roku 1999. Měl svoji hyerarchii a členové rozdělené role. Šéfem skupiny byl údajně šestatřicetiletý Milan Zádamský, kterému hrozilo až deset let vězení. V případu bylo podle obžaloby mnoho poškozených. Gang údajně nutil lidi k tomu, aby platili za poskytování ochrany. Ten, kdo odmítl se stal okamžitě terčem fyzických a psychických útoků. (ČRo Plzeň 7.12.2009)“

„Krajský soud v Plzni zprostil obžaloby většinu členů, takzvaného Zábranského gangu, kteří podle obžaloby terorizovali podnikatele na západě Čech....12 členná skupina se zpovídala ze zločinného spolčení, vydírání a dalších trestných činů. Proces je rozsahem a délkou trestné činnosti srovnáván s berdychovým gangem. (ČRo Plzeň 7.12.2009)“

„Dokazování v hlavním líčení se vyvíjelo způsobem, který postupně nahlodával závěry o věrohodnosti některých důkazů...- o takzvaném gangu Zádamských se začalo koncem devadesátých let mluvit jako o vládcích západočeského podsvětí. Podle obžaloby terorizoval místní podnikatele. Zmiňovala, vymáhání výpalného, přikládání zbraně ke spánku nebo zavírání do lví klece. Hrozily až desetileté tresty. Nakonec zůstaly dva podmíněné a dva roční. Za podplácení, nedovolené ozbrojování a výtržnictví. (ČT 24.8.2010)“

Údajný šéf té skupiny Milan Zádamský podle obžaloby dokonce zavřel jednoho z těch podnikatelů pro výstrahu do klece se lvem. Jeho nejdůležitějšími, dejme tomu pobočníky, byli podle vyšetřovatelů právě jeho bratr Petr Zádamský a bratranec Pavel Simandl, tedy oba tito pánové z firmy Proparts Group. Soud ale celou tu skupinu nebo většinu těch obžalovaných nakonec v roce 2010 kvůli rozporům ve výpovědích svědků zprostil obžaloby a v roce 2015 dokonce někteří vysoudili odškodné za to trestní stíhání několik milionů korun.

Tolik tedy kontext, vlastně taková odbočka, abychom chápali, kam všichni ti aktéři celé této kauzy Dezinfekce patří. Nejsou to úplně všichni aktéři. My jsme zatím popsali tři transakce peněz od Fotbalové asociace k firmě Tymich a od nich k dalším dvěma firmám. Ale vy informujete ještě o tom, že v tom příběhu figuruje další instituce nebo fotbalová entita, fotbalový klub Příbram a jeho prezident Jaroslav Starka. Jakým způsobem do té věci je zapojený on?

Z dokumentů o finančních transakcích vyplývá, že z účtu té firmy Proparts Group odešlo 2 420 000 korun na účet právě toho fotbalového klubu 1. FK Příbram. Oficiálně mělo jít o nějakou platbu za reklamu. Jenže je otázkou, proč by malá řemeslnická firma z pomezí Chomutovska a Karlovarska utrácela dva a půl milionu korun za reklamu v Příbrami, vzdálené 150 kilometrů. A navíc když v minulosti podle posledních zveřejněných účetních závěrek hospodařila jen se sto tisícovým ziskem, nebo dokonce s půlmilionovou ztrátou. Nedává to smysl, proč by taková firma utrácela dva a půl milionů někde v Příbrami za reklamu. To ale Pavel Simandl starší opět nechtěl komentovat, když jsme se ho na to ptali. My jsme oslovili i prezidenta příbramského klubu Jaroslava Starku.

„Já se chci zeptat vás, vy jste v tom roce dostali od firmy Proparz 2,5 milionu, jako klub, 1. FK Příbram. Můžu se zeptat za co to bylo?- Vůbec nevím, o čem to mluvíte.- Mělo to být 2,4 milionu..- Vím, o co jde, ale nevím, to máte větší přehled než já. Tu mezeru pls protáhnout a vyjet pak to pokračování tohoto rozhovoru“ Jaroslav Starka (1. FK Příbram)

Ten na náš dotaz nejprve tvrdil, že o ničem neví, ale slíbil, že zjistí, za co tedy ty dva a půl milionu korun jeho klub dostal.

„A mohl byste se podívat nebo to zjistit, co to bylo, jestli to bylo za reklamu...- To bych mohl, ale podívám se třeba zítra. “ Jaroslav Starka

Později se ale úplně odmlčel, nereagoval na naše SMS, mobil nebral a mluvčí klubu Tomáš Větrovský pak poslal pouze SMS, že klub se k tomu vůbec nebude vyjadřovat. Existují ale indicie, že tyto peníze, těch dva a půl milionu korun, skutečně mohly pocházet z té akce dezinfekce Fotbalové asociace, protože když svaz rozhodl, že firma Tymich má většinu peněz z této podezřelé zakázky vrátit, klub 1. FK Příbram poslal peníze zpět té firmě Property Group. Ta pak částku poslala Tymichovi a u toho se sešly peníze i od Davida Hufa a vše pak následně putovalo zpátky na účet svazu.

Takže všechny ty peníze na tu dezinfekci, která tedy nakonec se neodehrála, ty se potom vrátily zpátky do České fotbalové asociace?

Všechny ne, ale velká část. V okamžiku, kdy tedy začala kontrolní komise v říjnu 2020 tuto zakázku zkoumat, svaz nakonec nařídil, že tedy firma má vrátit svazu 6,8 milionů korun a navíc zaplatit pokutu necelé 4 miliony korun. Podle předsedy komise Marka Hájka to firma nakonec udělala a zbylo jí nakonec zhruba nějakých 700 000 korun. Případ tím ale nekončí. Těmi podezřelými transakcemi se zabývají detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu, jak nám potvrdil mluvčí útvaru Jaroslav Ibehej.

My jsme popsali ty transakce, které vzbuzují velké otázky a ještě jsme nepopsali ale to, jakým způsobem proběhlo všechno v rámci Fotbalové asociace, proč se vlastně k té akci rozhodla, kdo a jak rozhodl o tom, že s těmi penězi bude nakládáno právě tímto způsobem. Kdo byl klíčovým aktérem ve FAČR, ve Fotbalové asociaci?

Tak za tu fotbalovou asociaci byl klíčovým aktérem tehdejší místopředseda výkonného výboru Roman Berbr. Podle revizní a kontrolní komise to byl právě on, kdo s celou tou zakázkou přišel a inicioval celý ten projekt a spolu s tehdejším předsedou Martinem Malíkem v červnu 2020 tu smlouvu s firmou Tymich podepsali. Proč právě s firmou Tymich, to není jasné. I kontrolní komise si stěžovala na to, že když žádala nějaké odpovědi na otázky, proč se vybrala tato firma, z kolika firem se vybíralo, jak probíhalo poptávkové řízení, nic z toho se vlastně nedozvěděli. A také proto, že žádná e-mailová komunikace kolem příprav té zakázky neexistuje, neexistuje žádný výběr. Není jasné, proč zrovna firma Tymich tuto zakázku vůbec dostala. Faktury podle komise pak schvalovali finanční ředitel Libor Kabelka a předseda fotbalové asociace Malík, a to aniž by podle komise vůbec kontrolovali to plnění. Proto podle komise nezjistili, že na fakturách je uveden větší počet těch vydezinfikovaných stadionů, než kolik jich bylo vyčištěno opravdu. Oba podle komise tedy selhali. Svaz nechce nic kolem případu komentovat a Michal Jurman, mluvčí svazu, nám řekl, že svaz to nebude vůbec komentovat právě s odkazem na to policejní prověřování.

My máme k dispozici zprávu revizní a kontrolní komise, kde se píše, že ale celá ta příprava projektů byla naprosto neprofesionální, diletantská a přímo ta zpráva odkazuje na roli právě toho Romana Berbra. My jsme oslovili Martina Malíka s žádostí o rozhovor. Ten na žádost vůbec nereagoval, mobil nám nebral, na SMS neodpovídal. Advokát Romana Berbra Tomáš Gřivna řekl, že on ani jeho klient se k tomu vyjadřovat nebudou.

„Pokud jde o kauzu Romana Berbra, tak zachovávám mediální zdrženlivost a já vlastně nemám jakoby potřebu tu mediální zdrženlivost prolamovat, takže já vám k té kauze neřeknu vlastně nic.“ Tomáš Gřivna (advokát)

Ono to není poprvé, co se v souvislosti s fotbalovou asociací objevují otazníky hlavně v souvislosti právě s někdejším vedením bývalého šéfa Romana Berbra. Můžete zmínit, co všechno v souvislosti s jeho působením ve FAČR vychází najevo?

Ano, těch podezřelých případů je opravdu mnohem více. Kontrolní komise kromě projektu Dezinfekce našla ještě další podezřelou fakturu. Šlo o nákup sportovních pomůcek za bezmála 2 miliony korun. Zvláštní je, že svaz zaplatil jako zálohu za tuto zakázku celou tu částku, a to ještě dříve, než byla vůbec vystavena objednávka. To znamená, nebylo vůbec jasné, co chce svaz koupit a kdy a už to zaplatil. A navíc samozřejmě pomůcky nikdy nedostal. Ještě připomenu, že v říjnu 2020 byl Roman Berbr zatčen spolu s dalšími 19 lidmi a obviněn kvůli podplácení rozhodčích a ovlivňování zápasů druhé a třetí ligy.

„Místopředseda Fotbalové asociace Roman Berbr je podle zdrojů Radiožurnálu obviněný z úplatkářství kvůli ovlivňování zápasu ve druhé a třetí lize. Národní centrála proti organizovanému zločinu zasahovala i v sídle asociace na pražském Strahově. (Radiožurnál 16.10.2020)“

„Celkem začalo trestní stíhání proti 20 lidem.- Trestní stíhání je vedeno pro korupční trestné činy, především podplacení, přijetí úplatku...kdy některé z obviněných osob se měly dopustit tohoto trestného činu ve prospěch organizované zločinecké skupiny. (Radiožurnál 16.10.2020)“

„Místopředseda Fotbalové asociace České republiky Roman Berbr po zatčení rezignoval na post předsedy po údajném ovlivňování výsledků zápasů. Potvrdil to předseda FAČR Martin Malý.- Přijal jsem rezignaci Romana Berbera na funkci místopředsedy výkonného výboru FAČR a zároveň Roman Berbr rezignoval na pozici plzeňského krajského fotbalového svazu. (Radiožurnál 19.10.2020)“

Kromě tohoto podezření z korupce ale podle serveru Lidovky.cz měl s dalšími třemi lidmi vytvořit tři fiktivní faktury za celkem 850 000 na semináře mládežnických trenérů. Berbr v březnu 2020 nechal peníze vyplatit z kasy plzeňského krajského fotbalového svazu, kterému v té době předsedal. Ačkoliv podle policie dobře věděl, že semináře nikdy neproběhly. Serveru Seznam zprávy přišel navíc tím, že v září 2019 nechal Berber z účtu plzeňského krajského fotbalového svazu, protože tam dělal toho předsedu, jak už víme, proplatit další milion a půl za další dvě fiktivní faktury na nákup materiálu pro rozhodčí. Opět nic z toho ve skutečnosti svaz nedostal. A navíc se ještě objevila na serveru idnes.cz spekulace, že policie se zabývá i možností, že Berbr nabízel dokonce některým prvoligovým klubům, že za úplatek si mohou zvolit, na kterém místě tabulky chtějí na konci ligy skončit.

My víme, že těch případů z fotbalového prostředí nebo z prostředí toho vedení a těch funkcionářských kruhů bylo mnoho. Řada těch bývalých aktérů stojí dokonce i před soudem nebo byla vyšetřována policií. Jak je možné, že to narostlo do takového objemu, že těch případů je tolik?

Ono, jak už jsem řekl, klíčovým aktérem byl Roman Berbr a ono se už několik let spekulovalo o tom, že si kolem sebe vytvořil nějakou síť věrných lidí, kteří mu takové věci umožňovali. Kontrolní komise to ve své zprávě o projektu Dezinfekce píše velmi otevřeně a bez vytáček. Když budu citovat přímo z té zprávy, tak v ní stojí:

„Příklad tohoto projektu svědčí o tlaku a jisté míře svévole jednoho funkcionáře, jemu naprosté oddanosti některých pracovníků a neschopnosti (slabosti) jiných se mu postavit a řádně plnit své pracovní povinnosti a dodržovat vnitřní předpisy FAČR. (...) Přesto, že se z lidského hlediska dá pochopit obava a strach některých z nich z místopředsedy výkonného výboru zejména u vedoucích pracovníků to komise považuje za nepřijatelné a neomluvitelné!“

Přímo tato věta je v té zprávě kontrolní komise. To asi je přesně ten důvod, proč policie řeší tolik podezřelých případů a proč se jich vůbec v sídle fotbalového svazu nakupilo tolik.

Ta situace ve vedení FAČR se ale přece jen změnila. Po zatčení Romana Berbra se volilo nové vedení. Je tam nové obsazení těch postů. Proměnilo to trochu i tu atmosféru a poměry v rámci FAČR?

Určitě. Ono to samotné zatčení Romana Berbra přispělo k tomu, že ty orgány fotbalové asociace už jsou mnohem, řekněme, odvážnější. Kontrolní komise právě po tom zatčení Romana Berbra přišla na tyto dva projekty Dezinfekce a nákup těch sportovních pomůcek. Etická komise trestá rozhodčí a další aktéry z toho sportovního prostředí, takže určitě se to zlepšuje. Je otázka, kolik toho ještě vyplave.