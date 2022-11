Hrad má být přístupný veřejnosti. Ať se sídlo prezidenta přesune jinam, uvažuje komentátor

Mezi Hradem a Ministerstvem vnitra se rozhořel boj o to, jestli zrušit nebo ponechat bezpečnostní kontroly na Pražském hradě. Jak k tomu došlo a proč zrovna teď?

Je to poněkud absurdní situace, protože obsazení těch osob je stejné jako v minulosti, kdy se rovněž hovořilo o nutnosti, nebo zbytečnosti bezpečnostních kontrol na Pražském hradě. Akorát se obrátily role, to znamená, že v nedávné minulosti pan Rakušan bezpečnostní kontroly na Hradě kritizoval, považoval je za nadbytečné a tvrdil, že by měly být zrušeny. Prezident Miloš Zeman a lidé z jeho okolí tehdy tvrdili, že jsou nezbytně nutné a že se na nich nic měnit nebude. Sešlo se několik měsíců nebo let a situace je úplně opačná. Prezident republiky a lidé z jeho okolí dostávají policii pod tlak, aby bezpečnostní kontroly přehodnotila, a ministr vnitra Rakušan na to reaguje tak, že to je věc vyhodnocení celé situace policií a že v současné době zrušení bezpečnostních kontrol není možné. Takže svět přináší různé absurdní situace a toto je jedna z nich. Kdo tady nežil v minulosti, tak to možná nepochopí, ale ti, co mají alespoň krátkou historickou paměť, tak si to mohou dobře vybavit.

Kdo to všechno tedy inicioval? Prezident Miloš Zeman napsal ministru vnitra Vítu Rakušanovi ze Starostů nějaký dopis, ve kterém ho požádal, aby ty bezpečnostní kontroly přehodnotil?

Dá se říci, že ten problém je dlouhodobý – de facto od momentu, kdy byly kontroly v roce 2016 zavedeny. Tehdy to někteří představitelé různých politických stran kritizovali, vyzývali prezidenta republiky, aby byly zrušeny, a od té doby se o to, nakolik je nutné, aby kontroly byly, opakovaně vede spor. Dosavadní způsob reakce prezidenta republiky a lidí z jeho okolí byl takový, že kontroly obhajovali, a nyní zničehonic otočili. Můžeme se dohadovat o tom, proč tak učinili, protože se nezdá, že by situace byla dramaticky odlišná od let minulých, byť jsme svědky války na Ukrajině.

„Proč teď ale svůj názor Hrad změnil vysvětluje mluvčí Kanceláře Vít Novák: To, co změnilo náš postoj, je právě názorová změna, která přišla pouze na základě příchodu nového ministra vnitra. A poté opět úplně nečekaně – údajně na základě konfliktu, války na Ukrajině. A my jsme na základě toho ztratili důvěru v to, že ta jejich opatření se opírají o nějaký reálný základ.“ (Radiožurnál, 15. 11. 2022)

„Zeman nepovažuje kontroly, které na Hradě platí od roku 2016, za správné a nejsou podle něj v zájmu občanů.“ (Radiožurnál, 9. 11. 2022)

Když se podíváme na Pražský hrad, tak je to významná kulturní památka, která se stává cílem návštěv nejenom občanů z České republiky, ale i turistů z celého světa. Zároveň tam máte sídlo prezidenta republiky, takže se to tak trochu tluče, protože historická památka by měla být maximálně zpřístupněna veřejnosti a sídlo prezidenta republiky samozřejmě musí být nějakým způsobem chráněno – za to nesou odpovědnost lidé z ochranné služby. Ti musí spolupracovat s tajnými službami, s policií atd., vyhodnocovat různá rizika, zajišťovat bezpečnost prezidenta republiky.

„Bezpečnostní kontroly na Pražském hradě nejspíš dál zůstanou. Českému rozhlasu to potvrdila policie s tím, že je doporučuje zachovat kvůli aktuální geopolitické situaci.“ (ČRo Plus, 10. 11. 2022)

„Pražský hrad je bezesporu jedním z nejvýznamnějších symbolů České republiky a pravidelně se umisťuje na špici v návštěvnosti našich památek, což z něj dělá potenciálně atraktivní měkký cíl.“ (ČRo Plus, 10. 11. 2022)

Podle mého názoru je tato diskuse sice zajímavá, ale měla by se vést jiným způsobem. A to tím, zda by náhodou nebylo na místě v současné době uvažovat o tom, že by sídlo prezidenta bylo někde jinde a že by byl Hrad plně otevřen veřejnosti, tak jak jsou jiné kulturní památky. Ale, jak už to v České republice bývá, o takových věcech se v tuto chvíli vůbec nehovoří a politici se dohadují o tom, zda mají být kontroly o sto metrů dál, nebo zda mají být namátkové nebo důkladné atd.

Bezpečnost prezidenta

Teď jste řekl hrozně moc myšlenek a jedna z nich vyčnívá. Mluvil jste o tom, že by možná prezident mohl sídlit někde jinde. Tak kde?

To je otázka diskuse. Myslím, že v Praze jsou různé paláce, ve kterých by se sídlo prezidenta mohlo nalézt. Nejsem odborník, jenom chci říct to, že lidé, kteří nesou zodpovědnost za ochranu prezidenta republiky, se samozřejmě snaží pracovat tak, aby byli z obliga, aby se nic nestalo, aby předcházeli určitým nebezpečím. A pro ně by bylo úplně nejpohodlnější, kdyby obehnali celý Pražský hrad ostnatým drátem a vůbec tam nikoho nepustili. Tak to jenom na dokreslení té absurdity. Pak by mohli mít jistotu, že zajištění bezpečnosti prezidenta je téměř stoprocentní. Pokud tam bude mít prezident sídlo a bude se tam pohybovat častěji, než se pohybuje Miloš Zeman, tak samozřejmě ty problémy budou. Když se zase podíváme do historie, do minulosti, tak vidíme, že na Pražském hradě sídlil Václav Havel, sídlil tam Václav Klaus a podobná opatření nebyla potřeba. Oba tito pánové se snažili vrátit na Hrad pokud možno normální život a otevřít ho co nejvíc veřejnosti. A k tomu pochopitelně různé přísné bezpečnostní kontroly nepřispívají.

Co přesně Kancelář republiky teď požaduje? Nějakou revizi těch kontrol, nebo úplné zrušení, nebo jejich přesunutí? Baví se o Jelením příkopu, Královské zahradě, nebo obehnaném celém Hradu. O co přesně jde?

Oni tvrdí, že kontroly v tom rozsahu, jak jsou nyní nastaveny, nemají smysl, a že by měly být přehodnoceny. Hovoří o tom, že by různé části Pražského hradu, jako jsou Královské zahrady nebo Jelení příkop, měly být zpřístupněny bez kontrol a že by se kontroly měly posunout o pár desítek metrů jinam. A že by například mohly být jenom namátkové.

„Kritika prezidentské kanceláře se týká hlavně kontrol u Prašného mostu, tedy přístupové cesty, která vede od tramvají ve směru od Dejvic. Tam jsou postavené dva přístřešky, uvnitř jsou bezpečnostní rámy a auta objíždějí takové žlutočerné zátarasy, které prý připomínají protitankové ježky.“ (Radiožurnál, 15. 11. 2022)

„Návštěvníci musí vcházet boční bránou, u které je kontrolují policisté. U vstupu se tak někdy tvoří dlouhé fronty turistů.“ (ČRo Plus, 17. 8. 2016)

Když byly v roce 2016 bezpečnostní kontroly zaváděny, tak se argumentovalo tím, že v různých místech na světě a především v Evropě docházelo k teroristickým útokům, které byly prováděny nájezdy vozidel. Tak tam jsou takové vojenské zátarasy, které to okolí Hradu hyzdí. To Kancelář prezidenta republiky kritizuje a obrací se na ministra vnitra, aby byl aktivní a vytvářel určitý tlak na policii a na bezpečnostní složky, aby ten způsob bezpečnostních kontrol na Pražském hradě přehodnotily. A právě na tom se ukazuje, že když je prezident kritizován, nebo byl v minulosti kritizován, za to, že jsou bezpečnostní kontroly na Hradě takto přísné a takto nastavené, že to není výlučně záležitost prezidenta republiky a jeho Kanceláře, ale především policie a bezpečnostních složek. To, co nyní dělá prezident republiky, názorně ukazuje, že když je prezident aktivní a vyvíjí určitý tlak, tak se může snažit věci měnit. V minulosti jsme byli svědky spíše opačných věcí. To znamená, že tlak ze strany prezidenta republiky a lidí z jeho okolí na bezpečnostní složky byl takový, že chtěli, aby byly kontroly zavedeny, a zdůvodňovali to právě bezpečnostními opatřeními. Tvrdili, že když Hrad stojí, já nevím, tisíc let, tak by bylo dobré, aby stál dalších tisíc let, aby nebyl zbourán nějakým teroristickým útokem apod.

Pražský hrad v jedné z tiskových zpráv napsal, že v otázce bezpečnostních kontrol ztratil důvěru v Policii ČR. Co přesně tím myslí? Jak to číst? Co to znamená?

Znamená to stupňování tlaku na Policii ČR a znamená to vytváření takového dojmu, že kdyby skutečně záleželo pouze na Kanceláři prezidenta republiky, tak by ty kontroly nebyly vůbec žádné, nebo by byly velmi mírné, aby nenarušovaly chod Pražského hradu z pohledu běžných návštěvníků. Takže to je jeden možný důvod toho tlaku, nebo vysvětlení toho tlaku. A další může být to, že je to takové dělání si schválností s ministrem vnitra Rakušanem, který v minulosti dost často Hrad za ty bezpečnostní kontroly kritizoval. Tak mu chce možná Hrad ukázat, že to není tak jednoduché. A aby se v tom sám topil.

Teroristé nebo trenky?

Už tu asi dvakrát padl rok 2016, ve kterém byly kontroly na Pražském hradě zavedeny. Pražský hrad argumentuje tím, že ta opatření byla zavedena po teroristických útocích v Evropě. Vy jste to také zmiňoval. Nicméně nebylo tím pravým důvodem vyvěšení červených trenýrek místo prezidentské standarty od skupiny Ztohoven?

K tomu došlo na podzim roku 2015

„Recesistická skupina Ztohoven sundala večer z Pražského hradu prezidentskou standartu a vyvěsila místo ní obří rudé trenýrky.“ (ČRo Plus, 20. 9. 2015)

„Akcí chtěli vyjádřit nesouhlas s vystupováním prezidenta Miloše Zemana. Hrad incident odsoudil.“ (Události ČT, 20. 9. 2015)

„Naposledy došlo k takovému zneuctění Pražského hradu 15. Března 1939, kdy byla vyvěšena nacistická vlajka nad Pražským hradem.“ Jiří Ovčáček (Události ČT, 20. 9. 2015)

A je to zajímavá shoda časových okolností a posloupností. Lze to skutečně vnímat tak, že právě tato akce umělců, ta provokace, k tomu výrazně přispěla, protože tehdy neměli žádný problém na střechu Pražského hradu proniknout a místo prezidentské zástavy vyvěsit červené trenky. To vyvolalo velký poprask a diskusi o tom, jak je zajištěna bezpečnost prezidenta republiky. A mělo to i personální důsledky, protože skončil velitel Hradní stráže a skončil také ředitel ochranné služby.

„Kvůli incidentu se záměnou prezidentské standarty za obří červené trenýrky byl odvolaný ředitel úřadu pro ochranu hlavy státu Petr Dongres.“ (ČRo Plus, 22. 9. 2015)

„Velitel Hradní stráže - Radim Studený - končí. Odvolal ho náčelník vojenské kanceláře Pražského hradu Rostislav Pilc. Prezident Miloš Zeman odchod Studeného už dřív avizoval, a to kvůli skupině Ztohoven, která místo prezidentské standarty vyvěsila nad Hradem červené trenýrky.“ (ČRo Plus, 5. 10. 2015)

Takže se pak nelze divit lidem, kteří mají na starost bezpečnost prezidenta republiky, že když na ně byl vyvíjen tlak ze strany prezidenta a jeho okolí, aby takové bezpečnostní podmínky a takovou ochranu prezidenta zavedli, aby k podobným akcím nemohlo docházet, byť samozřejmě to nebyl teroristický útok, který by nějak ohrožoval prezidenta nebo jeho bezpečí, tak že byly bezpečnostní složky a policie vůči požadavkům Hradu vstřícné a skutečně ta přísná bezpečnostní opatření zavedli. A zavedli je v době, kdy to mohli alespoň zdůvodnit tím, že v Evropě hrozí nějaké zvýšené teroristické nebezpečí. Od té doby jsme se samozřejmě posunuli a když sledujete veřejné výroky představitelů bezpečnostní komunity, tak oni nehovoří o tom, že by existovalo nějaké reálné nebezpečí, které by zdůvodňovalo pokračování přísných bezpečnostních kontrol na Pražském hradě, ale hovoří o tom, že jsou to preventivní opatření, která jsou zavedena proto, aby se případným útokům předcházelo.

„Pokud by byl cílem nikoliv útok na hlavu státu nebo na jakéhokoliv politického reprezentanta uvnitř komplexu Pražského hradu, ale cílem by bylo připoutat pozornost médií a zabít nebo zranit co nejvíce lidí, tak naprosto bez problémů by si ten útočník vybral ty kontrolní body a kontrolní místa, protože tam byla koncentrace lidí zvlášť v nějakých turistických sezónách naprosto extrémní.“ Josef Kraus (Radiožurnál, 10. 11. 2022)

Někteří bezpečnostní analytici jdou ve vyjádřeních ještě dál. Například analytik z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Josef Kraus upozornil na to, že ty kontroly byly od začátku zbytečné, tak jsou vůbec k něčemu?

No tak je otázka, zda byly zbytečné, nebo nebyly, protože to musí vyhodnotit lidé, kteří zajišťují bezpečnost prezidenta republiky. A je otázka, zda to, že na určitém místě provádíte kontroly, zabraňujete hladkému vstupu návštěvníků do Pražského hradu a vytváříte tam shluky lidí, je ten nejlepší způsob...

To byl myslím přímo ten argument...

...jak zabránit případným teroristickým útokům. Pokud by tomu tak skutečně bylo a bylo by to vhodné, tak potom můžeme navrhnout bezpečnostním složkám, aby preventivně předcházely teroristickým útokům i na jiných místech. A když se podíváme třeba na Staroměstské náměstí v Praze, k orloji, kde se každou hodinu shromažďují davy lidí, aby shlédli defilé apoštolů, tak tam by to možná také měli z preventivních důvodů ohradit, zavést tam bezpečnostní kontroly a kontrolovat lidi. Ale tam k tomu nedochází. Takže to je možná také jeden z argumentů, proč mnoho lidí i některých bezpečnostních expertů pohlíží na ty bezpečnostní kontroly jako na nesmysl, byť znovu k tomu dodávám, že rozdíl mezi některými turistickými cíli, kde se shromažďují lidé, a mezi Pražským hradem je v tom, že tam je sídlo prezidenta republiky. Kdybychom to dovedli do důsledku, tak by se dalo říct, že tam vlastně nejde o ochranu a bezpečnost lidí před teroristickými útoky, ale pouze ochranu prezidenta republiky. Když by bezpečnostním expertům nevadilo, že se shromažďují lidé kvůli kontrolám a že jsou ohroženi na životech, tak to tak ad absurdum do takové úvahy můžeme dovézt…

Pokud jde o kontrolu hlavně prezidenta republiky, tak proč se nemluví o nějakých takových kontrolách třeba v Lánech? Je to čistě z toho důvodu, že tam není volný přístup návštěvníků, to znamená, že není důvod tam mít nějaké masivnější opevnění?

To jste řekl přesně. To je to, o čem jsem hovořil, že nejpohodlnější pro zajištění bezpečnosti prezidenta republiky z pohledu bezpečnostních složek by bylo uzavřít celý Pražský hrad tak, jak je to v Lánech. Lány nejsou veřejně přístupný objekt a jsou, dá se říci, oploceny a je to důkladně střežený areál. Znovu opakuji, na Pražském hradě to možné není, protože tam se prolínají role Pražského hradu jako sídla prezidenta republiky a významné historické kulturní památky, která by měla být zpřístupněna občanům a zahraničním turistům.

Názorové veletoče

Z jakého důvodu podle vás Miloš Zeman teď obrátil a kontroly kritizuje?

Na první dobrou se nabízí to, že si hodlá na závěr svého prezidentského období vylepšit obraz prezidenta v očích veřejnosti. Ale myslím si, že to ten hlavní důvod není, protože to se mu nemůže podařit, protože když jsme se dívali do různých průzkumů, například jak hodnotí počínání prezidenta republiky lidé, tak mu vystavili v celkovém úhrnu horší trojku. Takže by se dalo říci – nic moc. Naštěstí to nebyla pětka, takže nemusí opakovat. Ale myslím si, že tento důvod není ten hlavní, protože i kdyby se mu podařilo kontroly zrušit, tak to možná část veřejnosti nějak ocení, ale že by to výrazně zlepšilo a vylepšilo obraz prezidenta Miloše Zemana, to si nemyslím. Já si myslím, že jeden z těch důvodů je skutečně ten, že prezident chce konfrontovat své kritiky, kteří se nyní dostali k moci, a ukázat na to, že kritizovat je jednoduché, ale pak za to nést odpovědnost úplně jednoduché není, naopak. A že zkrátka ti lidé, kteří měli jednoznačný názor a viděli to příliš jednoduše, tak nyní, když mají určitou zodpovědnost, tak nejsou schopni dostát svým požadavkům a výtkám a nejsou je schopni naplnit a ty kontroly úplně zrušit.

Investigativní reportéři serveru Seznam Zprávy přišli s informací, že Pražský hrad letos pronajal vnitřní prostory pro rozsáhlé vánoční trhy. Na druhém nádvoří Hradu by mělo vyrůst i pódium pro kulturní program. Nájemcem má být firma Michala Pechana, která podle smlouvy zaplatí přes 800 tisíc korun. Podle autorů článku může být i to důvodem, proč chce prezidentská kancelář nyní opatření zrušit. Hrad to ale odmítá. V tomto kontextu autoři článku upozorňují i na to, že několik Pechanových zaměstnanců v minulosti darovalo Straně práv občanů Zemanovci nejméně 830 tisíc korun.

Co si z toho ale má vzít veřejnost? Není to prostě jenom o tom, že jen blbec nemění názory?

To je heslo pana prezidenta, které často používal a kterým zdůvodňoval různé své názorové veletoče, takže v posledních měsících jsme skutečně svědky různých změn postojů Miloše Zemana a netýká se to jenom těch bezpečnostních kontrol, ale byli jsme toho svědky také názorně v přístupu k Rusku, k dění na Ukrajině atd. Takže je to takový zajímavý moment v éře Miloše Zemana, kdy v mnoha případech popírá sám sebe.

„Řekl jsem, že Rusové nejsou blázni a že na Ukrajinu nezaútočí. Přiznávám, že jsem se mýlil. Iracionální rozhodnutí vedení Ruské federace způsobí výrazné škody samotnému ruskému státu.“ Miloš Zeman (Český rozhlas 24. 2. 2022)

A myslíte si, že v tom ještě bude v těch nadcházejících měsících, které mu zbývají do dokončení jeho prezidentského mandátu, pokračovat? Že se můžeme dočkat nějakých dalších názorových veletočů?

Tak u Miloše Zemana se můžeme dočkat čehokoli. On dokáže veřejnost různým způsobem překvapovat, tak uvidíme, co nachystá, protože ještě do začátku března je ve funkci prezidenta republiky. Když to budu stupňovat zase ad absurdum, tak když se podíváte do ústavy, tak řádovými dny, kdy se udělují státní vyznamenání, která pak samozřejmě mohou být předána i v jiném termínu, je 28. říjen, ale také 1. leden. Takže kdybychom mohli sledovat názorové veletoče, tak třeba bychom se mohli dočkat toho, že vyznamená ředitele BIS pana Koudelku. Ale to samozřejmě přeháním a k tomu nedojde. To je jenom tak na dokreslení, jaké názorové veletoče by mohly ještě následovat. Ale myslím si, že v tomto je pan prezident pevný a měnit názor nebude.

Začali jsme zábranami a kontrolami, tak s nimi skončeme. Pokud si můžete dovolit zaspekulovat, tak zůstanou na místě, nebo ne? Skončí to policejní doporučení třeba s koncem mandátu prezidenta Miloše Zemana?

Bude skutečně hodně záležet na přístupu bezpečnostních složek. A buď bezpečnostní složky tu situaci vyhodnocují tak, že ty kontroly jsou potřeba, anebo je to skutečně dělání si vzájemných naschválů a ty kontroly nejsou potřeba. Já si myslím, že by bylo dobré, aby se Česká republika vrátila ke zcivilnění prostoru Pražského hradu, aby bezpečnost prezidenta republiky byla zajišťována takovým způsobem, jako byla v minulosti za dob Václava Havla nebo Václava Klause, aby ty bezpečnostní kontroly zmizely, aby se Hrad otevřel veřejnosti. Byť s tím rizikem, že by pak byl případný teroristický útok asi skutečně snazší, než když je Hrad takto přísně kontrolován. A bude pochopitelně také záležet na tom, kdo se stane novým prezidentem, jakou iniciativu a tlak bude vyvíjet, protože prezident na začátku svého funkčního období má určitě větší vliv než prezident, který končí a už ten mandát nemůže obhájit.

V podcastu byly dále využity zvuky z ČRo Liberec.