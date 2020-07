Politici Miroslav Kalousek a Karel Schwarzenberg (TOP 09) oznámili, že nebudou kandidovat v příštích volbách do Poslanecké sněmovny. Co rozhodnutí bude znamenat pro opoziční stranu, která se pohybuje na hranici volitelnosti do parlamentu? A jaká bude další role Miroslava Kalouska? Může se stát sjednotitelem pravicové opozice, která chce vyzvat na souboj vládní hnutí premiéra Andreje Babiše?

