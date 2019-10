Rekondiční pobyt prezidenta Miloše Zemana v pražské nemocnici znovu otevřel debatu o tom, kolik by toho česká veřejnost měla vědět o zdraví hlavy státu. Máme právo na to znát zdravotní stav prezidenta a vrchního velitele ozbrojených sil do posledního detailu? Kde je hranice mezi veřejným zájmem a právem na soukromí? Lenka Kabrhelová mluví s komentátorem, profesorem New York University Prague a bývalým prezidentským mluvčím Tomášem Klvaňou.