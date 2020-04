Moskva| 9. 4. |ČTK |Zprávy ze světa |Fotogalerie

„To, co se stalo v Praze - a byl to zločin - se může stát dlouhodobým zdrojem podráždění v našich dvoustranných vztazích. Nepochybně to nezůstane bez odpovědi,“ řekla mluvčí ministerstva zahraničí.