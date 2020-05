Pusťte nás za klienty, potřebují nás, žádají zástupci sociálních služeb. Stát je odstavil na vedlejší kolej

Vláda je pod sílícím tlakem, aby rychleji obnovila plný provoz sociálních služeb. Zatímco se veřejnost mohla vrátit do fitness center a hobbymarketů, asistence pro ohrožené rodiny či lidi se zdravotním nebo mentálním postižením zůstává dál omezená na minimum. K jakým důsledkům to vede? Jak by se podle kritiků mělo uvolňování sociálních služeb zrychlit? A jak ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD zdrženlivý přístup vysvětluje?

Hudba: Martin Hůla

Editace, rešerše, sound design: Pavel Vondra, Zuzana Kubišová, Martin Hůla