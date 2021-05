PŘEPIS ROZHOVORU ↓

Očkování proti covidu-19 v Česku zrychluje, stále ale zaostává za metou 100 tisíc dávek denně, kterou už před Velikonocemi vytyčil premiér Andrej Babiš (ANO). Pomoci má nově i otevření zatím největšího očkovacího centra v pražské Libni. V květnu by zároveň do Česka mělo zamířit dosud rekordní množství vakcín. Co se daří a co drhne na cestě za proočkovanou republikou? A jak dlouhá ještě bude?

Hudba: Martin Hůla

Editace, rešerše, sound design: Matěj Válek, Ondřej Franta, Marie Čtveráčková