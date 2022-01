První rozsudek za dezinformace o covidu. ‚Je to přelomový případ,‘ říká reportérka

PŘEPIS ROZHOVORU ↓

V Česku padl průlomový rozsudek za šíření lží o úmrtích po očkování proti covidu-19 na sociálních sítích. Soud uložil trest v podobě omluvy a zaplacení škody ve výši čtvrt milionu korun Janě Peterkové, která před rokem zveřejnila na sítích nepravdivou informaci o tom, že po očkování zemřelo několik lidí v domově pro seniory nedaleko Prahy. Je to vůbec poprvé, co v Česku padl - zatím nepravomocný - verdikt v otázce dezinformací spojených s covidem. Co všechno o pozadí příběhu víme? Jaký dopad lživé informace ve veřejném prostoru mohly mít? A chystají se úřady podobně postupovat i v dalších podobných případech?

Hudba: Martin Hůla

Editace, rešerše, sound design: Barbora Sochorová, Alžběta Jurčová, David Kaiser