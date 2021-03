Dálnice, silnice, dopravní uzly. S reportérkou Radiožurnálu o nových opatřeních a podobě policejních kontrol

Jano, ve zpravodajství se jako reportérka věnuješ bezpečnosti a armádě. Teď také sleduješ práci policistů. Dá se říct, jak podstatně se v těchto dnech mění jejich role?

Záleží, o jaké části policie mluvíme. Ale vcelku se mění dost podstatně. Protože v pátek vláda rozhodla, že od pondělí se uzavřou okresy a nebude se mezi nimi moct cestovat. To znamená, že některé ty přechody mezi okresy bude policie muset hlídat. Vyčlenila na to 26 000 příslušníků. Samozřejmě že těch 26 000 policistů nenasadí v jednu chvíli, budou se točit ve dvanáctihodinových směnách. Ale pro policii to znamená, že musí najít kapacity, které by tuto práci mohly zastat. Třeba konkrétně v Praze to byly speciální pořádkové služby a motorizované jednotky. Policisté, kteří normálně hlídkují třeba v metru, se přesunuli na kontrolní stanoviště na okraji Prahy.



Strávila jsi pondělí v pražských ulicích, byla jsi právě i na policejních stanovištích. Co jsi tam viděla, jak ty kontroly probíhají?

Já jsem tam přišla ráno, zrovna ve chvíli, kdy se střídaly dvě služby. Končila služba, která tam přijela o půlnoci z neděle na pondělí, kdy začala platit opatření, a vyměňovala se za novou službu. Takže jsem mluvila hlavně s policisty, kteří tam trávili noc a brzké ráno. Ještě abych to doplnila, byli jsme na Náchodské ulici v Horních Počernicích, na hranici Prahy a Středočeského kraje. Ze začátku policisté říkali, že neměli skoro nic na práci, že tam jezdilo málo aut, ale kolem šesté hodiny ráno už aut začalo přibývat. Já jsem s nimi mluvila kolem osmé hodiny ráno a říkali, že už v tu chvíli zkontrolovali na 80 řidičů. Ale vrátili nebo nedovololi překročit hranici okresu asi jen v pěti případech.

Je to pro ně nová věc, protože spousta z nich není zvyklých hlídkovat na kontrolních stanovištích. Navíc dvanáctihodinové služby nejsou krátké. Někteří příslušníci pražské policie v minulosti byli v uzavřených okresech na Trutnovsku, Sokolovsku a Chebsku. A protože se ta opatření rozšířila na celou ČR, tak se vrátili zpět do Prahy. Takže pro ně byla výhoda, že už věděli, do čeho jdou, že už věděli, jak lidem poradit, jak jim pomoct, protože už měli zkušenost například z toho uzavřeného Chebu. Ale zase na druhou stranu v kuse už mají několikátou dvanáctihodinovou směnu za sebou.



Pojďme tedy popsat, jak taková kontrola vypadala. Jak dlouhá je, kolik času zabrala, na co se měli řidiči připravit?

Ty kontroly byly namátkové. Policisté mi několikrát říkali, že hlavně nechtějí způsobit nějaký dopravní kolaps, takže většinou stáli na místech, kde mohli pohodlně auta odklonit. Řidič zastavil, nasadil si většinou respirátor a policisté ho poprosili, jestli může prokázat, proč vlastně překračuje hranici okresu. Většinou řidič cestoval do zaměstnání, takže úplně ideálně ukázal nějakou pracovní průkazku nebo pracovní smlouvu. Policisté mi říkali, že bylo vidět, že lidé o té změně nebo o tom opatření vědí, že jsou na ně většinou připraveni a měli hned po ruce připravené papíry. Aby ukázali, že cestují třeba za prací, za lékařem nebo na nějaký úřad. Další důvody, proč lidé překračovali hranice okresu, pokud nejeli do práce, byly návštěva lékaře nebo cesta na test na koronavirus. Tam opět stačilo, že měli registraci, nějaký termín, kdy ten test je. Ta celková kontrola trvala většinou minutu, dvě, nebyla vůbec dlouhá. Pokud měl řidič vše připravené, tak se prokázal policistovi, ten mu to odkýval a řidič pokračoval v jízdě.



Zmiňovala jsi, že celkem je teď do akce nasazeno asi 26 000 policistů. Kde všude jsou? Liší se nějak hustota jejich rozmístění? Víme o tom něco?

Víme, že by měli být rozmístěni na pětistovce stanovišť různě po republice. Jedná se o dálnice, rychlostní silnice, jsou to i třeba vytipovaná místa v určitých regionech, krajích, v návaznosti na nějakou místní znalost. Tamní policie třeba ví, že ta určitá ulice nebo cesta je oblíbená mezi řidiči pro přejezd mezi jednotlivými městy.

„Policista Martin právě zkontroloval řidiče, který přejížděl mezi okresy Nový Jičín a Ostrava. Musel svou cestu doložit potvrzením od zaměstnavatele. ‚Ten první den je víceméně takový informativní, takže i my jsme k těm řidičům benevolentnější a potvrzení, která chybí, tak si většina řidičů dodá během dalších dní.‘“ redaktor zpravodajství Ostrava Tomáš Pika, 1. 3. 2021

„Jsem teď na hranic okresů Náchod-Trutnov mezi Červeným Kostelcem a Rtyní v Podkrkonoší. Tady byl ještě před pár minutami jeden z těch kontrolních bodů policie. Policisté tu zastavovali auta, kontrolovali u řidičů potřebné doklady. Já jsem tu s hlídkou strávil zhruba 15 minut, za tu dobu se nestalo, aby někoho musela policie otáčet. Většinou jsou lidé připraveni, dokumenty u sebe mají. Trutnovsko bylo uzavřeno už v minulých týdnech kvůli epidemiologické situaci. Pro policisty se režim na hranicích teď trochu změnil. Hlídky jsou na stanovištích více mobilní a místa kontrol často mění. “ redaktor zpravodajství Hradec Králové Martin Pařízek, 1. 3. 2021

„“Podle policistky Lenky Mlýnové má drtívá většina řidičů připravené potřebné dokumenty pro cesty do okolních okresů: ‚Devadesát procent řidičů, kteří přijíždí do našeho okresu, má přesně ty doklady, které má mít. Mají je kompletní.ˋ Potvrzení od zaměstnavatele měl i dělník z Chomutovska, který v Bílině na Teplicku pracuje na rekonstrukci bytů: ˎNormálně nám to mailem rozeslali, my jsme si to vytiskl, dopíšeme si tam tu zakázku a jedem.ˋ “ redaktor zpravodajství Ústí nad Labem Jan Beneš, 1. 3. 2021

„Já právě teď stojím u silnice mezi Uherským Ostrovem a Veselím nad Moravou. Tady se setkávají nejen okresy uherskohradišťský a hodonínský, ale rovnou i dva kraje – Zlínský a Jihomoravský. Obě města jsou od sebe vzdálená asi jen dva kilometry a provoz na tomto frekventovaném tahu se oproti normálu prakticky neliší. Jezdí tady velká spousta aut. Policisté provádí namátkové kontroly už od půlnoci. Za zhruba hodinu a půl, co jsem tady, zkontrolovali asi 50 vozidel. Tady ve Zlínském kraji nemají policisté určená pevná stanoviště, kde budou stát pořád. Ale na hranicích okresu vytipovali několik desítek míst, kudy řidiči často jezdí a budou tato místa průběžně střídat. “ redaktor zpravodajství Zlín Michal Sladký, 1. 3. 2021

„S namátkovými kontrolami by měli ode dneška počítat cestující na tramvajové lince číslo 11 z Liberce do Jablonce nad Nisou a v opačném směru. Upozornil na to Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou. Na kontroly by v souvislosti s uzavřením okresů, které ode dneška nařídila vláda, měli být lidé připraveni i na autobusové lince číslo 18 do Bedřichova.“ Český rozhlas, 1. 3. 2021

Policisté ale nehlídají pouze překračování těch okresů. Dále hlídají i nošení respirátorů a roušek nebo uzavřené obchody, které ještě donedávna měly výjimku a mohly být otevřené. Kontrolují kromě hranic okresů i nádraží, ať už autobusová, nebo vlaková.



Policie uváděla, že v prvních dnech zpřísněných opatření bude benevolentnější, ale potom kontroly budou přísnější. Jaké sankce lidem budou hrozit?

Přímo na místě mohou lidé dostat pokutu až 10 000 korun. Pokud odmítnou pokutu na místě a budou chtít přestupek postoupit do správního řízení, v něm hrozí pokuta až 20 000 korun, přičemž to důkazní břemeno je na lidech.

„Tak já musím říct, při vší úctě ke všem ústavním činitelům, že pro nás je důležité, co nám umožňuje zákon. A zákon nám umožňuje uložit na místě v příkazním řízení pokutu v maximální výši 10 000 Kč a to jen za předpokladu, že ten přestupek je spolehlivě zjištěn a přestupce souhlasí s uložením této pokuty. Pakliže tyto podmínky nejsou splněny, máme jedinou možnost – oznámit přestupek správnímu orgánu. A ten správní orgán potom vede správní řízení, kde jsou uplatněna všechna práva a povinnosti účastníka řízení a ty sankce tam zákon stanoví významně vyšší.“ generálmajor Martin Vondrášek, 28. 2. 2021

A jak je to v tuto chvíli tedy, co se týče spolupráce veřejnosti - je ochotná plnit všechna opatření?

Pokud budu mluvit o svých zkušenostech z pondělního rána, kdy jsem byla na tom kontrolním stanovišti, policisté zmiňovali, že zatím se řidiči chovají velmi slušně, jsou ochotní. Chápou, že to není výmysl policie. Překvapila mě například povinnost nošení respirátorů. Protože když jede řidič sám v autě, nemusí mít respirátor nasazený. Ale jakmile ho policejní hlídka zastavila, ještě než policista vůbec přišel k autu, tak si většina řidičů automaticky nasadila respirátor. A veškerá komunikace už byla s chráněnými ústy. Policisté říkali, že se setkali s několika případy, kdy lidé nadávali nebo nebyli spokojení, že je kontrolují, nechtěli si třeba ani nasadit ten respirátor. Ale byly to opravdu jednotky případů. A podobnou zkušenost měli i moji kolegové, kteří sledovali situaci v regionech.

„Policejní kontrola u Pražského okruhu ve Slivenci. Žena v černém autě automaticky podává policistovi vytištěný dokument i občanský průkaz. Podobně bezproblémově zatím vypadala naprostá většina kontrol, říká šéf pražských policistů Tomáš Lerch. ‚Nezaznamenali jsme žádné zásadní problémy. Do současné doby jsme otočili takzvaně zhruba desítku vozidel.‘“ Český rozhlas, 1. 3. 2021

„-Mě by zajímalo, jestli jste se už dneska setkal s nějakými kontrolami, jestli jste na někoho narazil?" -Setkal, v Petřvaldu, jak jsem jel z Karviné. V obou směrech stály hlídky a kontrolovaly a stavěly auta a chtěly vidět potvrzení do práce. -A vy jste odkud? -Jsem z Petrovic u Karviné. A jedu do Frýdku-Místku, tam máme zakázku na kanalizaci. -Takže kolik okresů vy musíte projíždět? -Dva. -A máte nějaké potvrzení od zaměstnavatele? -Já jsem živnostník a mám potvrzení, že mám zakázky ve Frýdku-Místku a v Ostravě. -Takže jste připravený? -Jsem, jsem. Aj všichni zaměstnanci to mají od včerejška.“ redaktor zpravodajství Ostrava Tomáš Pika a živnostník pan Klepač, 1. 3. 2021

Ode dneška, tedy od úterka, se má do kontrol zapojit i armáda. Co všechno budou mít vojáci na starosti? Kolik jich bude?

Armáda může nasadit až 5000 vojáků. Nemohou ale být na těch hlídkách sami, vždy bude v hlídce policista doplněný o nějaké příslušníky armády. Budou pro to platit i přísná pravidla. Voják musí být označený, musí mít na ruce pásku, že patří k policii, bude mít kartičku, kterou vydává policie. Tu samotnou hlídku povede policista, ne voják. To znamená, určitě nemůžeme čekat nějaké tanky v ulicích a zahrázděné hranice okresu. Tak to určitě vypadat nebude.



Takže to není tak, že by mě někde zastavila hlídka vojáků se samopaly na zádech?

Určitě to nebude samostatná hlídka vojáků se samopaly na zádech. Bude to policejní hlídka doplněná o vojáka. Přičemž armáda sice může nasadit 5000 vojáků, ale opět nebude nasazených 5000 vojáků v jednu chvíli, budou se točit v různých směnách. A vojáci budou spíš pomáhat v situacích, když bude policie potřebovat výpomoc.



Jak zásadní moment pro armádu může být logisticky?Armáda má v tuto chvíli necelých 26 000 vojáků. Když 5000 z nich má vyčlenit pro pomoc policie, na kontrolu těch kontrolních stanovišť nebo na kontrolu řidičů, už je to velká část. Navíc stovky vojáků stále pomáhají v nemocnicích, sociálních zařízeních. A pořád máme závazky vůči našim spojencům. To znamená, že vojáci stále jezdí na mise, stále musí rotovat tam, kde jsou nasazeni. Pro armádu už je to značně komplikovaná situace.

„Mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek potvrdil, že by se mělo do kontrol zapojit až 500 vojáků. ‚Předpokládáme, že to bude stejně jako v minulosti společných hlídek, ať už to bude na hranicích okresů na silnicích nebo například někde v ulicích.‘ Pejšek doplnil, že armáda je ale i s ohledem na pomoc v nemocnicích na hranici svých kapacit. Během téměř roční účasti v boji proti epidemii koronoviru nasadila zhruba 17,5 tisíce vojáků.“ vysílání Českého rozhlasu

A jak nebývalá je pro armádu situace, že je tímto způsobem vlastně nasazena do vynucování civilního veřejného pořádku?

V Česku nejsme úplně zvyklí, že bychom měli vojáky v ulicích. Když jsem se dívala do historie, tak jsem objevila, že ve větším měřítku by to mělo být naposled v roce 2016. Po teroristických útocích v Bruselu dva měsíce korzovaly v ulicích Prahy, Ostravy a Brna policejní a vojenské smíšené hlídky. V tomto případě měly fungovat pouze jako odstrašení případných pokusů o teroristické činy.



Jano, ty sleduješ dění v armádě dlouhodobě, zabýváš se teď také děním v policii. Jak jsou oba dva ty sbory na tuto situaci připraveny?

Upřímně, oba ty sbory to zjistily na poslední chvíli, stejně jako novináři a veřejnost. Dozvěděly se to, pokud se nepletu, na tiskové konferenci v noci z pátku na sobotu. Policie potom celý víkend přeskupovala všechny příslušníky, řešila, jak ty směny budou vypadat, kolik policistů nasadí, ze kterých útvarů je nasadí. To stejné armáda. Bylo to všechno opravdu narychlo, na poslední chvíli a doprovázely to ani ne zmatky, jako spíš spěch, protože to nevěděli dopředu.



Existuje nějaká obava, že by to mohlo logisticky výrazněji zasáhnout do plnění běžných povinností, zejména u policie?

Policie několikrát zopakovala, že hlídky na kontrolních stanovištích sestavovala tak, aby to neohrozilo chod policie jako takové. Aby byl pořád dostatek policistů, kteří by přijeli, pokud například dojde k nějaké loupeži v klenotnictví. Omezovala věci, které v tu chvíli omezit mohla, ať už to byla nějaká dopravně bezpečnostní akce, cvičení nebo kontroly cizinců. Tyto akce v tuto chvíli policie odložila.