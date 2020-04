Česká veřejnost zbystřila pozornost kvůli vzniku kontroverzního dokumentu. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) v něm navrhuje, aby v krizových situacích získala většinu moci ve státě vláda, nebo přímo její předseda. Premiér Andrej Babiš (ANO) tvrdí, že o materiálu nic nevěděl. Podle týdeníku Respekt a serveru Aktuálně.cz to ale byl právě on, kdo vypracování ministrovi obrany uložil. Byl to jen politováníhodný omyl, nebo jde o pečlivě promyšlený plán? Jsou v době, kdy většinu lidí trápí boj s novou nemocí, demokratické instituce ve větším ohrožení?

Hudba: Martin Hůla

Editace, rešerše, sound design: Antonín Viktora, Zuzana Kubišová, David Kaiser