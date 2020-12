Česko zmírňuje protiepidemická opatření: obchody a restaurace otevírají, zdravotníci vyjadřují obavy

Česko se posunuje do mírnějšího stupně protiepidemických opatření. Otevřou se restaurace, kavárny, sportoviště, lidé si budou moct zajít ke kadeřníkovi a od pondělí se také vrátí děti do škol. Zaznívají ale i varování, že uvolňování pravidel možná přichází příliš brzy a po Vánocích se můžeme dočkat opětovných restrikcí. Jak se v nastalé situaci vyznat? Co všechno vládní systém PES ulehčil, a kde naopak vnáší do debaty další otázky? A podle čeho se vlastně vláda v konečném efektu rozhoduje?

Hudba : Martin Hůla