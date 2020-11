Do Česka dorazil další klíčový rozbor, který si nechala Evropská komise vypracovat ke střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). A je víc než zřejmé, že ji obhajoba tuzemských úřadů v reakci na dosavadní nálezy evropských auditorů příliš nepřesvědčila. Brusel totiž trvá na tom, že Babiš stále ovládá holding Agrofert a porušuje tak českou i evropskou legislativu o střetu zájmů. To jen dál zvyšuje pravděpodobnost, že Česká republika přijde o nemalé částky vyhrazené původně na dotace firmám z této skupiny. Jak Evropská komise ve své čerstvé zprávě tento postoj zdůvodňuje? A co se bude dít dál?

Hudba: Martin Hůla

Editace, rešerše, sound design: Pavel Vondra, Tomáš Roček, Martin Hůla