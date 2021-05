Soud mu vyměřil tři roky, kancelář prezidenta věří v jeho nevinu. S reportérem Srnkou o kauze Lánské obory

„Obžalovaný inženýr Miloš Balák dle paragrafu 256 odstavec dva Trestního zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání tří roků. (rozsudek Okresního soudu Kladno)“

„Kladenský okresní soud poslal šéfa správy Lesní správy Lány Miloše Baláka na tři roky do vězení. Zároveň mu uložil čtyřletý zákaz činnosti a peněžitý trest. Podle rozsudku Balák ovlivnil veřejnou zakázku. (ČRo Plus, 7. 5. 2021) Tresty jsou mírnější, než jsem navrhoval, nicméně posoudím jejich výši a případný opravný prostředek až po obdržení písemného vyhotovení rozsudku. (Okresní soud Kladno, 6. 5. 2021; nahrávka J. Hrocha) “

„Klient samozřejmě s navrženým trestem a následným uloženým trestem nesouhlasí. (Okresní soud Kladno, 6. 5. 2021; nahrávka J. Hrocha) “

Ve své novinářské praxi se dlouhodobě věnuješ popisu toho, jak pracují lidé v okolí úřadu prezidenta. Čím je příběh Miloše Baláka a Lesní správy Lány z tvého pohledu důležitý?

Důležitý, respektive výjimečný je v tom, jak fungují lidé kolem prezidenta. Tento příběh se dostal před soud a Miloš Balák byl nepravomocně odsouzen na tři roky vězení, dokonce mu soud vyměřil i peněžitý trest. Dostal i zákaz činnosti ve vedení Lesní správy Lány.

Kdo je Miloš Balák, který vede Lesní správu Lány? Co všechno tam měl na starosti?

Lesní správa Lány je organizace, která se stará o chod lánské obory. Je to příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky, obhospodařuje přes 5000 hektarů půdy. A Balák má jako její šéf na starosti právě fungování lánské obory. To znamená, že se stará o hospodaření s lesem, myslivost a také o správu majetku lánské obory, o rekonstrukci nemovitostí, rekonstrukci některých krajinných prvků v rámci Lesní správy atd.

O co šlo v té konkrétní zakázce, kterou se zabýval soud? Týkal se veřejné zakázky, jejíž součástí měla být úprava terénu v Lánské oboře. Co se tam konkrétně mělo dít a kolik peněz na tu úpravu terénu mělo směřovat? O jaké časové rovině mluvíme, kdy se to celé dělo?

Jde o zakázku na sanaci břehů okolo vodní nádrže Klíčava. Jen pro představu, to je velká přehrada uprostřed křivoklátských lesů, ve které je více než 10 milionů kubíků vody, je to zásobárna vody pro celé Kladno. To, že je v těch křivoklátských lesích a to, že se prakticky celá nachází v Lánské oboře, znamená, že není přístupná pro veřejnost. Přístupná je jen její hráz, ale k vodě se lidé nedostanou. V zakázce, jíž se zabýval soud a před ním policie, šlo o sanaci těch břehů. To znamená, aby se do té přehrady nedostávalo to, co by se do ní dostávat nemělo. Důležité na tom je, že to je největší zakázka Lesní správy Lány vůbec. Lesní správa Lány nemá nějak zásadně obrovský rozpočet, pohybuje se to v desítkách milionů korun ročně, ani nevypisuje příliš velké zakázky. Spíš jsou to zakázky menšího rozsahu, to znamená do šesti milionů korun. Výjimečně se stane, že ta zakázka se pohybuje kolem deseti milionů. Zakázku, která mnohokrát převyšuje největší zakázky lánské správy, se tedy podle soudu pokusili zmanipulovat – měla být až na více než 200 milionů korun. Manipulace, respektive policejní monitorování té zakázky se datuje někdy od roku 2015.

A jak se přišlo na to, že v té zakázce nemusí být všechno v pořádku?

Vše začalo zásahem policie v červnu roku 2017. Proběhl v prostorech Lesní správy Lány a na dalších místech Středočeského kraje.

„Moderátorka: Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu od rána zasahovali v Lánech, konkrétně v areálu Lesní správy, která je příspěvkovou organizací Kanceláře prezidenta republiky. Detektivové zatkli tři lidi, bližší informace ale policie zatím říct nechce. Reportérka: Na místo dorazil také vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář. Vratislav Mynář: Považuji za svoji povinnost jako vedoucí Kanceláře prezidenta republiky přijet sem na Lesní správu Lány, abych se informoval o tom, co se tady děje. Bohužel v tomto okamžiku nemůžu sdělit nic, protože policie nebyla příliš sdílná. Reportérka: K případu se nechtěl vyjadřovat ani mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček. Jiří Ovčáček: Já mohu zopakovat jen jednu jedinou větu, kterou říká pan prezident: Padni komu padni. (Radiožurnál 21. 6. 2017)“

Právě tehdy byl obviněn šéf Lesní správy Lány Miloš Balák a také manažer stavební firmy Energie stavební a báňská Libor Tkadlec. Co přesně odstartovalo policejní vyšetřování, to se mi nikdy vlastně zjistit nepodařilo. Nicméně policisté dění v Lánech sledovali opravdu někdy od roku 2015, kdy se ta zakázka připravovala. Také sledovali telefonní komunikaci Libora Tkadlece, který si ne vždy při hovorech se svými známými dával úplně pozor na to, co právě o této zakázce říká.

A co tam všechno vyšlo najevo? Na základě čeho soud rozhodoval?

Pan Tkadlec se například v rámci svých hovorů chlubil tím, že tu zakázku, dá se říct, manipuluje.

„Jestli tohle nevyjde, tak pak už jsou u nás d******é, protože víc už to připravit nemůžu (...). Zadání, to jsem kompletně vymyslel, aby se odbouraly ty menší firmy (…). A hlavně to mám udělaný tak, že polovina se toho dělat nebude, a může se vyfakturovat. (policejní odposlech) “ Libor Tkadlec ( manažer stavební firmy Energie stavební a báňská)

Chlubil se například tím, že mění podmínky výběrového řízení a nastavuje je tak, aby zvýhodnil firmu Energie stavební a báňská, že má – jako manažer jedné z firem, která se ucházela o tu zakázku – exkluzivní přístup k tvorbě zadávacích podmínek pro to výběrové řízení, což je samozřejmě naprosto zásadní.

„Teď si vem, že už si zapisuju jenom schůzky, jinak všechno člověk nosí v hlavě. To ani nemůžeš psát, v**e, to ti pak někdo najde. A nedej bože, když si pak dělaj v počítači záznamy. A to se ani neřeší tyhle věci po telefonu. Proč si myslíš, že s Milošem jedu dolu. Protože jeho auto, moje auto, to je ta největší odposlouchávárna, co může bejt, ty handsfree, GPSky a tak. Libor Tkadlec “

Jaký vztah měl pan Balák s manažerem firmy Energie Liborem Tkadlecem?

To není úplně zdokumentované, jaký byl mezi nimi vztah. Ale policisté například zachytili komunikaci pana Tkadlece s jednou pracovnicí Lesní správy Lány. Popsali, že se vztah mezi panem Tkadlecem a lidmi z Lesní správy v čase vyvíjel. Ze začátku si vykali, nebyli moc důvěřiví, postupně si začali tykat. Ukázalo se například, že kontakt mezi nimi je čím dál častější. Co přesně vedlo k tomu, že si Balák vybral právě Tkadlece, respektive jestli to bylo naopak, to se neví.

Jakou roli v tom celém hrál šéf Lesní správy Lány Miloš Balák?

On to jako šéf celé umožnil. Miloš Balák byl šéf vlastní správy Lány, který podle policie a podle soudu umožnil manipulaci s tou zakázkou.

Takže o tom podle soudu zkrátka musel vědět.

Ano, ano, ano.

Pan Balák ale odmítá, že by se v Lánech dopustil čehokoliv nezákonného. Jak on sám vysvětluje všechno to, co mu soud přičítá za vinu?

Pan Balák se ve své obhajobě odvolává na to, že zakázky v Lánech na starosti neměl on, ale zvláštní odbor, který pan Balák založil. Nicméně do čela tohoto odboru postavil svého dobrého známého Eduarda Gaislera, což je stejně jako pan Balák bývalý manažer lesnických firem, kde působili společně. Dokonce jejich rodiny bydlí ve stejné ulici v Hluboké nad Vltavou. Miloš Balák s Eduardem Gaislerem spolu vedli basketbalový klub ve Strakonicích. Už několik let se oba pohybují především v Jihočeském kraji a jejich vztah je opravdu velmi, velmi blízký.

Miloš Balák říká, že to není jeho vina, ale vina pana Gaislera?

Ano, tak to řekl. Dá se říct, že obhajoba pana Baláka nebyla úplně proaktivní. U soudu přečetl prohlášení, které mu při připravil jeho advokát.

„Obžaloba mi klade za vinu věci, které jsem nezavinil, kterých jsem se nedopustil a o nichž jsem nevěděl ani, že nějaké probíhaly. (ČT24, 22. 10. 2020) “ Miloš Balák (šéf Lesní správy Lány)

Několikrát zopakoval, že je nevinný. Ale k soudu, kde se vynášel rozsudek, pak už ani nepřišel. Zásadní na jeho obhajobě bylo právě to, že se společně se svým obhájcem Lukášem Trojanem snažili soud přesvědčit o tom, že ty odposlechy byly nařízeny nelegálně.

„Jsem přesvědčen, že jsem se ničeho nezákonného nedopustil, a věřím, že mě soud osvobodí. (Radiožurnál, 7. 5. 2021) “ Miloš Balák (šéf Lesní správy Lány)

To znamená, že by se ty odposlechy z té kauzy vyloučily. O tom se jim ale soudce přesvědčit nepodařilo.To byl možná také důvod, proč už k soudnímu jednání, kde byl vynesen rozsudek, ani nepřišel.

Když jsi mluvil o těch odposleších a o tom, jak výmluvné byly, jak se obhajoval majitel, manažer stavební firmy Energie Libor Tkadlec? Jak svou roli vysvětlil?

Tvrdil, že podmínky pro tu zakázku nevymýšlel on, ale že spíš za ním chodili jednotliví potenciální uchazeči a že se s nimi o těch podmínkách bavil. Dále také říkal, že podmínky, které on nastavoval, nevylučovaly ostatní firmy natolik, že by mohla se zúčastňovat pouze ta firma Energie stavební a báňská. Nicméně ani to soud neuznal a pana Tkadlece odsoudil – ne ovšem k vězení. Pan Tkadlec dostal pouze podmínku, ale soud jej uznal vinným.

Je tam ještě jeden zajímavý úhel pohledu, a sice, že kladenská stavební firma Energie, jejímž manažerem byl pan Tkadlec, je spojena se jménem hokejisty Jaromíra Jágra, který, jak víme, také působí na Kladně – a v březnu se stal místopředsedou představenstva. Předtím dlouhou dobu tu funkci zastával jeho otec. Jak se k tomu všemu staví Jaromír Jágr? Mohl v roli člena představenstva jeho otec o těch manipulacích nevědět?

Jaromír Jágr na to odpovídal v rozhovoru se serverem Aktuálně, myslím tím Jaromíra Jágra mladšího. On říkal, že tehdy v té firmě nebyl a že tedy je potřeba se bavit s někým, kdo tam tehdy byl. Ale že ti lidé, co tam tehdy byli v té firmě, říkají, že se nic špatného nestalo a že on jim věří. Jestli o tom Jaromír Jágr starší věděl, nebo ne, samozřejmě není jasné. Stojí ovšem za připomenutí, že Jaromír Jágr občas na některých věcech spolupracuje právě s Kanceláří prezidenta republiky, respektive s lidmi okolo Miloše Zemana. Takže není úplně vyloučeno, že tam ta spolupráce bude do nějaké míry trošku širší.

Tou kauzou se zabýváš dlouhodobě – stejně jako celým děním okolo Hradu. Mapuješ aktivity lidí, kteří se pohybují okolo prezidenta Miloše Zemana. Když se díváš na tento konkrétní soud a na to, co u něj zaznělo – bylo tam docela zajímavé také to, jak pak mluvil předseda soudního senátu Petr Sedlařík, který zamítl výhrady Balákovy obhajoby a mluvil dokonce v jednu chvíli o tom, že všichni v té soudní síni lhali. Je běžné, že soudce používá takto nekompromisní jazyk?

V návaznosti na to, co jsem četl ohledně výroku pana Sedlaříka, jsem se díval na některé jeho předchozí výroky v rozsudcích – a úplně výjimečné to u něj není. Když odsuzoval například soudce Jelínka za to, že bral úplatky, tak tam byl také velmi tvrdý, řekl o něm, že pošpinil všechny soudce, jejich profesi atd. Takže on ve svých rozsudcích skutečně umí být tvrdý, děje se to ale ve chvíli, kdy si to situace vyžaduje.

„Petr Sedlařík, soudce okresního soudu Kladno Kdo si sáhl na tu zakázku, když to zjednoduším, a k soudu jsme samozřejmě zvali jen ty podstatné, tak si zavdal. Takže tady byla spousta lidí motivovaná k tomu, neříct před soudem pravdu, do značné míry se to dělo, ale to nezabránilo tomu objektivizovat ten skutkový stav tak, aby bylo možné to rozhodnutí vydat v této podobě. (Okresní soud Kladno, 6. 5. 2021; nahrávka J. Hrocha) “ Petr Sedlařík (soudce okresního soudu v Praze)

A tady skutečně soudce říká, že všichni, kdo se na té zakázce, respektive na tom projektu podíleli, tak něco nedělali správně, že u toho soudu prakticky všichni lhali atd. Skutečně tvrdý byl, ale jak jsem zmiňoval, není to u něj úplně výjimečné.

Nadřízeným Miloše Baláka je hradní kancléř Vratislav Mynář, jeden z nejbližších lidí prezidenta Miloše Zemana. Jak vysvětluje, že se jeho podřízení snažili manipulovat veřejnou zakázku?

To propojení mezi hradním kancléřem a šéfem lánské správy je na té věci možná úplně nejzajímavější, protože samozřejmě lánská správa spadá pod Kancelář prezidenta republiky, hradní kancléř je tedy přímým nadřízeným Miloše Baláka. Ten přišel do funkce právě v době, kdy tam už byl Vratislav Mynář, takže Vratislav Mynář ho vybral. Po celou tu dobu, co byl Miloš Balák nejdříve obviněn z manipulace veřejné zakázky, potom za to byl obžalován, nyní je za to nepravomocně odsouzen, Vratislav Mynář za Milošem Balákem stojí. A nejen že za ním stojí tím, že ho odmítá odvolat a stále říká, že ctí presumpci neviny, ale dokonce za ním stojí ve ve smyslu, že…

„Moderátorka: Exministr spravedlnosti Robert Pelikán za hnutí ANO uvádí, že na něj Mynář opakovaně naléhal, aby podal stížnost pro porušení zákona v kauze lesní správy Lány.Reportérka: Pelikán potvrdil, že mu kancléř dal podnět k podání stížnosti přímo do ruky. Pak se ho prý při každé příležitosti vyptával, jak s dokumentem naložil. Robert Pelikán: Pan Mynář se mě na to skutečně tázal opakovaně. Většinou to funguje tak, že když už vás s tímto atakuje, tak se omezí na to, že vám takhle něco předá, vy mu řeknete, že se na to podíváte – a tím to skončí. Ale tady to tedy bylo takové dosti úporné, no. (ČRo Plus, 10. 6. 2019)“

V minulosti Radiožurnál upozornil na to, že Mynář lobboval u ministrů spravedlnosti Roberta Pelikána a Jana Kněžínka za to, aby v rámci této kauzy podali stížnost pro porušení zákona. Konkrétně v této kauze to mohlo vést k tomu, že by policie nemohla použít zabavené dokumenty. To ti ministři spravedlnosti odmítli. Ale ukazuje to na velkou snahu kancléře pomoci Miloši Balákovi.

„"Lidé dnes ani pořádně neví, jak fungují média. A bohužel, kolikrát jim slepě věří. Kdyby jen část toho, co o mně bylo napsáno a natočeno, bylo pravdou, tak jsem byl dnes odsouzen k trestu smrti. A jak vidíte, jsem pořád tady. To, že jsme se rozhodli natočit tato videa, jenom proto, že vám v různých kauzách chceme ukázat pravdu. Pravdu, která by se do médií jinak nikdy nedostala. Vratislav Mynář (youtube kanál Pražský hrad – Kancelář prezidenta republiky; https://www.youtube.com/watch?v=5KtSHpMcNqA, 2. 7. 2020)“ Vratislav Mynář (kancléř prezidenta republiky)

Zároveň loni Hrad na svých youtubových stránkách zveřejnil asi patnáctiminutové video o tom, že v Lánech je všechno v pořádku, že pan Balák se o Lány velmi stará a že všechno, co se o Lánech píše, jsou jen útoky novinářů. A že vlastně o nic závažného nejde.

„Již v minulé reportáži z února 2019 jsme jasně ukázali, že se v Lánech nic nezákonného nestalo, a ředitel Lesní správy Miloš Balák by si za svou práci na přehradě Klíčava naopak zasloužil veřejnou pochvalu.” (Youtube kanál Pražský hrad – Kancelář prezidenta https://www.youtube.com/watch?v=5KtSHpMcNqA; 2. 7. 2020) “

V souvislosti s tím stojí za to připomenout i několik detailů ohledně lánských zakázek. Protože Vratislav Mynář v minulosti nejen že vybral Miloše Baláka do čela Lesní správy Lány, ale také advokáti, kteří pracovali pro Vratislava Mynáře, to znamená advokátní kancelář Jestřáb Tománek, pracovala v Lánech. V letech 2015 a 2016 dostávala zakázky na právní služby pro Lesní správu. Mimochodem také majitelé této kanceláře, byli sponzory kampaně prezidenta Miloše Zemana. Týdeník Respekt a server Aktuálně v minulosti napsali, že policie se údajně v souvislosti se zakázkou na vodní nádrž Klíčava měla zabývat právě i rolí hradního kancléře Vratislava Mynáře. On to tehdy označil za nesmysl.

„Co se týká Policie České republiky, tak jak jsem v článku těch dvou columbů četl o tom, že oni říkají, že jsme hlavou, nebo že jsem podezřelý v celé té záležitosti, tak si myslím, že je to další lež, protože přece kdybych byl něčím takovým, jak píšou tito dva pánové, tak by mě policie minimálně během těch tří let pozvat k nějakému výslechu, podání vysvětlení nebo svědectví. (Youtube kanál Pražský hrad – Kancelář prezidenta https://www.youtube.com/watch?v=5KtSHpMcNqA; 2.7.2020) “ Vratislav Mynář (kancléř prezidenta republiky)

Policie se rolí kanceláře přestala údajně zabývat, když se zjistilo, že tam měli nějaké odposlechy. Policisté a ochranka prezidenta republiky měla tyto odposlechy odhalit, tím to prošetřování skončilo.

Zabývaly se úřady tím, že by mohly být v nepořádku i ostatní zakázky?

Ano. V Lánech proběhlo několik zakázek, kterými se policie zabývala – například tím, kolik kamení a za jakou cenu se z Lán odváželo. Kvůli tomu prodeji kamene z Lán je Miloš Balák také stíhán. Policie prověřovala ještě několik dalších lánských zakázek. Už jsem se dopodrobna zabýval všemi zakázkami, které Lesní správa Lány v minulosti vypisovala. A tam je právě jedna souvislost s tím strakonickým basketbalem, který Miloš Balák spolu se svým spolupracovníkem Eduardem Gaislerem vedli. Sponzoři tohoto basketbalového klubu velmi často získávali zakázky v Lánech, takových sponzorů bylo minimálně pět – právě oni ty zakázky od lesní správy dostávali. Patřila mezi ně samozřejmě i firma Energie stavební a báňská. Je také pravda, v Lesní správě Lány se velmi často stávalo, že zakázky, které vypisovala, byly velmi těsně v limitu pro to, aby to byly tzv. zakázky malého rozsahu. To znamená, že se na ně neaplikovala tak přísná pravidla pro soutěžení. U služeb, jako třeba u té právní, to znamená, že ta zakázka byla do 2 milionů korun bez DPH, a v tom případě se nemusela soutěžit klasickým způsobem. U stavebních zakázek to zase bylo do 6 milionů korun. Velmi často to vycházelo těsně pod touto hranicí, v důsledku toho se ty zakázky nemusely tak jako přísně soutěžit. Jak jsem zmínil, často se stávalo, že dodavateli tam byli právě sponzoři zmiňovaného basketbalového klubu ve Strakonicích.

Zmiňoval jsi, do jaké míry se hradní kancléř Vratislav Mynář zastával Miloše Baláka, šéfa Lesní správy Lány. V tuto chvíli pan Balák dál – i přes to rozhodnutí soudu – zůstává ve funkci. Jak je to možné, když soud přímo uvedl, že by neměl rozhodovat o veřejných prostředcích?

On pan Balák ještě tentýž den prohlásil, že se proti tomu rozsudku odvolá – ten rozsudek není pravomocný. A Hrad, respektive mluvčí prezidenta republiky i hradní kancléř říkají, že ctí presumpci neviny a že pan Balák ničím vinen není. Kancléř Vratislav Mynář velmi často říká, že ten soudní proces probíhá podle něj nestandardně, že je tam mnoho úniků ze spisů atd. A tedy že věří spíše právě panu Balákovi.

Takže v tuto chvíli se na podpoře Miloše Baláka ze strany Hradu nemění nic, i když soud – tedy zatím nepravomocně, ale přece jen – rozhodl? Ano, podpora zůstává stejná.