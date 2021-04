Hašek ztělesňuje negativa, která ČSSD připravila o část voličů, říká o comebacku politika komentátor Hartman

„Jak všichni víte, můj náměstek, který mi byl nejblíže, to znamená Jakub Kulhánek, se stal ministrem zahraničních věcí, já jsem musel řešit, kdo ho v té pozici náměstka člena vlády nahradí. Já jsem o tom dlouho přemýšlel a oslovil jsem Michala Haška s nabídkou, zda by těch posledních šest měsíců v resortu nám pomohl zvládnout. (Tisková konference Ministerstva vnitra, 27. 4. 2021)“ Jan Hamáček (vicepremiér a předseda ČSSD)

„Já se na tu spolupráci těším, beru to jako dočasnou misi, já, dámy a pánové, k dnešku přerušuji své působení v advokacii. (Tisková konference Ministerstva vnitra, 27. 4. 2021 “ Michal Hašek (náměstek ministra vnitra (ČSSD))

Michal Hašek je zpět na scéně, proč právě on působí v rámci sociální demokracie a vlastně i za hranicemi té strany takové vášně?

Osoba Michala Haška v sobě ztělesňuje různé negativní věci, které byly spojovány se sociální demokracií v minulosti a které, dá se říci, stranu připravily o určitou část voličů a dostaly ji do problémů, ve kterých je dnes. Mám tím na mysli určité provázání politiky s různými klientelistickými vazbami i boj uvnitř sociální demokracie, týkající se toho, jakým způsobem se vypořádat s dědictvím bývalého předsedy Miloše Zemana. Mám tím na mysli pochopitelně také lánský puč, schůzku s prezidentem, kdy pan Hašek veřejně v televizi popíral to, co bylo všeobecně známé a co popřít nešlo. Takže to je také takový další symbol toho, jak člověk v politice může lhát, až se mu od pusy práší, a přitom se ani trošku nezachvěje a vede si stále svou, přestože je ta jeho nepravda velmi rychle vyvrácena.

Kdo je Michal Hašek? Kdy vstoupil na politickou scénu a s čím na ni tehdy přicházel?

Vstoupil na ni jako velmi mladý a přicházel s tím, že chce sociální demokracii pomoci v tom slova smyslu, že strana potřebovala nové mladé tváře. Potřebovala lidi z regionů, kteří byli spjati s životem v té které části země. Pan Hašek působil coby komunální politik, byl v těch funkcích velmi aktivní až hyperaktivní.

„Haškova politická kariéra začala v roce 1998 v Drásově na Tišnovsku, kde byl místostarostou a starostou. Do poslanecké sněmovny přišel Michal Hašek jako velmi mladý a už ve třiceti byl předsedou sněmovního klubu ČSSD. A právě v tom je jeho politický vzestup tomu Sobotkovu velmi podobný. V roce 2008 se Hašek stal hejtmanem Jihomoravského kraje a šéfem Asociace krajů. (Radiožurnál, 8. 11. 2013) “

Věnoval se celé řadě věcí. Měl tím pádem také spoustu kontaktů na lidi v regionu, kde žil. A to všechno mohlo sociální demokracii pomoci. Není náhodou, že pan Hašek se v hierarchii sociální demokracie postupně propracovával výš a výš.

„Místo Michala Krause povede poslanecký klub ČSSD Michal Hašek, první místopředseda. Kraus oznámil, že kvůli aféře kolem jeho mise do Ghany odchází i ze Sněmovny a z liberecké kandidátky pro sněmovní volby. (Radiožurnál, 16. 1. 2006) “

„Sněmovní klub sociální demokracie dál povede Michal Hašek. Poslanci ČSSD ho zvolili řádným šéfem sněmovní frakce. (Radiožurnál, 30. 1. 2006) “

„Novým jihomoravským hejtmanem se dnes dopoledne stal Michal Hašek. Lídr sociálních demokratů tak ve funkci po osmi letech vystřídá lidovce Stanislava Juránka. (Radiožurnál 21. 11. 2008) “

Ze začátku byl jedním z oblíbenců vedení sociální demokracie – strana totiž věřila, že to bude ta nová mladá tvář, která jí pomůže k úspěchu ve volbách tak výrazným způsobem, aby mohla vládnout této zemi.

A dá se nějak popsat, čím tedy voliče oslovoval? Co tehdy stálo za jeho popularitou? V roce 2006 se pan Hašek dostal do Poslanecké sněmovny, mnozí ho líčili jako takového zapáleného, energického politika. Co tehdy reprezentoval?

Mladou generaci nastupujících sociálních demokratů. Reprezentoval lidi, kteří si prošli v politice odspodu a míří vzhůru. Měl za sebou tu zmiňovanou práci na komunální úrovni. A vzhledem k tomu, jak byl velmi aktivní a už i v té době začal sbírat různé funkce, dostával se do kontaktu s mnoha lidmi. Podle některých sice byl velmi aktivní, ale konkrétní výsledky už nebyly tak hmatatelné. Vyvolával dojem člověka, který se zajímá o různé problémy a je ochoten naslouchat lidem, co je trápí, a je také ochoten jim slibovat to, že ty problémy bude řešit.

Kam až se Michalu Haškovi v té straně podařilo dojít?

Dá se to shrnout tak, že se mu podařilo dojít až téměř na vrchol. Tam se chtěl dostat, ale bylo to nakonec nad jeho síly. A možná, že v ten moment, kdy úplně neunesl porážku, začal jeho pozvolný pád. Michal Hašek byl například šéfem poslaneckého klubu sociální demokracie a postupně se vypracoval do pozice statutárního, to znamená prvního, místopředsedy sociální demokracie. V případě, že by stranu z nějakých důvodů nemohl naplno reprezentovat předseda, převzal by jeho pravomoci právě Michal Hašek. A Michal Hašek za sebou shromáždil určitou skupinu sociálních demokratů a byl si téměř jist, že v případě, kdy se utká o post předsedy s Bohuslavem Sobotkou, vítězství ho nemine. Vycházel také z toho, že na jižní Moravě měl silnou pozici. Byl to velmi silný sociálnědemokratický kraj v době, kdy tam dosahoval mimořádných výsledků, podařilo se mu také obhájit pozici hejtmana, atd. On byl přesvědčen o tom, že Bohuslava Sobotku porazí, ale to se mu nepodařilo.

„Boj o křeslo předsedy ČSSD vyhrál Bohuslav Sobotka. Ten získal od delegátů brněnského sjezdu 304 hlas. Jeho soupeř, jihomoravský hejtman Michal Hašek, jen 285. (Radiožurnál, 18. 3. 2011) “

„Kolega Sobotka zvítězil ve volbě předsedy, já plně jeho mandát předsedy respektuji, já jsem získal silný mandát prvního místopředsedy sociální demokracie a já věřím, že budoucnost přinese vynikající týmovou spolupráci. (Radiožurnál, 19. 3. 2011) “ Michal Hašek (někdejší poslanec ČSSD)

S tou porážkou se úplně nesmířil, důsledkem čehož pak přišly některé kroky, které mu přinesly tu negativní popularitu. Mám tím na mysli právě pokus po volbách v roce 2013, kdy se u prezidenta republiky konala schůzka některých předních sociálních demokratů, kteří tehdy vítězného – byť ne natolik vítězného – jak si přáli, Bohuslava Sobotku, jejich předsedu, chtěli sesadit.

„O sestavení nové vlády bude za ČSSD vyjednávat první místopředseda Michal Hašek. Rozhodlo o tom předsednictvo strany, které současně zvolilo čtyřčlenný vyjednávací tým. V něm není předseda strany Bohuslav Sobotka, který i přes výzvu předsednictva k rezignaci zůstává dál v čele sociálních demokratů. Michal Hašek bude o tomto výsledku informovat prezidenta Miloše Zemana. S tím se na utajené schůzce měli včera večer sejít někteří sociální demokraté, jak napsal server Novinky.cz. Do lán měli za prezidentem přijet například Zdeněk Škromach, Jeroným Tejc, a právě Michal Hašek. (Radiožunál, 27. 10. 2013) “

To byl ten tzv. lánský puč. Jaké to tehdy mělo důsledky pro ČSSD?

Strana tehdy měla různé názorové proudy. Ti, kteří byli považováni za přívržence toho puče, se v té straně pochopitelně ocitli v defenzivě.

„Daniela Drtinová: Byli jste u prezidenta Miloše Zemana v Lánech večer v sobotu po volbách ve chvíli, kdy seděl váš předseda ČSSD v televizním studiu s ostatními lídry? Michal Hašek: to je nějaká fáma, která se šíří, já mohu říci, že sociální demokracie je svébytná politická strana a my se neřídíme nějakými… DD: Na to se vás neptám, pane místopředsedo, ptám se vás na to, jestli jste byl u Miloše Zemana, u prezidenta. Já vám odpovídám. Je to fáma. Je to fáma. (Česká televize, Interview Daniely Drtinové 29. 10. 2013)“

A bylo zřejmé, že nebude pro ně jednoduché dál v té straně působit takovým způsobem, aby byli úspěšní, aby se dostali do některých pozic.

„V sobotu večer se žádná schůzka s panem prezidentem neuskutečnila. (Česká televize, Interview Daniely Drtinové 29. 10. 2013) “ Michal Hašek (někdejší poslanec ČSSD)

Asi nejdříve to pochopil pan Chovanec, který šel ještě během toho, co ostatní účastníci té schůzky zapírali, s pravdou ven.

„Moderátor: Utajovaná schůzka v den voleb byla. České televizi to řekl místopředseda ČSSD Milan Chovanec. Podle spekulací v médiích se schůzky účastnili členové strany blízcí Michalu Haškovi a prezidentu Miloši Zemanovi, se kterým údajně probírali další postup. Chovanec ale neřekl, kdo na schůzce byl, a nesdělil ani detaily k jejímu obsahu. Milan Chovanec: Já jsem pouze slyšel, že sociální demokracie koho navrhne, ten bude panem prezidentem jmenován. To znamená to je vše, co já k tomu mohu říct.” (ČRo Plus, 29. 10. 2013) “

Pak se postavil za Bohuslava Sobotku a prodloužil svoji kariéru právě po jeho boku ve vládě, kde se stal nakonec ministrem vnitra.

„Michal Hašek: Lhát se nemá ani v politice, ani v životě, považuji to za svoji osobní chybu. Redaktorka: Řekl Michal Hašek po jednání grémia ČSSD. Svoji omluvu adresoval nejen spolustraníkům, ale i občanům. (Radiožurnál, 31. 10. 2013) “

„Michal Hašek a Jeroným Tejc končí ve vedení ČSSD. Funkce prvního místopředsedy strany a poslaneckého klubu se vzdávají po sporu s předsedou strany Bohuslavem Sobotkou. Oba ale dál trvají na tom, že výzva předsednictva k Sobotkovu odstoupení byla vzhledem ke slabému volebnímu zisku ČSSD oprávněná. (Radiožurnál, 8. 11. 2013) “

Pan Hašek postupně musel opustit vedení sociální demokracie a později se rozhodl i opustit Poslaneckou sněmovnu, protože sociální demokraté chtěli působit na veřejnost tak, že jsou proti kumulaci funkcí, čehož byl pan Hašek ostatně v minulosti názorným příkladem. Posbíral tolik funkcí, že mu někteří posměšně přezdívali japonská kalkulačka – že má tolik funkcí jako nějaký nejlepší přístroj této provenience.

„Hejtmani za ČSSD nesmějí být zároveň poslanci. Premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka trvá na zákazu zdvojování funkcí. Hned čtyři politici ČSSD si tak musí vybrat, jestli povedou svůj region, nebo budou pracovat ve Sněmovně. (Radiožurnál, 28. 1. 2014) “

„Michal Hašek rezignuje na funkci poslance nebo jihomoravského hejtmana až po ustavení Sněmovny a krajské vlády. Oznámil to dnes na jednání krajského zastupitelstva. K urychlenému rozhodnutí Haška vyzvala opoziční ODS. Podle jejího lídra Jiřího Crhy proto, že se hejtman dostatečně nevěnuje vedení kraje. (ČRo Plus, 21. 11. 2013) “

„Hejtman jihomoravského kraje Michal Hašek už od příští středy nebude poslancem. Rozšíří tak řadu dnes už bývalých hejtmanů-poslanců z ČSSD. (ČRo, 24. 4. 2014) “

„Příští týden ve středu odevzdám předsedovi Poslanecké sněmovny Janu Hamáčkovi notářský zápis o vzdání se poslaneckého mandátu. (24. 4. 2014) “ Michal Hašek (někdejší poslanec ČSSD)

Takže on se rozhodl, že upřednostní post hejtmana před postem ve Sněmovně, a snažil se tedy ještě působit na jižní Moravě a nějak se v té sociální demokracii zachránit, aby si tam udržel alespoň nějaký vliv.

Skandálů postupně přibývalo. Například se řešil i neoprávněný majáček na služebním autě, podivné získání diplomu atd.

Podle mého byla závažná kauza ta, o které jsme hovořili – ten pokus části sociálních demokratů svrhnout svého předsedu po vítězných volbách, kdy jednali v součinnosti s prezidentem republiky Milošem Zemanem. Z toho také vyplývalo, že hlavě státu nešlo ani tak o to, jak moc uspěla nebo neuspěla sociální demokracie, ale spíše o vyřizování starých účtů s některými sociálními demokraty. Po neúspěšné volbě prezidenta republiky v roce 2003, kdy se Miloš Zeman o tuto funkci ucházel a kdy někteří sociální demokraté ho nepodpořili, což považoval za zradu – tak to si myslím, že Michala Haška nejvíce v negativním slova smyslu zviditelnilo. Čelil pak různým skandálům – například když byl hejtmanem Jihomoravského kraje, zaměstnával fiktivní mluvčí. Pak se podařilo odhalit, že ta fiktivní mluvčí byla především politická lobbistka, která se snažila různým způsobem ovlivňovat zákulisí, média atd. To byl jeden z takových těch větších skandálů.

„Michal Hašek z ČSSD bude dnes vysvětlovat kauzu své údajně neexistující mluvčí Lucie Proutníkové. Hejtman Jihomoravského kraje ji prý nezná. Ale v médiích se objevily informace, že je to pseudonym nepravomocně odsouzené lobbistky Jany Mrencové. Ta měla od kraje dostávat 400 tisíc korun ročně za přeposílání tiskových zpráv.” (ČRo Brno, 8. 8. 2016) “

„Redaktor: Za mediální poradenství brala Mrencová podle bývalé mluvčí úřadu Denisy Kapitančikové 400 tisíc korun ročně. Denisa Kapitančiková: Vždy to bylo na půl roku, vždycky na mediální služby a bylo to na odbor kanceláře hejtmana a odbor kanceláře ředitelky. Redaktor: Lobbistka Mrencová na otázky Českého rozhlasu nereagovala. Stejně tak jihomoravský hejtman Michal Hašek z ČSSD, který jen odkázal na svoji mluvčí Elišku Windovou. Eliška Windová: Považujeme to za součást předvolební kampaně. Obsah proto nemá smysl komentovat.” (ČRo Plus, 3. 8. 2016) “

Další docela zaznamenáníhodný skandál byl, když se pan Hašek nijak netajil tím, že se prezentoval po boku motorkářského gangu Noční vlci. Je to ruský motorkářský gang, který má kontakty na Kreml, podporuje Vladimira Putina, zapojil se do dění na Ukrajině, kde operoval době, kdy došlo k anexi Krymu. Podporuje separatistické síly na Ukrajině, v Podněstří atd.. A pan Hašek se s nimi nechal fotografovat.

„Moderátor: Já bych chtěl rozebírat tu konkrétní fotografii. Mě by zajímalo, proč vahou hejtmana podporujete motorkářský klub Noční vlci. Michal Hašek. Tak zaprvé, já jsem byl na včerejším pietním aktu na pozvání ruského generálního konzula v Brně a jak sdělila moje tisková mluvčí, předtím jsem byl na zhruba desetidenní pracovní návštěvě Číny a nestihl jsem řadu pietních aktů na jižní Moravě. Víte, já si myslím, že Noční vlky mediálně vyrábějí především česká média. Já jsem tam včera viděl zhruba dvacet ruských motorkářů. Viděl jsem tam také řadu motorkářů z České republiky a ze Slovenska. O těch úplně mlčíte. A já jsem tam včera položil věnec společně s ruským generálním konzulem. Lidé si chtěli udělat několik fotografií, vy jste ukázali jednu, kde byli i příslušníci Klubu vojenské historie. U nich byli motorkáři. (Česká televize, Události komentáře, 4. 5. 2016) “

Na Facebooku se s tím ještě pochlubil, když zde uctívali památku rudoarmějců. Pochopitelně mu nikdo nevyčítal, že se přišel poklonit rudoarmějcům, ale že se jim přišel poklonit v takové společnosti, to byl další takový výstřelek pana Haška. A pochopitelně také se hovořilo o tom, jakým způsobem se dostal k titulu JUDr., protože ho získal na škole ve Sládkovičově, která, dá se říci, byla pod vlivem slovenské sociální demokracie.

„Nora Fridrichová: Ta vysoká škola v tom Sladkovičově nemá úplně dobrou pověst, nevnímáte to jako problém? Michal Hašek: U koho, paní Fridrichová, u vás? NF: No, u té odborné veřejnosti. MH: Podívejte se na Slovensko, tam má u odborné veřejnosti velmi dobré jméno. NF: Proč jste nestudoval v Česku? Chápete, tady přece není důvod studovat v jiné zemi, ještě na této škole, když právnické fakulty máme v České republice. MH: Tisíce Čechů studují na vysokých školách v zahraničí a nikdo to nezpochybňuje, proč je to problém zrovna u Michala Haška? NF: Protože jste prominentní osoba. MH: Ne, já to takto neberu.” (Česká televize, 168 hodin, 28. 12.) 2012 “

Jeho dizertační práce byla velmi nekvalitní a ti, kteří měli možnost do ní nahlédnout, se nechali slyšet, že by případně neobstála ani jako seminární práce, natož jako dizertační práce. Takže to byl další problém, kterému pan Hašek čelil.

Například to angažmá s Nočními vlky v tuto chvíli vyvolává velké otázky právě kvůli napětí mezi Českem a Ruskem, nejen v diplomatických vztazích. Pan Hašek před sedmi lety ohlásil, že se vzdává politického působení. Víme, co od té doby dělal? Skutečně z politiky odešel, anebo v ní zůstal a nějakým způsobem se do ní promlouval z pozadí?

Pan Hašek o sobě prohlašuje, že je člověk politický, a že ho tedy politika zajímá, zajímala a zajímat bude. Z toho lze vyvodit, že z politiky nikdy neodešel, přestože těch sedm let nepůsobil v přední linii. To znamená, že by byl nějak viditelný, že by sbíral nějaké stranické funkce. Pan Hašek se rozhodl budovat svoji advokátskou kariéru, nastoupil jako advokátní koncipient, ale zároveň pochopitelně udržoval vztahy s různými politiky. Neopustil sociální demokracii, působil v ní dále a dá se říci, že udržoval a udržuje velmi dobré vztahy také s prezidentem Milošem Zemanem. Ten má v ČSSD své křídlo lidí, kteří sdílejí jeho myšlenky, například náklonnost k Číně, k Rusku apod., a shodují se na tom, jak by se sociální demokracie měla vyvíjet, na jaké voliče by se měla orientovat apod.

Michal Hašek z politiky nikdy neodešel, což dokládá také to, že byl schopen získat si podporu voličů –naposledy v roce 2020 v krajských volbách na jižní Moravě. Jeho jméno se tam stále těší podpoře části voličů – právě díky jeho aktivitě ve funkci hejtmana, kdy sbíral různé funkce. Z toho plynuly i různé kontakty, aktivity v regionu. Podpora části voličů se potvrdila tím, že byl na kandidátce na nevolitelném místě, hluboko pod čárou volitelnosti, a preferenčními hlasy se dostal až mezi čtyři sociální demokraty, kteří získali křesla v krajském zastupitelstvu. Pro sociální demokracii by to v minulosti byl výrazný neúspěch, debakl, pro pana Haška to byl, dá se říci, úspěch. I když on zároveň v té době také působil jako volební manažer sociální demokracie, byl tedy podepsán pod tím, že sociální demokracie v krajských volbách propadla. Pan Hašek se to tedy snaží interpretovat tak, že ten propad nebyl tak velký, a sociální demokracii tím, že se stal volebním manažerem, zachránil od ještě větší katastrofy.

Když ho tehdy šéf strany Jan Hamáček povolal do pozice volebního manažera strany před krajskými volbami, vyvolalo to docela velký rozruch – a to jak vně strany, tak ale i uvnitř ní samotné. Zajímavý je i rok 2018, tedy dva roky před tím, než pan Hašek založil společně třeba s bývalým hejtmanem Jiřím Zimolou a dalšími kritiky vedení ČSSD platformu „Zachraňme ČSSD“. A ta platforma kritizovala právě předsedu strany Jana Hamáčka, žádala výměnu ministrů ve vládě. Co se nakonec stalo, že Jan Hamáček s Michalem Haškem spolupracuje – a spolupracoval s ním vlastně i před rokem, když ho jmenoval volebním manažerem strany?

To souvisí právě s tím, že Michal Hašek si udržel určitý vliv uvnitř sociální demokracie a velmi dobré vztahy a kontakty s prezidentem republiky. V době, kdy vznikala platforma „Zachraňme ČSSD“, se v ní angažovali lidé, z nichž se někteří zúčastnili toho tzv. lánského puče. Oni se netajili a netají tím, že jsou přáteli Miloše Zemana, že s ním mají dobré vztahy. Ta platforma se snažila sociální demokracii odradit od toho, aby pokračovala ve své modernizaci, posouvala se více do liberálního středu. Snažili se, aby se strana orientovala spíše na voliče, kteří vyjadřovali podporu například v prezidentských volbách Miloši Zemanovi, kteří byli považováni spíš za takové to staro-levicové voličské jádro sociální demokracie apod. Když se Jan Hamáček stal předsedou strany, tak pochopitelně mezi tím tak lavíroval a zdálo se, že se spíš přikloní na stranu těch, kteří se budou snažit posouvat sociální demokracii více do středu, budou se snažit získat liberálnější voliče, což se prezidentovi nelíbilo. No a pan Hašek a další mu de facto vyšli vstříc tím, že založili tu platformu „Zachraňme ČSSD“.

„Kritici současného vedení ČSSD založili platformu s názvem „Zachraňme ČSSD“. Stojí za ní Jiří Zimola, bývalý hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek anebo třeba poslanec za Ústecký kraj Jaroslav Foldyna. Mimo jiné chtějí změnit stanovy strany tak, aby předsedu volili přímo členové. (ČRo Plus 5. 1. 2018) “

Vzhledem k tomu, že pak Jan Hamáček přehodnotil svůj postoj, tak ta platforma také přehodnotila postoj k němu. Začala naopak pracovat na tom, aby Jan Hamáček zůstal i nadále předsedou sociální demokracie, což se na posledním sjezdu, který se konal, potvrdilo. Také s přispěním právě pana Haška došlo k tomu, že Jan Hamáček sice ne úplně drtivě, ale s přehledem porazil Tomáše Petříčka, a jeho, podporovatelé ovládli sociální demokracii. Výsledkem toho je mimo jiné také fakt, že Michal Hašek se mohl stát v tuto chvíli politickým náměstkem ministra vnitra, že tedy zkrátka Jan Hamáček tímto gestem vyjádřil, na kterou stranu sociální demokracie se přiklání, jakým směrem by se strana měla v nejbližší době ubírat.

Došlo tedy k nějakému dlouhodobému strategickému a taktickému přeskupování sil, přemýšlení o směřování ČSSD. Jan Hamáček si vybral cestu, řekněme tzv. východního křídla v ČSSD. Do toho zapadá i jmenování Michala Haška politickým náměstkem – dá se tento krok takhle číst?

Ano. Můžeme to vnímat jako signál toho, že sociální demokracie nechce jít cestou liberalizace, ale chce se soustředit na tradiční voliče, na něž se soustředila v minulosti. Nechce jít do konfliktu s prezidentem republiky. Lidé, kteří ve straně působili v minulosti a kteří, jak se ukázalo, pro ni v posledních letech nebyli takovým přínosem, se opět dostávají do sféry vlivu nejen uvnitř strany. Mohou se v této době také dostat do určitých funkcí, sociální demokracie se snaží být jednotná, jak říkal Jan Hamáček, ale jednotná v tom slova smyslu, že potlačuje zastánce liberální cesty sociální demokracie a vydala se tou cestou sázky na tradiční voliče, kterých je ovšem málo. Někteří z nich odešli ke komunistům nebo k hnutí ANO. Je otázka, zda budou mít důvod se v současné době k sociální demokracii vracet. Ostatně trendy v průzkumech volebních preferencí úplně nenaznačují, že by k tomu mělo dojít.

Vraťme se ještě k osobě Michala Haška, protože to je skutečně člověk, který rozděluje voliče v pohledu na ČSSD. Někteří političtí analytici ho označují za takový červený hadr na voliče. Dá se říct, vzhledem k tomu všemu, co o jeho historii a kauzách víme, jak zásadní to jmenování politickým náměstkem ministra vnitra je – z hlediska faktického ovlivňování věcí? Je to funkce, kde může Michal Hašek jako osoba něco zásadně ovlivnit, anebo to spíš lze číst jako vnitrostranický signál a odměnu za pomoc při nedávném sjezdu ČSSD?

Vzhledem k tomu, že to je politický náměstek, který může ministra zastupovat při jednání vlády nebo například v parlamentu apod., tak úplně bez vlivu pan Hašek není. Navíc je to tím pádem také velmi blízký člověk Jana Hamáčka, ministra vnitra, takže ho může ovlivňovat, může ovlivňovat jeho rozhodování. Takže nějaký vliv to má. Pochopitelně je to i ten signál dovnitř sociální demokracie – ostatně ne jediný, další signál byl ten, jak velmi rychle skončil Tomáš Petříček ve funkci ministra zahraničí. Takže dá se to takto vnímat. Nemyslím si, že Michal Hašek je úplně rudý hadr na všechny voliče, protože už jsem o tom také hovořil, ukázaly to poslední krajské volby, kdy přece jen ještě u části sociálních demokratů na jižní Moravě má podporu a přízeň. Zároveň je zřejmé, že ti, kterým vadí pan Hašek ve funkci a skutečnost, že se vrací více na oči veřejnosti, by sociální demokracii stejně nevolili – a pokud by to zvažovali, tak si myslím, že jeho angažmá nebude hlavním momentem, proč nechtějí odevzdat svůj hlas sociální demokracii. Ale může to být jeden z těch střípků v mozaice, kterou si mohou skládat, když se o politiku zajímají. Myslím si totiž, že celá řada lidí se o politiku až tak nezajímá. Možná někteří si na Michala Haška nevzpomenou. A pokud jim to někdo připomene, je to většinou v souvislosti s jeho lhaním, a to tedy určitě nedělá sociální demokracii dobrou reklamu.

Z vašich slov si tak trochu dovolím udělat jednu metaforu, že ten vzestup, pád a teď zase, zdá se, vzestup Michala Haška v rámci ČSSD symbolizoval nějaký vzestup, pád a vzestup jistého křídla myšlení nebo uvažování o té straně vůbec – kudy se má ubírat. Říká se často, že předseda ČSSD Jan Hamáček vsadil na konzervativce ve straně. Pakliže je cílem oslovit voliče, kteří odešli od ČSSD, třeba voliče Miloše Zemana, to hodně levicové spektrum, může tato strategie před parlamentními volbami sociální demokracii přinést úspěch?

Já si myslím, že úplně velký úspěch jim nepřinese. Ale jak už Jan Hamáček sám prohlásil, tak jeho hlavním úkolem je dostat sociální demokracii za každou cenu do Sněmovny. A Jan Hamáček se očividně rozhodl, že ta strategie bude právě zaměřena na to, dostat sociální demokracii do Sněmovny případně s pomocí podporovatelů Miloše Zemana, jeho voličů. Uvidíme, jak se to podaří. Ale rozhodne to, že on je vstřícný vůči lidem, kteří mají blízko k Miloši Zemanovi. Mám tím na mysli právě například pana Haška, tak tím si v této strategii rozhodně neuškodí. Spíše pomůže. Ale nakolik ta strategie bude úspěšná, to se uvidí, zvlášť když to zasadíme do kontextu dnešní doby. To znamená, že jsme v době velmi napjatých diplomatických vztahů mezi Českou republikou a Ruskem a pan Hašek je nejen zmiňovanou fotografií s Nočními vlky, ale i různými postoji, spíše přívržencem postupu Miloše Zemana – to znamená velké vstřícnosti vůči Rusku a Číně. Ostatně i v nedávné minulosti, jak pan Hašek působil například při spolupráci s Jaroslavem Tvrdíkem v nějakých česko-čínských projektech apod., tak to myslím názorně ukazoval. Dá se říci, že je rozhodně reprezentantem takovéhoto pojetí politiky. Vypadá to, že Jan Hamáček si myslí, že takové pojetí politiky, případně podpořené prezidentem republiky, může přinést úspěch v tom slova smyslu, že stranu zachrání před politickou smrtí, která by nastala ve chvíli, kdyby se sociální demokracie nedostala do Poslanecké sněmovny.