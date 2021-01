Kauza teplické oslavy: Policie o víkendu kontrolovala vládní zákazy, plného hotelu v centru města si nevšimla

Arture, co se to v Teplicích sobotu vlastně dělo? O jakou akci šlo, kdo všechno na ní přišel?

Artur Janoušek: Byla to oslava 50. narozenin bývalého poslance, podnikatele Petra Bendy. Proběhla v hotelu Prince de Ligne na Zámeckém náměstí v Teplicích, který pan Benda vlastní. V roce 2016 ho za 45 milionů koupil. Ta oslava probíhala víceméně v rodinném kruhu. Většina těch účastníků byli rodinný příslušníci, byli tam jeho rodiče, partnerka, rodiče partnerky, další členové rodiny. Ale přišli tam i přátelé Petra Bendy nebo lidé z politiky. Dorazil Jiří Paroubek, jeho dlouholetý přítel, bývalý předseda ČSSD, bývalý premiér. Přišel Milan Hnilička, poslanec za hnutí ANO. Dorazil Jiří Šlégr, bývalý poslanec za ČSSD a krajský policejní ředitel Vladislav Husák.



Jak ta oslava proběhla? Dá se shrnout, jaká pravidla účastníci porušili? Markéto?

Markéta Chaloupská: Ta party probíhala v hotelu, který měl být podle oficiálních pravidel zavřený. Podle deníku Blesk do hotelu hosté přijížděli v sobotu navečer taxíky nebo svými vozy. A kolem půlnoci zřejmě večírek končil, protože část hostů odjížděla domů. Část z nich ale pak přenocovala přímo v hotelu. Mezi nimi byl právě i bývalý premiér Paroubek, který odjel domů až v neděli dopoledne. Jak plyne i z vyjádření krajského policejního ředitele Vladislava Husáka, i ten tam přespal a v neděli jel domů. Ta oslava prý byla velmi bujará, hudba byla slyšet až venku, zpoza zatažených rolet. Ale i přesto se podařilo deníku Blesk nafotit několik aktérů té oslavy, třeba pana Hniličku nebo pana Paroubka.

V teplickém hotelu Prince de Ligne, který patří exposlanci za ČSSD Petru Bendovi, se v noci ze soboty na neděli slavilo | Foto: HaSt | Zdroj: Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0,©

Arture, ty jsi hodně dobře obeznámený s tím, jak to v Teplicích vypadá. Můžeš nám popsat, co je to za místo, ten hotel, kde se tedy ta společnost politiků a dalších lidí sešla? Jak to tam vypadá, jak je to frekventované místo?

AJ: Ten hotel stojí na Zámeckém náměstí v historické části města. Je to velmi exponované místo, žádná odlehlá lokalita na okraji. A je všem na očích. Proto je zvláštní, že si vybrali právě tento hotel. Tedy, očividně si ho vybrali proto, že ho pan Benda vlastní. Ale i způsob, jakým tam účastníci najížděli, parkovali pod morovým sloupem přímo na náměstí, chodili hlavním vchodem, to všechno ukazuje jistou suverenitu těch hostů. Protože kdo to tam zná, a zná to tam i pan Benda, tak ví, že vzadu za hotelem je parkoviště pro místní mateřskou školku, odkud se dá pohodlně dojít do hotelu zadním vchodem. To oni neudělali. Chodili hlavním vchodem s pugéty a dary přímo přes náměstí. Asi si nepřipouštěli, že by se jim mohlo něco stát nebo že by snad dělali něco, co neměli.



Tím máme vykreslenou tu základní scénu nebo dějiště celého toho večírku. Víme, že do hotelu přicházejí lidé s pugéty, parkují před hotelem. Možná bychom pro kontext měli doplnit i to, co se děje v tu chvíli ve zbytku země!

AJ: To je právě paradox. Právě v sobotu proběhla velká protestní akce proti vládním protiepidemickým opatřením. Vyhlásila ji iniciativa Chcípl PES. A v rámci této akce majitelé restaurací, hospod, dalších podniků otevřeli své restaurace. Nejvíc jich mělo být v Praze a právě v Teplicích. Policisté o ní moc dobře věděli a podnikli masivní kontroly zaměřené na restaurace. Během této situace Petr Benda uspořádá narozeninovou oslavu. Hosté, včetně již zmíněného krajského policejního ředitele Vladislava Husáka, na ni přijdou. A to je zvláštní. Husák přece musel moc dobře vědět, že se pozornost policie upíná právě na restaurace. A přesto přišel. Jak jsem říkal, to ukazuje na nějakou suverenitu, sebejistotu některých lidí.

Nicméně tenhle hotel policisté při kontrolách nezaregistrovali?

Ne. Z jejich vyjádření vyplývá, že policie začala tu nelegální narozeninovou oslavu řešit až v pondělí, když se z ní v médiích objevily fotografie. Do té doby o ní nevěděli. Ještě bych zmínil čísla. Podle policejní statistiky o víkendu policisté provedli v Ústeckém kraji 750 kontrol. Sedm restaurací, protože byly otevřené, poslali do správního řízení. Z toho tři byly z Teplic. Byly to ale menší restaurace, ale velkého hotelu si nevšimli, i když v té době byl plný lidí, hrála tam hlasitá muzika, chodili dovnitř lidé, bylo vidět, že se tam něco děje a celé jedno spodní patro svítilo.

„Sobotní oslavy narozenin exposlance Petra Bendy se zúčastnil i liberecký krajský policejní ředitel Vladislav Husák. Zjistil to Radiožurnál, kterému to potvrdily dva důvěryhodné zdroje.“ Český rozhlas

Podle zjištění Radiožurnálu se té oslavy účastnil i liberecký krajský ředitel policie Vladislav Husák. Markéto, ty ses ho snažila kontaktovat. Byl ochotný s tebou mluvit o tom, co na té oslavě dělal?

MCH: Snažila jsem se ho kontaktovat prakticky celé pondělí. A ještě v úterý dopoledne, než jel jednat za policejním prezidentem. Celou dobu nereagoval, nezvedal telefony, akorát psal SMS, že řídí. Z toho časového úseku, kdy psal, že řídí, to vypadalo, že dojel nejméně na Slovensko. Každopádně jeho stanovisko se nám celou dobu nedařilo získat. Až v pozdních večerních hodinách reagoval na naše dotazy policejní prezident, kterého jsme oslovili kvůli tomu, že jsme zjistili, že pan Husák byl na té oslavě a jak on se k tomu postaví. To bylo pondělí večer. Reagoval hned a vydal stanovisko, že by měl pan Husák rezignovat.



Jakým způsobem na to pan krajský policejní šéf Husák reagoval? Odstoupil?

MCH: Policejní prezident vyzval v pondělí Husáka k rezignaci v pondělí, po úterním jednání prezident řekl, že ho odvolá. Zároveň s ním povede kázeňské řízení, do jehož ukončení bude Vladislav Husák na řadové pozici, a to bez příplatku za vedení. V úterý odpoledne se vyjádřil i Vladislav Husák, který na policejním webu napsal, že se s prezidentem Švejdarem dohodli na odvolání z funkce ředitele, ale u policie dál zůstane. Čistě teoreticky to znamená, že po ukončení kázeňského řízení se Husák opět do funkce vrátí a prezident mu v tom podle služebního zákona nemůže zabránit.

„Pan policejní prezident byl o této záležitosti informován. S panem ředitelem Husákem už hovořil a jeho účast na tom místě hodnotí jako zcela neomluvitelnou a nepřijatelnou. Stejně tak nepřijatelná je pro policejního prezidenta skutečnost, že pan ředitel Husák neučinil jako policista žádné kroky k tomu, aby zjevné porušování vládních nařízení na tom místě nějakým způsobem řešil. Pan policejní prezident se domnívá, že pan ředitel Husák by neměl setrvat v místě krajského ředitele policie v Libereckém kraji. “ mluvčí policejního prezidia Kateřina Rendlová, 25. 1. 2021

Ještě dodám, jak celou akci komentoval sám Vladislav Husák. Ten celé pondělí na dotazy nereagoval a v úterý dopoledne poskytl vyjádření pro PP magazín. V něm to zdůvodnil tak, že v sobotu jel na jednání s pány Šlégrem a Hniličkou a vůbec nevěděl, že se tam koná nějaká oslava narozenin. Ale když už tam byl, tak šel „velmi krátce” a prý „velmi formálně“ pogratulovat panu Bendovi. Nakonec se přiznal, že v hotelu i přespal. To zdůvodnil tak, že byla pozdní hodina, špatné povětrnostní podmínky, to přesně cituji, a že byl unavený. A tak požádal pracovníka recepce, jestli by tam nemohl přespat. V této souvislosti se nedá nezavzpomínat na rok 2006 a na jeho řidičský um, kdy ho MF Dnes přistihla, jak jede 190 kilometrů v hodině po silnici Praha-Karlovy Vary. Na to konto se musel vzdát řidičského průkazu na tři měsíce a dal peníze na charitu.

„Novináři z listu MF Dnes přistihli policejního prezidenta Vladislava Husáka při několikanásobném překročení předpisů. Husák chybu uznal a omluvil se za ni. Kdyby však byl při podobných přestupcích přistižen jiný řidič, zaplatil by pokutu podstatně vyšší a o řidičský průkaz by přišel na dobu mnohem delší.“ archiv Českého rozhlasu

Vykreslili jsme dějiště celé té oslavy. Pojďme se podívat na ty hlavní osoby. Teď jsme narazili tedy na Vladislava Husáka, který za sebou má velmi dlouhou kariéru v policejním sboru. Policii v Libereckém kraji vede posledních zhruba sedm let. Předtím měl ale různé jiné vysoké funkce v rámci policejního sboru, dokonce byl i policejním prezidentem. S jakými výsledky, Markéto, v těch funkcích pan Husák působil?

MCH: Zanechal velmi rozpačitý dojem. Já neznám policistu, který by čelil takové kritice a skandálům a vždycky se do nějaké vysoké funkce u policie vrátil. Nejde o první skandál během jeho policejní kariéry. V Liberci šéfuje od roku 2013, předtím vedl policejní ochranku. Ale v této funkci nemohl pokračovat kvůli chybějící bezpečnostní prověrce. A v roce 2012 musel opustit i předchozí vysoký post, když dělal náměstka policejního prezidenta. Měl údajně příliš těsné vazby na lobbistu Romana Janouška, což prasklo mimo jiné i v roce 2011, když ho vyfotografoval deník Blesk. V pražském Obecním domě seděl u stolu s bývalým primátorem Pavlem Bémem, kterému dělal společnost známý pražský podnikatel Tomáš Hrdlička. A předtím tam byl i Roman Janoušek. Pan Husák svoji účast tehdy zdůvodňoval tak, že šel náhodou kolem a zastavil se jen na jednu colu. Nicméně potom nabídl rezignaci, kterou tehdejší policejní prezident Petr Lessy přijal až o rok později, když lobbista Janoušek v opilosti srazil autem ženu. Policie tehdy čelila kritice, že tu nehodu špatně vyšetřuje.



Popsali jsme i prvního z účastníků té oslavy. Pojďme se podívat na ty ostatní. Arture, jak vysvětluje svolání té oslavy bývalý poslanec Petr Benda? A jak účast na té dvoudenní oslavě vysvětlují další hosté, třeba bývalý politik Paroubek, teď už bývalý poslanec Hnilička a další?

AJ: Petr Benda na to zatím nijak nereagoval. Snažil jsem se mu v pondělí několikrát dovolat, telefon nebral, na otázky v SMS nereagoval. Zkusil jsem za ním zajet i domů. Napsal jsem mu, že jsem před domem, jestli by mohl alespoň jednou větou vysvětlit, proč svolal oslavu v době, kdy se to nesmí. Nereagoval na nic. Co se týče dalších účastníků, bývalý poslanec Jiří Šlégr reagoval, že to vlastně z jeho strany nebyla účast na oslavě, ale pracovní schůzka. Podobně reagoval i Jiří Paroubek. Poslal mi SMS, ve které sáhodlouze popisoval, že má dlouhodobou poradenskou smlouvu s hotelovou společností pana Bendy. A tudíž tu a tam prý do Teplic dojíždí pracovně, což se údajně stalo i tuto sobotu. Psal: „Měl jsem pravidelnou schůzku s ředitelem a účetní společností a řešili jsme hospodaření společnosti. Spojil jsem užitečné s příjemným při této cestě a poblahopřál jsem panu Bendovi krátce k jeho 50. narozeninám. Měl v hotelu oslavu v kruhu rodinném. Nebyl to tedy žádný mejdan,“ psal v SMS Jiří Paroubek. Dodal, že už pět let nepije alkohol, takže ani nějak moc neslavil.

Jiří Šlégr (vlevo), Milan Hnilička (uprostřed) a Jiří Paroubek se účastnili oslavy v teplickém hotelu | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Že přespal v hotelu a domů jel až druhý den ráno, vysvětloval tím, že do jednadvaceti hodin, kdy začíná v ČR zákaz vycházení, by se nestihl vrátit do Prahy, a proto v hotelu přespal. Napsal: „Odjel jsem z hotelu druhý den ráno. Nevidím nic, co bych porušil.“ Takže Jiří Paroubek také zmínil, že žádná protiepidemická opatření neporušil. Hotely sice v ČR nemají ubytovávat hosty, ovšem vyjma těch, kteří jsou zrovna na služební cestě nebo plní jiné pracovní úkoly. Kdyby ale v devět hodin nasedl do auta a odjel domů, žádný postih by ho nečekal, protože od jednadvaceti hodin sice je zákaz vycházení, který ale neplatí pro návraty domů.



Jak vysvětloval svoji účast na oslavě poslanec Hnilička?

Médiím rozeslal zprávu, že na oslavě nepil, že tam byl vlastně také pracovně. Nicméně jako jeden z mála nebo vlastně jediný z těch účastníků oslavy připustil, že udělal chybu. Dokonce ji označil za velkou. Řekl, že z té své hloupé velké chyby vyvodí důsledky. A nakonec rezignoval na funkci poslance. Nicméně předsedou Národní sportovní agentury dále zůstává. Říkal, že to nechá na posouzení sportovců. A ti se za něj postavili.

„Někteří představitelé českých sportovních svazů požadují odvolání Milana Hniličky z čela Národní sportovní agentury. Česká unie sportu Hniličkovo jednání odsoudila. Zároveň ale podpořila jeho setrvání ve funkci šéfa Národní sportovní agentury. Pod prohlášení ČSU kromě jejího předsedy Miroslava Jansty podepsali i šéfové řad velkých sportovních svazů, například fotbalu, hokeje, atletiky, florbalu nebo juda. A taky členové Národní poradní rady pro sport – Jaromír Jágr, Barbora Špotáková a Radek Štěpánek.“ Český rozhlas

Další důležitou postavou celého tohoto příběhu, možná tou ústřední postavou, je bývalý politik a také podnikatel Petr Benda, který slavil narozeniny. Arture, co má za sebou v politice a v podnikání? Jaká je teď jeho role v Teplicích?

AJ: Vždy býval označovaný za kontroverzního politika i podnikatele. Tu podnikatelskou kontroverzi bych ukázal na jednom případu. Předseda Věcí veřejných Vít Bárta ho před časem označil za kmotra. Bylo to v době, kdy si jako ministr dopravy Vít Bárta nechal udělat audit Ředitelství silnic a dálnic a prohlásil, že ŘSD řídí na severu Čech právě kmotr Benda. Benda tehdy podal žalobu. A Městský soud v Praze v roce 2011 nařídil, aby se Bárta Bendovi omluvil a zaplatil mu 100 000 korun jako odškodnění, protože slovy soudu „zasáhl do jeho osobnostních práv“. Vrchní soud a následně i Ústavní soud nakonec ale rozhodly, že se Bárta Bendovi omlouvat nemusí, protože je to politik, který by měl snést jistou míru kritiky.

„Nemám, nevlastním, nespoluvlastním žádnou firmu, která nějakým způsobem profituje na veřejných finančních prostředcích. Nikdy jsem žádnou takovou firmu nevlastnil ani nespoluvlastnil, otevřeně či skrytě. A jestli se v souvislosti s mojí osobou hovoří o kmotrovi, tak mohu potvrdit, že v tom dobrém slova smyslu jsem kmotrem dcery pana Jiřího a paní Petry Paroubkové. “ Petr Benda, 20. 6. 2013

Čím se pan Benda zabýval v podnikatelských aktivitách, víme to?

AJ: Podle svých slov začal podnikat hned po revoluci v roce 1990. Ty jeho začátky jsou obestřeny takovým tajemstvím. Vždy tvrdil, že začínal s jedním stánkem s občerstvením na břehu rekreační nádrže Barbora u Teplic. Pak že si otevřel dvě restaurace a začal i s realitním byznysem. V tom se mu opravdu dařilo. Dnes vlastní v Teplicích desítky domů, například dům u radnice, kde byl jeden čas oficiálně hlášený Paroubek, když kandidoval v Ústeckém kraji do sněmovny. Další domy vlastní na Benešově náměstí, včetně budovy, kde za minulého režimu sídlil tuzex. Jeho podnikatelské aktivity se neustále rozšiřují. Ovládá třeba golfový rezort Barbora, s bratrem má lyžařský areál Bouřňák.



Když se podíváme na jeho politické aktivity, zmiňoval jsi, že i tam bylo jeho působení vnímané kontroverzně. V jakém ohledu?

AJ: Ono to bylo třeba kvůli praktikám v ČSSD. Například v roce 2010, kdy byl krajským předsedou ČSSD v Ústeckém kraji, byl spojován s takovým podezřelým náborem lidí do strany. Šlo o desítky sociálně slabých lidí, kteří se měli dostat do strany jen proto, aby hájili zájmy toho, kdo je tam poslal. V době, kdy spolu soupeřily o moc dvě frakce uvnitř severočeské ČSSD. Benda ale vždy odmítal, že by organizoval nějaký nábor černých duší. Tvrdil, že všechno je transparentní a probíhá, jak má.



My jsme o politických aktivitách pana Bendy jednou ve Vinohradské 12 mluvili. Bylo to před krajskými volbami, kdy kandidoval za ČSSD právě v severních Čechách v Ústeckém kraji. Je ČSSD jedinou stranou, se kterou je pan Benda spojovaný?

AJ: Není. Většinu svého politického času strávil v ČSSD. Pak ale s přítelem Jiřím Paroubkem z ČSSD odešli a vstoupili do strany Národní socialisté LEV 21, kde nějakou dobu pobývali. Tam se jim příliš nedařilo. Petr Benda si na čas odskočil k Dělnické straně sociální spravedlnosti. Ne že by byl členem, ale kandidoval za ni v roce 2017 ve sněmovních volbách jako lídr v Libereckém kraji. Proč zrovna tam? Protože, jak sám řekl deníku MF Dnes, jeho rodina má chalupu v obci Sobákov u Českého Dubu, ten kraj má rád, a proto kandidoval v Libereckém kraji. Proč zrovna za Dělnickou stranu, to nikdy moc nevysvětlil. Ale nakonec uznal, že to nebyl nejšťastnější krok.



Loni před krajskými volbami se k ČSSD vrátil a kandidoval na čtvrtém místě. V souvislosti s touto kandidaturou je třeba zmínit i milionový dar, který ČSSD věnoval do kampaně. To je u něj standardní. Když za nějakou stranu kandidoval, z větší části financoval kampaně této strany ve „svém“ regionu



Vraťme se do současnosti, tedy do času poté, co se zjistilo, že proběhla oslava v Teplicích a že pan Benda si sezval různé hosty, se kterými se zná, asi z dob politických a podnikatelských. Policie uvedla, že se celou tou akcí zabývá a informace, které se objevily v médiích, prošetří. Jaké důsledky všem zúčastněným lidem za porušení protiepidemických pravidel hrozí?

AJ: Všem těm účastníkům hrozí pokuta, včetně Petra Bendy. Ale hrozí mu ještě jeden významný finanční postih. Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu, sdělil, že podniky, které porušují protivládní opatření, nemají nebo nebudou mít nárok na finanční kompenzace. Zmínil v této souvislosti právě i hotel, ve kterém proběhla tato oslava.

„Kdokoliv, kdo toto učiní, tak nedostane, ti říkám rovnou, ani korunu dotace. To znamená, pokud toto poruší třeba hotel typu v Teplicích, přichází z mého pohledu možná o miliony korun.“ Karel Havlíček, 25. 1. 2021

Tento příběh není jediný, který se v době nouzového stavu v ČR objevil. V říjnu jsme tu měli schůzku v pražské restauraci Rio’s na Vyšehradě, která stála ministerské křeslo tehdejšího ministra zdravotnictví Romana Prymulu za ANO. Markéto, ty jsi v listopadu zase informovala o návštěvě restaurace teď už bývalého poslance za TOP 09 Miroslava Kalouska. Mají všechny ty příhody co do průběhu a co do důsledků něco společného?

MCH: Bezesporu u nich došlo k porušení protikoronavirových opatření, a to jak u pana Kalouska, tak u pana Husáka i u pana Prymuly. U pana Husáka a u pana Prymuly je ten příběh ještě trochu o něčem jiném, a to v důsledku toho, že tam měli schůzku. Pan Prymula nebyl úplně přesně schopný říct, kvůli čemu. Stejně tak pan Husák vysvětluje, že tam měl schůzku. Ale on je vysoký policejní důstojník. A já nerozumím tomu, proč vysoký policejní důstojník jednak jde na oslavu do hotelu, který má být uzavřený, a jednak jde na oslavu kontroverzního podnikatele Petra Bendy.



Víme, jestli kterýkoliv z těchto příběhů skončil tím, že z těch lidí, kteří porušovali pravidla, musel třeba zaplatit například pokutu?

JA: Ano, bývalý poslanec za TOP 09 Miloslav Kalousek dostal pokutu 3000 korun za to, že si dal pivo v restauraci, která měla být zavřená v té době. Pan Prymula také dostal pokutu. Podle ČT to mělo být také 3000 korun. A pokutu dostal i poslanec z KDU-ČSL Marian Jurečka. Za to, že pil pivo na veřejnosti z kelímku a sám se u toho vyfotil. Fotografii pak zveřejnil na sociální síti.

Kalousek a Jurečka dostali od pražského magistrátu pokutu za pivo. Oba ji hodlají zaplatit Návštěva exministra zdravotnictví za ANO Romana Prymuly ve vyšehradské restauraci se podle primátorova náměstka Petra Hlubučka ještě řeší.

Z těch výše zmíněných případů se skoro zdá, že tady platí dvojí pravidla. Leckdo by tak mohl argumentovat. Jedna pravidla vyhlašuje ministr zdravotnictví Blatný na tiskových konferencích a mají být závazná pro všechny obyvatele Česka. Ale druhý set pravidel je pro politiky a vysoce postavené činovníky, kterým, jak jsme slyšeli, jen v několika případech hrozila finanční pokuta, ne nijak vysoká. A často je to nestojí ani pracovní místo nebo pozici. Jak ta nová kauza zapadá do chování představitelů státu v koronavirové krizi?

MCH: Byla bych řekla, že po aféře na Vyšehradě si dají politici pozor, protože vidí, jaká je z toho ostuda. Ale ukázalo se to jako naivní představa, protože nedlouho poté jsme načapali na pivu pana Miroslava Kalouska. Ten byl hlavním kritikem té akce na Vyšehradě. A teď vyšlo najevo, že na oslavě v Teplicích byl člen Rady ČT Jiří Šlégr, vysoce postavený politik, předseda Národní rady pro sport Milan Hnilička a také policejní ředitel Husák, který, ač musel vědět, kolik pravidel tam porušuje, tak nejen že to neřešil, ale ještě tam celou dobu zůstal a v tom hotelu přespal.



AJ: Já bych nechtěl paušalizovat. Ale na základě těchto několika případů se někteří lidé nejspíš domnívají, že pro ně pravidla neplatí. Nebo si nepřipouštějí, že by za ně mohli dostat nějaký postih. Jednají velmi suverénně, sebejistě, jako kdyby protiepidemická opatření platila pouze pro někoho. Je smutné, že v době, kdy lidé už tři čtvrtě roku žijí pod tlakem různých protiepidemických opatření, někteří politici vysílají signál, že si mohou dělat, co chtějí.



MCH: Problém je, že už přes půl roku jsou zavřené restaurace, řada z nich zkrachuje. Mnoho lidí má kvůli těm opatřením problém se uživit. A na druhou stranu tady vidíme politiky, vrcholné představitele, kteří ta opatření nedodržují a chodí do restaurací a na schůzky. A ti, kdo by měli dodržování opatření dokonce vymáhat, tím myslím pana policejního ředitele Husáka, tak jdou dokonce do hotelu a přespí tam. A musí si velmi dobře uvědomovat, co všechno porušili.