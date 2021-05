S reportérem o odchodu Pavla Zemana. Za konfliktem s ministryní Benešovou mohly být i jiné důvody

„V poslední době však pociťuju, že dochází k poměrně vysokému tlaku ze strany paní ministryně spravedlnosti na moji osobu. Vždy jsem byl zvyklý tyto tlaky snášet, odrážet, čelit jim. Nicméně jsem si uvědomil, že v současné době velkou část svých sil a času věnuji právě odrážení těchto útoků, těchto půtek. (Tisková konference, 14. května 2021)“ Pavel Zeman (Nejvyšší státní zástupce)

„Dnes ráno jsem tedy dal rezignaci na funkci nejvyššího státního zástupce, vláda před nějakou dobou vzala toto moje rozhodnutí na vědomí a já končím ve funkci k 30. červnu letošního roku. (Tisková konference, 14. května 2021)“ Pavel Zeman (Nejvyšší státní zástupce)

„Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman skončí na konci června ve své funkci. Svou rezignaci doručil ministerstvu spravedlnosti v pátek ráno. V poslední době, podle svých slov, čelil tlaku šéfky resortu za ANO Marie Benešové, kvůli kterým se nemohl soustředit na práci pro zastupitelství. (Radiožurnál, 14. května 2021)“

„Já bych nerad se tady pitval v podrobnostech. Skutečně si myslím, že všichni sledujete veřejný prostor a některé věci, si myslím, už jsou trochu za hranou. Takže berte to tak, že to mě vedlo k tomu o té rezignaci přemýšlet. (Tisková konference, 14. května 2021)“ Pavel Zeman (Nejvyšší státní zástupce)

„Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) nevěděla o rezignaci nejvyššího žalobce Pavla Zemana, řekla to Radiožurnálu. Jméno možného nástupce proto zatím nechtěla komentovat. Piráti ministryni vyzvali, aby jmenování nového nejvyššího státního zástupce nechala na nové vládě po volbách, to podle ní není možné. (Radiožurnál, 14. května 2021)“

„Ta soustava nemůže zůstat bez šéfa. Má určité instrumenty, které může vykonávat pouze vrcholový nejvyšší státní zástupce – třeba právo podání kárné žaloby, a tak dále. To by to vypadalo, kdyby byli bez šéfa.“ Marie Benešová (za ANO) (Ministryně spravedlnosti)

„Kdo a kdy vybere nového nejvyššího státního zástupce po odcházejícím Pavlu Zemanovi? Tento spor od pátku rozděluje politickou scénu. (Český rozhlas Plus, 15. května 2021)“

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman ohlásil svoji rezignaci po 10 letech ve funkci a jako důvod označil tlak ministryně spravedlnosti Marie Benešové za ANO. Když se díváte na odchod Pavla Zemana, vy jste se předtím jeho působení věnoval jako reportér – jak velkým překvapením ta rezignace je?

Myslím si, že ta rezignace je i není překvapení. Z jednoho pohledu překvapivá není. Objektivně na Pavla Zemana rostl tlak ze strany ministryně spravedlnosti Marie Benešové, která nahlas v médiích svým trochu prostořekým způsobem avizovala, že na něj podá kárnou žalobu a opakovaně ho kritizovala. Na druhou stranu načasování – tu dobu, kdy si vybral Pavel Zeman oznámení k rezignaci, ta určitě překvapivá je. A on i sám připustil, že chtěl, aby to bylo překvapení.

„My jsme opakovaně spolu mluvili. Za posledních několik týdnu jsme asi neměli schůzku jen na čtyři oči, ale pravdou je, že jsem tento krok neavizoval, poněvadž na rovinu jsem chtěl, aby to bylo trošku překvapení. (Tisková konference, 14. května 2021)“ Pavel Zeman (Nejvyšší státní zástupce)

Jak je možné těch 10 let éry Pavla Zemana charakterizovat? Jaký je obraz Pavla Zemana při tom jeho odchodu z funkce?

Kdybych to měl charakterizovat jedním slovem, tak asi bych řekl: stabilizace. Myslím si, že Pavel Zeman nepochybně přispěl k tomu, že soustava státního zastupitelství si polepšila v renomé ohledně nezávislosti, profesionality. A Pavel Zeman odchází jako člověk, který zosobňoval toto zlepšení. I v některých reakcích vidíme až panickou obavu, co se teď stane se státním zastupitelstvím, když Pavel Zeman odejde.

„Já mám poměrně dost velké přesvědčení věřit v to, že Nejvyšší státní zastupitelství poběží tak, jak jsem ho deset a půl roku vedl – totiž nezávisle. (Tisková konference, 14. května 2021)“ Pavel Zeman (Nejvyšší státní zástupce)

Když jako hlavní důvod označuje Pavel Zeman tlak ministryně spravedlnosti Benešové, proč se jejich vztahy v posledních týdnech tak vyostřily?

To přesně budou vědět jen oni dva. Ale z vnějšku, z toho, co víme, tak je možné, že jedním z těch důležitých důvodů nebyl třeba jen konkrétně Pavel Zeman nebo nějaká jeho osobní nevraživost s ministryní Benešovou, ale třeba někdo jiný. A tím mám na mysli vrchní státní zástupkyni v Praze Lenku Bradáčovou, která se, jak známo, lidsky nemusí s ministryní Benešovou.

Je důležité se asi podívat na souvislosti kauzy soudce Vrchního soudu v Praze Zdeňka Sováka, který je obviněn z korupce a z ovlivňování soudních rozhodnutí. Tam se stala Marii Benešové v lednu jedna velmi nepříjemná věc – musela podávat vysvětlení čtyři hodiny na policii ohledně toho, jestli Lenka Bradáčová jako vrchní státní zástupkyně je, nebo není podjatá. Tento zážitek pro ni byl určitě nepříjemný. A myslím si, že se to odrazilo na dalších věcech. Jen připomenu, že právě na návrh nejvyššího státního zástupce se navrhuje nebo odvolává vrchní státní zástupce v Praze nebo v Olomouci.

Takže je to důležitá osoba pro celý zbytek právní soustavy.

To znamená, pokud chce Marie Benešová nahradit Lenku Bradáčovou, tak k tomu potřebuje kooperujícího nejvyššího státního zástupce.

Ona ministryně, když se ještě vrátím k tomu, co říkala ohledně působení Pavla Zemana, a hlavně konkrétně Vrbětické kauzy, protože tou argumentovala v posledních týdnech, zmiňovala dokonce záměr podat na Zemana kárnou žalobu. Specifikovala, co konkrétně jí, co se týče Vrbětic, na postupu nejvyššího státního zástupce vadilo?

Jí vadilo, nebo alespoň to tak říkala, že Pavel Zeman vlastně neměl před těmi kamerami co dělat.

„Dovolte, abychom před vás dnes předstoupili. My jsme se s panem plukovníkem Mazánkem, ředitelem NCOZ části dnešní zasedání vlády v tom rozsahu, kde se vláda věnovala Vrběticím. Zároveň jsme přemýšleli, jakým způsobem můžeme zveřejnit některé informace z trestního řízení. (Tisková konference, 19. dubna 2021)“ Pavel Zeman (Nejvyšší státní zástupce)

Argumentovala, formálně asi správně, že nebyl v případu toho vyšetřování dozorujícím státním zástupcem. To znamená, když už tam měl někdo být ze státních zástupců, tak to měl být ten příslušný krajský státní zástupce – z Brna v tomto případě.

„Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) podá kárnou žalobu na nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, řekla to deníku Právo. Důvodem je Zemanovo vystoupení na tiskové konferenci ke kauze výbuchu muničních skladů ve Vrběticích. Podle Benešové se k případu neměl vůbec vyjadřovat, protože není dozorovým ani dohledovým státním zástupcem. (Český rozhlas Plus, 6. května 2021)“

Na druhou stranu se později potvrdilo, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman byl přizván na schůzky třeba k ministru vnitra Janu Hamáčkovi. To znamená, že on nejednal z nějaké čistě svojí vůle, že by se chtěl někde předvádět. Ten problém byl trošku složitější. Ale ano, Marie Benešová se tohoto chytila a tlačila i přes toto jeho vystupování proti němu.

„Případ dozoruje Krajské státní zastupitelství v Brně, jeho šéf Jan Sladký řekl, že Pavel Zeman získal informace k případu oprávněně a jejich použití s ním konzultoval. (Český rozhlas Plus, 6. května 2021)“

„Těchto informací užil vždy na základě předchozích konzultací se mnou a s dozorovým státním zástupcem. Taktéž mu byl poskytnut jakýsi obsahový rámec, v jakém o těchto informacích může informovat veřejnost. (6. května 2021)“ Jan Sladký (šéf Krajského státního zastupitelství v Brně)

Vy jste zmiňoval v úvodu slovo ‚stabilita‘, že by mohlo charakterizovat éru Pavla Zemana v roli nejvyššího státního zástupce. Můžeme přiblížit trochu víc, jak si svoji roli vykládal, jaký přístup k roli nejvyššího státního zástupce on konkrétně reprezentoval?

Snažil se vystupovat zdrženlivě, profesionálně, dával si pozor na to, aby nebyl obviňován z nějakých užších vztahů nebo dohod s politiky, což se vyčítalo jeho předchůdcům nebo některým těm vedoucím státním zástupcům v minulosti. Tak to se mu asi do značné míry podařilo.

„Pavel Zeman čelí v těchto dnech nejvážnější kauze za svou desetiletou kariéru v čele úřadu. (Český rozhlas Brno, 22. ledna 2021)“

„Tento týden web Seznam Zprávy upozornil na šest let starý případ, kdy se přimlouval za svého známého. (Český rozhlas Brno, 22. ledna 2021)“

Vy jste ovšem před pár měsíci na serveru Seznam Zprávy zveřejnil zásadní reportáž a informace o tom, že Pavel Zeman zasahoval do vývoje soudní kauzy, kde mohl profitovat jeho známý. Můžeme popsat, čeho konkrétně se ten případ týkal, o co šlo? A do jaké míry, jestli se na tom dá tedy ukázat, to narušilo představu o tom, jakým způsobem se Pavel Zeman stavěl k té své roli nejvyššího státního zástupce?

Já bych to charakterizoval jako takovou osobní kaňku v závěru éry Pavla Zemana. Ta kauza je poměrně složitá.

V zásadě jde o to, že na základě rozhodnutí dvou úřednic pražského magistrátu bylo přiznáno občanství již zemřelé paní Josefině Czerninové. Na základě toho dostal její vnuk Karel Eugen Czernin poměrně rozsáhlé pozemky v západních a v jižních Čechách. Podle některých interpretací to rozhodnutí zasahovalo přes hranici Benešových dekretů.

A co se stalo? Vrátím se zase zpátky – Pavel Zeman má známého farmáře a podnikatele Petra Habersbergera, který má penzion u jihočeského města Hluboká. A tento farmář doplatil na restituce, o kterých jsem mluvil. Ocitl se v situaci, že pole, na kterých hospodařil, najednou změnila majitele a místo státu patřila Karlu Eugenovi Czerninovi. Následně se nedokázali dohodnout na tom, že by tam dále mohl hospodařit (Habersberger). A tím pádem přišel o velkou část polí, která obklopovala jeho farmu. Pavel Zeman se mu rozhodl pomoci a v roce 2014 kontaktoval Jana Czernina, což je soudce, vzdálený příbuzný Karla Eugena Czernina. Je to člen jiné větve Czerninského šlechtického rodu. Na schůzkách, které byly celkem tři, se ho snažil přimět k tomu, aby zprostředkoval smír nebo řešení mezi jeho vzdáleným bratrancem a podnikatelem. Problém je v tom, že už v tu dobu se rozeběhlo trestní řízení proti dvěma pražským úřednicím, které byly na začátku celého sporu – proti jejich rozhodnutí o udělení občanství, které pak vedlo k restitucím. Ještě během tohoto trestního řízení se tito dva pánové dvakrát sešli. Jan Czernin odmítl nějakým způsobem pomoci, nebo se nějak angažovat, a pak ty schůzky skončily. Problém je v tom, co se dělo potom – jednak na straně nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana a druhak na straně spřáteleného podnikatele Petra Habersbergera. U Pavla Zemana byl problém v tom, že ze své funkce nejvyššího státního zástupce třikrát podával dovolání k Nejvyššímu soudu v kauze dvou pražských úřednic.

A to je z hlediska působení nejvyššího státní zástupce v pořádku, nebo je to na hraně?

To je právě otázka. Když byl v té kauze osobně angažován – tvrdí, že čistě soukromě – je otázka, jestli to je vůbec možné si tu funkci od sebe odříznout v nějakou chvíli. Ale on byl v kauze angažován za svého přítele po osobní linii a posléze ze své funkce vystupoval taktéž fakticky v jeho prospěch. Protože o co ten podnikatel usiloval, nebo stále usiluje, je to, aby restituce byly zvráceny a aby se pozemky okolo jeho farmy dostaly zpět pod jeho kontrolu. A jednou z cest bylo právě trestní rozhodnutí v této věci, pravomocný rozsudek nad dvěma úřednicemi, který pak může vést k tomu, že začne zpětný chod v restituci a že stát by teoreticky mohl zpátky pozemky ovládnout a on by na ně mohl zase dosáhnout přes nájemní smlouvu.

Je to složité, ale vlastně v tom je jádro věci. Zároveň s tím, jak Pavel Zeman jako nejvyšší státní zástupce během těch posledních let třikrát podával dovolání, protože soudy úřednice vždy osvobodily. Ale až na základě dovolání Pavla Zemana a rozhodnutí Nejvyššího soudu, který rozhodnutí osvobozující vrátil, se to vracelo zpátky. Až nakonec soudům nezůstal žádný jiný manévrovací prostor, protože byli vázáni názorem Nejvyššího soudu, že nakonec v loňském roce musel Pražský městský soud úřednice pravomocně odsoudit.

Takže se vlastně Pavel Zeman svým působením snažil vrátit do hry tu možnost, že úřednice pochybily, i když je soudy předtím osvobodily?

On od toho trochu dává ruce pryč. Tvrdí – technicky má pravdu – že to dovolání připravovali kolegové z Obvodního státního zastupitelství na Praze 1, kteří mají celou kauzu na starosti, že to zpracovával ještě jiný kolega na Nejvyšším státním zastupitelství a on že to přešel a podepsal.

I kdybychom to akceptovali, tak pořád ta zodpovědnost je na jeho straně. Tam prostě je jeho podpis, on dává podnět k Nejvyššímu soudu. A co je ještě důležité, je, že podobné aktivity ve stejném směru sám od sebe dával i jeho spřátelený podnikatel, který se snažil na soudech zvrátit rozhodnutí. Dokonce byl i u Ústavního soudu, tam neuspěl. Hlásil se i jako poškozený k hlavní linii kauzy. Je nesporné, že zájem státního zastupitelství a toho podnikatele byl v zásadě stejný – zvrácení restitucí.

Vysvětlil Pavel Zeman svůj vztah k farmáři Petru Habersbergerovi, k tomu podnikateli?

Ano. On přiznal, že jsou přátelé. Použil toto slovo. Je známo, že tam jezdil na dovolenou. To nepopřel. Dokonce i podle našeho zjištění tam nejméně dvakrát Nejvyšší státní zastupitelství pořádalo setkání se zahraničními partnery. Jejich vztah nepopíral. Na druhou stranu striktně trvá na tom, že schůzky se soudcem Janem Czerninem, tato jeho aktivita, byla čistě soukromá. Je otázka, jestli to je vůbec možné.

Jak se ty informace o angažmá Pavla Zemana v restituční kauze podařilo potvrdit?

Na začátku bylo prohlášení soudce Jana Czernina, který se s tím rozhodl vyjít ven. Sice až po letech, což trochu oslabovalo sílu sdělení, ale přesto informace vyšly na povrch – sepsal k tomu čestné prohlášení. A přesto, že Pavel Zeman odmítal některé detaily, tak trval na popisu schůzek. Mimo jiné, že se dotkli i trestního řízení, což je vlastně hodně důležité, jestli o něm mluvili už tehdy, nebo ne.

„Potřetí a naposledy mě Pavel Zeman kontaktoval dne 13. listopadu 2014 opět SMS zprávou a dohodli jsme se na schůzce následující den v pátek. Opět mě navštívil v mém bytě. Sdělil určité informace o trestním řízení, a vcelku rychle přešel k tomu, že by se bratranec a pan Habersberger mohli dohodnout. Aniž bylo jasné, o čem by se měli dohodnout, tedy o jaké všechny bratrancovy pozemky pan Habersberger usiluje, bylo mou reakcí v této situaci, že nyní nemohou uzavřít ani žádnou smlouvu o smlouvě budoucí, když ve věci také dohody prostředkuje právě Pavel Zeman, který může z titulu své funkce zahájené trestní řízení proti úřednicím eventuálně ovlivnit. Na to změnil Pavel Zeman své chování, k věci slovně již nic neuvedl a pociťoval jsem z jeho strany náhlou odměřenost. Schůzku jsme rychle ukončili. (Seznam Zprávy, sepsané 28. října 2020)“ Jan Czernin (Čestné prohlášení soudce )

Jakou reakci toto všechno vyvolalo? Vy jste na Seznam Zprávy informovali o tom, že Pavel Zeman se nejdříve k té věci příliš nechtěl vyjadřovat, pak pomalu připouštěl, jaký je jeho pohled na celou věc. Potom ale kritizovali pana Zemana kolegové z vedení Unie státních zástupců. Jak zásadní krok to v celé věci bylo, když bereme v potaz pověst Pavla Zemana jako nestranného profesionála?

Určitě výzva Unie státních zástupců, aby to nějak vysvětlil, byla důležitá. Myslím, že se to v jeho kariéře stalo poprvé, kdy se kolegové postavili ne proti němu, ale vytvořili tlak, aby něco vysvětlil ohledně působení ve své funkci. To bylo určitě zásadní.

Na druhou stranu potom, když vydal svoje první prohlášení, bylo vidět, že se kolegům ulevilo, že něco řekl. A tlak z jejich strany ustal.

Celá ta situace vypadala, jako kdyby nám někdo obvinil někoho, kdo je úplně čistý, jako Mirek Dušín v Rychlých šípech. To bylo na tom to nezvyklé a bylo to vidět jednak z reakcí státního zastupitelství, ale třeba i některých médií, u kterých bylo cítit, že vlastně se „sahá“ na někoho, kdo má opravdu velmi neposkvrněnou pověst a kdo je chápán jako zosobnění záruky nezávislosti státních zastupitelství.

Zmiňoval jste, že se to dá vnímat jako kaňka na působení Pavla Zemana, který tedy je, jak říkáte, vnímán jako opravdu nestranný profesionál, který je velmi zdrženlivý. Podnikl Pavel Zeman kroky, které by mohly být vnímané jako eticky sporné, anebo dokonce jako kroky, které by mohly být vnímané jako porušení zásad nestrannosti, kterou musí státní zástupci dodržovat?

On tvrdí, že v žádném případě ne. Ale třeba ministryně Benešová, respektive, zřejmě nějací právníci, kteří psali posudky k přípravě kárné žaloby, která se toho původně měla týkat, se domnívali, že porušil. To by bylo na posouzení kárného soudu, do jaké míry on opravdu jednak porušil, či neporušil zákon o státním zastupitelství, který hovoří o nestrannosti státního zástupce. A případně také zda se provinil po etické rovině, máme etický kodex státních zástupců. Každopádně on se celou dobu hájil tím, že v žádném případě neporušil.

My o celé kauze mluvíme také proto, že je to důležitý moment v posledních měsících působení Pavla Zemana ve funkci. Víme něco o tom, jestli ta kauza mohla ovlivnit uvažování Pavla Zemana o svém setrvání ve funkci?

Nevíme toho mnoho. Určitě to přispělo k tomu, že jeho pozice právě vzhledem k ministryni Benešové zeslábla. Ona na něj dostala lidově řečeno „nabito“ tím, že se tato kauza dostala na veřejnost. Musíme ale připomenout, že Pavel Zeman chtěl odejít z funkce nejvyššího státního zástupce už v loňském roce, kdy kandidoval na post soudce v Evropském soudu pro lidská práva ve Štrasburku, neúspěšně. Takže on na té funkci asi nějak nelpěl. Spíše je možné, že si prostě hledal jiné uplatnění a čekal na nějaký vhodný okamžik.

Vracíme k tomu, co jste zmiňoval na začátku, že Pavel Zeman svým způsobem chtěl, aby to bylo překvapení. V jak citlivou chvíli to jeho ohlášení, že právní soustavu opouští, přichází?

Myslím si, že ve velmi citlivé chvíli. A to jednak vzhledem k tomu, že se blíží volby do Poslanecké sněmovny. Nálada na politické scéně je čím dále více emotivnější. Máme tady menšinovou vládu, a hlavně předseda vlády je obviněn právě díky rozhodnutí Pavla Zemana, protože ten vrátil do hry trestní stíhání Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo.

„V současné chvíli není důkazní situace na to, aby mohla být důkazní věc obžalována, anebo zastavena. (4. prosince 2019)“ Pavel Zeman (Nejvyšší státní zástupce)

„Tyto osoby se částečným zrušením usnesení o zastavení trestního stíhaní staly opětovně obviněnými, a to ve fázi vyšetřování. (4. prosince 2019)“ Pavel Zeman (Nejvyšší státní zástupce)

A právě v minulých dnech vyšetřovatel, podle dostupných zpráv, uzavřel vyšetřování a podal údajně návrh na obžalobu ke státnímu zastupitelství. V tuto dobu přichází Pavel Zeman s oznámením, že končí. Tak to určitě moc šťastné není.

„Část opozice je proti tomu, aby současná vláda nového nejvyššího státního zástupce jmenovala. (Události České televize, 15. května 2021)“

„Nejvyšší státní zástupce jmenovaný touto vládou, zvláště pokud ta vláda bude v demisi, tak prostě nemůže mít důvěru. (Události České televize, 15. května 2021)“ Petr Gazdík (Místopředseda poslaneckého klubu STAN)

„Pokud by měl být jmenován nový (nejvyšší státní zástupce), tak si myslím, že bude dobré vydržet, jak dopadne vyslovování nedůvěry vládě. (Události České televize, 15. května 2021)“ Jiří Dolejš (Poslanec KSČM)

Už se rozběhla debata o možném nástupci nebo možné nástupkyni a také o tom, kdy a která vláda by vlastně v tuto chvíli, kdy se blížíme k parlamentním volbám, měla o tom rozhodovat. Kam ta debata došla?

Zatím je ta debata asi na začátku v rovině nějakých spekulací. Marie Benešová přiznala, že jí to také překvapilo – nebo alespoň tvrdí, že ji rozhodnutí Pavla Zemana překvapilo. Jsou tam různá jména, která se skloňují. Nejčastěji asi první náměstek Pavla Zemana Igor Stříž, který je tam skoro stejně dlouho jako on. Na něj by i pravomoci fakticky přešly, kdyby se žádný nástupce do konce června – dokdy by tam měl Pavel Zeman být. Uvidíme. Marie Benešová řekla, že se bude snažit najít nástupce ještě do sněmovních voleb. Totéž podpořil i prezident Zeman.

„Je samozřejmé, že když koncem června Pavel Zeman odejde ze své funkce, no tak že je potřeba tuto funkci obsadit. Čekat několik měsíců do voleb je zase jedna z opozičních hloupostí. (Press klub Frekvence 1, 16. května 2021)“ Miloš Zeman (Prezident)

Takže si myslím, že snaha o to, aby byl nalezen nástupce rychle, bude.

Jak důležité to může být pro celé další fungování právní soustavy. Shodují se odborníci v tom, jestli to rychlé hledání dává v tuto chvíli smysl, nebo jestli by naopak měl být proces pomalejší a třeba právě přenechaný až další vládě?

To je otázka. Tam se budou názory lišit.

Myslím si, že relevantní je i názor, že by na takové funkci nemělo být dlouho přechodné období, že by to měl převzít opravdu řádně jmenovaný nejvyšší státní zástupce. Všechno je to o tom, kdo to bude, co to bude za člověka, jak bude pevný v kramflecích hlavně v nezávislosti vůči politické garnituře. Zejména otázka premiéra je samozřejmě nejvýraznější – trestní stíhání Babiše, Čapí hnízdo. Ale zároveň i vztah k Marii Benešové. Připomeňme, že Benešová má dobré vztahy s Pražským hradem. Tam teď se řeší problém s obžalobou a s odsouzením šéfa lánské obory, který je přítelem prezidentského kancléře. Takže spojek bychom tam našli určitě více.

Když tedy v tuto chvíli mluví Pavel Zeman o nátlaku ministryně spravedlnosti Marie Benešové, existují obavy o nezávislost české justice?

Někteří lidé obavy určitě mají, hlavně na té opoziční politické straně. Ale na druhou stranu obavy můžeme mít pořád. Těžko říct, kdy obavy mít nemůžeme, nebo ne. Asi ano, je to pochopitelné vzhledem k tomu, co vlastně státní zástupci řeší – primárně je to kauza Čapí hnízdo. Tak samozřejmě je velmi důležité, aby nástupce Pavla Zemana velmi dbal na nestrannost a nezávislost státního zastupitelství. To je nepochybné.