60 cigaret denně, 77letý koňak a odpor k lékařům. Prezidentova cesta ze zámku v Lánech na JIP ve Střešovicích

„Prezidentovi je na jeho přání předáván denní monitor zpráv. Zajímá se o dění v České republice, i ve světě. Nyní požádám kolegy, aby pustili zmiňovaný záznam. (tisková konference kanceláře prezidenta z 21. října 2021)“ Vratislav Mynář (vedoucí Kanceláře prezidenta Miloše Zemana)

Martine, Zdislavo, vy jste společně sestavili podrobný přehled toho, co se dělo kolem prezidentova zdraví v posledních téměř dvou měsících, které vyústily v to, co sledujeme teď. Zákonodárci se baví o převzetí prezidentových pravomocí kvůli jeho zdravotnímu stavu. Co se prostřednictvím tohoto přehledu dozvídáme, Martine?

My jsme si vytkli za cíl, že se pokusíme prolomit tu informační bariéru a získat co nejvíce informací o tom, co se kolem prezidenta Miloše Zemana v poslední době vlastně děje a také lépe popsat role těch jednotlivých aktérů. V uplynulých třech týdnech jsme sbírali různé střípky v politických kuloárech, jež jsme se snažili ověřit, abychom vytvořili co nejvěrnější popis událostí, které možná povedou až k aktivaci ústavního článku 66.

Je ale fér přiznat, že se jedná o obrázek přibližný. Nelze ovšem pominout fakt, že naše zdroje, které promluvily pod podmínkou anonymity, sledují i vlastní, a často možná i protichůdné, zájmy. Proto jsme nekompromisně škrtali detaily, které se nám nepodařilo ověřit alespoň ze dvou zdrojů.

Začněme tedy 10. září. Tehdy prezident mířil do Ústřední vojenské nemocnice ke svému lékaři Miroslavu Zavoralovi, který je zároveň ředitelem ÚVN a také řekněme docela klíčovou postavou toho dění v posledních dnech. Kdo všechno o návštěvě a jejich důvodech ví? Co se o ní dozvídá veřejnost, Martine?

To je právě ono. Byla to tajná návštěva. A tady stále není úplně jasné, co se za zdmi střešovické nemocnice vlastně dělo. Podle informací Deníku N, tam prezident podstoupil vyšetření, které pak podle informací dalšího serveru Aktuálně.cz vedlo k naplánování hospitalizace hlavy státu. My jsme zjistili, že o vyšetření prezidenta Zemana věděl už v té době předseda vlády za ANO Andrej Babiš. Nedostal ale kompletní informace. Hradní kancléř Vratislav Mynář ho informoval pouze o tom, že prezident trpí nechutenstvím, které má být způsobené nadměrným kouřením. Podle našich informací prezident v té době vykouřil i 60 cigaret denně.

Martine, jak v tu chvíli vypadala komunikace hradu o stavu prezidenta republiky?

Nijak. V ten den hradní mluvčí Jiří Ovčáček pouze popřál klidnou nadcházející sobotu a požehnanou neděli. To byla přímo jeho citace. A sdílel také na svém Twitteru citáty papeže Františka.

Zdislavo, v úterý 14. září prezident míří do ÚVN k hospitalizaci. Co se o jejich důvodech dozvídáme?

Prezidenta přiváží do nemocnice v černé limuzíně zhruba dopoledne, ale důvody vlastně stále neznáme. Mluvčí Ovčáček na Twitteru pouze sdílí žalmy a opět se odkazuje na citáty papeže Františka. Třeba konkrétní modlitba z toho dne vyjadřuje, že pokud jde někomu o život, je pod ochranou Boha.

„Hlasitě jsem volal k Hospodinu, a vyslyšel mě ze své svaté hory. Klidně jsem ulehl a usnul. Probudil jsem se, protože mi Hospodin pomáhá. Nezaleknu se ani tisíců, kteří mě obkličují. (Twitter Jiřího Ovčáčka z 14. září 2021)“ Jiří Ovčáček

Prezidentovo okolí o zdraví hlavy státu mlčí i následující den. Ticho ale nakonec prolomí předseda vlády Andrej Babiš, který stále žije v domnění, že prezident trpí pouze nechutenstvím. A pro Rádio Impuls k tomu říká, že prezidentův stav není a nikdy nebyl vážný.

„Prezident Miloš Zeman je v pořádku. Rádiu Impuls to řekl premiér Andrej Babiš. Podle něho nemusíme mít o hlavu státu strach. (Rádio Impuls z 15. září 2021)“

„Bylo by lepší, kdyby pan mluvčí dal nějakou pozitivní zprávu, nevím, já mu snad napíšu. Detaily nemám, ale já jsem informován o zdravotním stavu prezidenta a myslím, že nejsou žádné obavy na místě. (Rádio Impuls, 15. září 2021)“ Andrej Babiš (předseda vlády)

O dva dny později, což je 16. září, se ale premiér dozvídá ucelenější informaci přímo od ošetřujícího lékaře prezidenta.

„Prezident Miloš Zeman se příští týden vrátí do práce. Řekl to předseda vlády Andrej Babiš z hnutí ANO, který ho dnes navštívil v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Tam Zeman podstoupil důkladné zdravotní vyšetření – například CT, sonograf ii a krevní odběry. Prohlídka odhalila dehydrataci a mírné vyčerpání. Přetrvává u něj také neuropatie nohou. Jinak je prezident v pořádku, řekl Babiš. ,Prezident se má dobře, to byla plánovaná hospitalizace. On říká: jak mohli komunikovat můj zdravotní stav, když jsem ještě neabsolvoval všechna vyšetření... Ta absolvoval a je v pořádku. To znamená, že se příští týden vrátí do práce a bude normálně úřadovat. (Radiožurnál, 16. září 2021)“

Zdislavo, kdo všechno v tu chvíli k prezidentovi může, kdo ho může přijít navštívit?

Za prezidentem se během hospitalizace staví například jeho manželka Ivana a dcera Kateřina, protokolář Kruliš nebo kancléř Vratislav Mynář. Ten se zároveň snaží rozehnat pochyby o Zemanově zdravotním stavu, kdy po návštěvě nemocnice neustále tvrdí, že je prezident naprosto v pořádku. Právě přes Mynáře jde veškerá komunikace směrem k prezidentovi. Hlava státu totiž nemá telefon a Mynář z pověření prezidenta komunikuje s jeho poradci, ústavními činiteli i ministry. A právě ti se k prezidentovi dostanou velmi těžko.

„Bohužel je to tak nastaveno v kanceláři prezidenta. Většinou to jde přes pana Mynáře, což je výsledek nějakého procesu, který vyvrcholil tím, že se stal hlavním komunikátorem těch věcí. Já sám z vlastní zkušenost vím, že pan prezident nemá mobilní telefon, na který můžete napsat nebo zavolat. Pan prezident ho nemá. Pan Klaus ho měl, tomu se dalo zavolat, poslat smsku. Pan prezident je v tomto limitován tím, že on vlastní telefon nemá, nedisponuje jím. Vlastně komunikuje jenom prostřednictvím lidí, kteří jsou kolem něho. Bohužel to může způsobovat situace jako je teď. Trošku to připomíná orientální despocii. (telefonát Zdislavy Pokorné s bývalým šéfem hradního protokolu Jindřichem Forejtem, říjen 2021)“ Jindřich Forejt (bývalý ředitel odboru protokolu kanceláře prezidenta republiky)

Hrad sice částečně prolomí informační bariéru a veřejnosti poskytne zprávu, že prezident trpí dehydratací a mírným vyčerpáním. My jsme ale společně s Radiožurnálem a Deníkem N zjistili, že byl Zeman v nemocnici kvůli stavu, kterému se říká ascites, což je tekutina v dutině břišní. Její nejčastější příčinou je onemocnění jater. Někdy v těchto dnech prezident podstoupí punkci, ale my přesně nevíme, který den to bylo.

Přesuňme se teď do středy 22. září. Martine, prezident končí hospitalizaci. V jakém stavu pak je?

Den před tím, než prezident opustil střešovickou nemocnici, za ním ještě zamířil hradní protokolář Kruliš, kancléř Mynář a první dáma Ivana. Podle našich informací se měli snažit prezidenta přemluvit, aby v nemocnici zůstal, ale nepodařilo se. Ve středu proto na vlastní žádost prezident opouští nemocnici a při odjezdu vtipkuje, že je draslíkový muž. Naráží tím na to, že v nemocnici dostával infuze draslíku. Následuje pracovní program.

V lánském zámku si prezident Zeman domluvil tři schůzky s politiky. Nejprve se setká s ministryní financí Alenou Schillerovou. Novináři přitom dychtí po nových informacích o tom, jak to vlastně s prezidentovým zdravotním stavem vypadá. Ministryně financí poté, co odejde z lánského zámku, tvrdí, že je prezident unavený. Zároveň ale dodává, že...

„Jinak na mě působil velmi dobře. Hlava mu prostě šla, myslela, bylo vidět, že reaguje na všechny ty věci, ptá se aktivně. Já jsem mu tam nechala takový balík všech podkladů a grafů, protože říkal, že si to pořádně, podrobně nastuduje. (brífink po schůzce Aleny Schillerové s prezidentem Zemanem v Lánech)“ Alena Schillerová (ministryně financí)

Prezident se po této schůzce setká ještě s - v té době aspirantem na premiéra z ODS - Petrem Fialou a jeho stranickým kolegou Pavlem Blažkem. Z toho setkání pak vznikla fotografie, na níž má před sebou Zeman sklenku vína. Blažek nám ale později tu situaci okomentoval a řekl nám, že alkoholu se prezident během té schůzky vůbec nedotkl.

A jak tedy hrad vysvětloval to, že tam ta sklenice vína na stole vůbec byla?

Blažek nám vysvětloval, že to bylo kvůli tomu, aby si mohli sundat roušky, aby před sebou měli nějaký nápoj. Každopádně ten den se Zeman zvládl setkat ještě se šéfem SPD Tomiem Okamurou.

A co se tedy děje během těch následujících dnů, Martine? Jak se prezident cítí? Víme o tom něco?

Rodina, poradci a prezidentova ochranka se snaží Miloše Zemana dostat zpátky do nemocnice. Vysvětlují to tím, že ošetřující lékař chtěl pro prezidenta nepřetržitou péči přímo ve Střešovicích. Odvolávají se na to, že prezident trpí pokročilým onemocněním jater a je potřeba, aby byl pod lékařským dohledem. Prezident ale do nemocnice nechce. Jeho poradci tvrdí, že má dlouhodobě negativní vztah k doktorům. Na zámku přitom Zeman převážně spí a kouří. Podle našich zdrojů řekl, že do nemocnice nenastoupí.

„V Lánech právě začíná další z pravidelných schůzek prezidenta Miloše Zemana s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Necelé dva týdny před volbami budou zřejmě probírat i aktuální politickou situaci. Oba politici se potkávají poprvé po devítidenní hospitalizaci prezidenta v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, kde ho byl Babiš navštívil. Mluvili tam spolu mimo jiné o aktuální politické situaci nebo o inflaci. Z nemocnice Zemana propustili ve středu a hned začal znovu úřadovat. V lánech se setkal se zástupci vlády i opozičních stran. (Radiožurnál, 27. září 2021)“

V pondělí 27. září přijíždí do Lán premiér a předseda za ANO Andrej Babiš. Zdislavo, o čem spolu jednají a co premiér o stavu prezidenta veřejně říká? Můžeme to nějak srovnat s tím, co v tuto chvíli víme o jeho stavu?

Premiér míří do lánského zámku na večeři s prezidentem, protože následující den Miloš Zeman slaví 77. narozeniny. Premiér mu proto přivezl koňak, který je starý sedmdesát sedm let. Podle našich informací prezident večeři téměř nesnědl. Byl unavený a pomalu komunikoval. Naše zdroje nám vlastně potvrdily, že premiér prezidenta přemlouval, aby do nemocnice nastoupil. Ale jak už říkal Martin, Miloš Zeman do nemocnice nechtěl, protože nemá pozitivní vztah k doktorům. Podle našich informací také během večeře prezident kouřil cigarety a stěžoval si na bolesti břicha. O den později navíc přichází pokyn od kancléře Mynáře, že veškeré informace o prezidentově zdraví mají zůstat pouze mezi Zemanovými nejbližšími spolupracovníky. Zákaz platil i pro mluvčího Jiřího Ovčáčka. A tomu navíc Mynář zakázal psát žalmy, protože lidé údajně neví, jaký žalm je vítězný a jaký ne... A vlastně z toho potom mohou vznikat zmatky.

„Maďarský premiér Viktor Orbán navštíví Česko, setká se s předsedou vlády Andrejem Babišem i prezidentem Milošem Zemanem. (Radiožurnál 29. září 2021)“

Prezident o pár dnů později, 29. září, absolvuje státnickou schůzku. V Lánech přijímá maďarského premiéra Viktora Orbána a předtím i ministra vnitra za ČSSD Jana Hamáčka. Jak se návštěva odehrává? Máme o tom, Zdislavo, nějaké informace?

O schůzce s vicepremiérem Janem Hamáčkem toho moc nevíme, ale podařilo se nám zrekonstruovat, jak mohla zhruba probíhat jednání prezidenta s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Server Seznam Zprávy přinesl anonymní svědectví od člověka z prezidentova okolí, že hlava státu během setkání na Viktora Orbána mluvila rusky a oslovovala ho Andreji. To nám vlastně potvrdily i naše zdroje. Podle jednoho ze Zemanových poradců byl prezident při schůzce unavený, ale komunikoval.

„Hrad odmítl informace, že by se zdravotní stav prezidenta Miloše Zemana zhoršil. Kancléř Vratislav Mynář Frekvenci 1 řekl, že prezident je v Lánech a v pátek by měl jít volit. (Radiožurnál 6. října 2021)“

A to už se v tom příběhu postupně dostáváme na začátek října, kdy se Česko blíží k parlamentním volbám. Mluvčí Jiří Ovčáček v tu chvíli slibuje, že národ uvidí prezidenta volit. V ty samé dny ale za prezidentem znovu míří jeho ošetřující lékař Miroslav Zavoral. Zdislavo, v jakém stavu je tedy prezident Miloš Zeman na začátku října?

Prezidentovo okolí se podle našich informací stále snaží přesvědčit Miloše Zemana, aby se vrátil do nemocnice, on ale nechce. Proto za ním ten den dorazí i lékař Zavoral, ani ten ovšem s prezidentovým názorem nehne. Náš zdroj nám řekl, že Zavoral doporučil prezidentovi, aby podstoupil další a nová vyšetření. Aby se do nemocnice vrátil. Prezident na to lékaři Zavoralovi podle našich informací odvětil: “Nechci.” Stejné informace přinesl také Deník N. Mluvčí Ovčáček se ale navenek snaží dále udržovat dojem, že se nic neděje a na Twitteru píše: “Můžete být v klidu, drazí.”

Dostáváme se do období voleb. Víme, že prezident nakonec nedorazil do žádné volební místnosti. Členové volební komise naopak museli přijet s volební urnou za ním. Co se v tu chvíli s prezidentem děje, Martine?

Za tím je docela zajímavý příběh. My jsme totiž o tom, kde bude prezident vlastně volit, pátrali už ve čtvrtek 7. října. Přímo z klíčových lidí z prezidentova okolí byla přitom cítit nervozita, protože kancléř Mynář slíbil, že občané uvidí prezidenta volit, a že bude volit někde na veřejnosti. Jenže to bylo problematické, protože má trvalé bydliště ve Stodůlkách, kam kvůli zdravotnímu stavu nechtěl jet volit.

Další možnost byla škola v Lánech, která ale - jak jsme pak zjistili od ředitelky školy- nemá bezbariérový přístup. Takže i to bylo problematické. Nakonec tedy z Hradu přijde okolo páté hodiny rozhodnutí, že prezident zámek neopustí. Místo toho volební komise přinese urnu přímo k němu. Prezident tedy nakonec v pátek skutečně odvolí. Mluvčí Jiří Ovčáček z toho publikuje tři fotografie u sebe na Twitteru. Z Lán pak zazní, že se ruší plánovaný rozhovor, který měl prezident v neděli živě poskytnout televizi Prima CNN. Otazníky visí i nad schůzkou, kterou měl prezident domluvenou na neděli s premiérem Andrejem Babišem.

„Babiš poděkoval voličům, lídrům hnutí ANO a také své rodině. Zároveň pogratuloval k vítezství koalici SPOLU. Prohlásil, že se hnutí ANO nemá za co stydět a vláda byla podle něho úspěšná. Babiš také řekl, že má zítra schůzku s prezidentem Milošem Zemanem, která ale údajně nebude přímo k výsledkům voleb. (Radiožurnál, 9. října 2021)“

V neděli, den po volbách, ale tato schůzka proběhla. 10. října skutečně přijel do Lán premiér Andrej Babiš. Krátce po schůzce ale odjíždí záchranná služba s prezidentem směrem do Ústřední vojenské nemocnice. Co víme o tom, jak návštěva proběhla a proč tak krátce po ní musí být prezident převezen do nemocnice?

Ústavní činitelé, podle toho, co víme, spolu strávili asi půl hodinu. Pak ale snad všechna média v Česku zpozorněla, protože nejen, že premiér odjel z lánského zámku zadním vchodem, ale zároveň vyjela i sanitka.

Jak jsme poté zjistili, vezla prezidenta Zemana a vezla ho do Ústřední vojenské nemocnice. Až později premiér Babiš popsal, že prezident na schůzce působil vyčerpaně a mluvil pomalu. Jeden ze zdrojů z prezidentova i premiérova okolí nám řekl, že - a teď ho budu citovat - “ten převoz byl plánovaný na pondělí, protože byl prezident v neděli oblečený kvůli schůzce, rovnou ho tam vzali”.

Od té chvíle tedy Hrad nesděluje, co se s prezidentem Zemanem dále děje. O deset dní později se dozvídáme o tom, že si má k jídlu snad dávat buchty a vinnou klobásu. Mluvčí Ústřední vojenské nemocnice Jitka Zinke pak uvádí, že stav prezidenta je stabilizovaný. Jak je skutečně na tom v tu chvíli prezident? Víme něco o tom, Zdislavo, jaký je jeho skutečný stav?

Do Zemanova nemocničního pokoje zamířili specialisté z Institutu klinické a experimentální medicíny. Lékaři v tento den řešili, jestli by prezident nemohl podstoupit transplantaci jater. Výsledek toho vyšetření ještě to odpoledne není jasný. Zároveň se Zemanovo vyšetření řeší i během odpoledního klubu hnutí ANO, kdy Andrej Babiš výsledky šetření řeší se svým kolegou, poslancem za ANO Juliem Špičákem. Poslanec totiž působí v IKEMu jako přednosta. V tu dobu ale ještě není jasné, jak ta šetření dopadla. Výsledky vyšetření Špičák poté shrne v SMS zprávě.

Ta SMS zpráva je tedy určená premiéru Babišovi, ale odejde na dvě čísla. Proč?

Tam se jednalo o to, že pan Špičák má premiéra uloženého pod dvěma čísly. To jedno číslo už ale premiér nepoužívá. Takže takto ta SMS unikla. SMS měla uniknout do nějaké stavební firmy a následně se dostala do televize Seznam, která ji zveřejnila.

Šéf Senátu Miloš Vystrčil zároveň ve stejný den oficiálně žádá Hrad o to, aby sdělil, zda je prezident schopen vykonávat svou funkci.

Za klíčové datum můžeme asi považovat středu 13. října. V čem je, Zdislavo, ten moment tak zásadní? Co se v ten den stalo důležitého?

Nemocnice podává informaci kanceláři prezidenta republiky, konkrétně Vratislavu Mynářovi, o stavu prezidenta. A to stanovisko je jasné - prezident není schopen vykonávat své pracovní povinnosti. Politické špičky to oznamují až o několik dní později. Přesto kancléř Vratislav Mynář volá šéfovi Sněmovny Radku Vondráčkovi a zve ho do prezidentova nemocničního pokoje. Důvod je ten, aby Miloš Zeman podepsal rozhodnutí o svolání zasedání nové sněmovny. Prezidentův podpis přitom nebyl potřeba, protože nová sněmovna by se podle zákona svolala sama. Vondráček následně zpětně tvrdil, že si musí celou situaci vyhodnotit. Konkrétně pak to, jestli ho kancléř náhodou nevyužil. Mynář mu totiž před schůzkou zatajil, že nemocnice oficiálně řekla, že hlava státu není schopna vykonávat úřad.

13. října tedy věděl pouze kancléř Mynář to, jak na tom prezident skutečně je, a tu informaci nepustil k nikomu dále?

Ano, je to tak.

Dostáváme se v čase zase o kousek dále, tedy do pondělí 18. října. Veřejnost se dozvídá zásadní informaci, kterou kancléř Mynář věděl už od 13. října – tedy, že prezident není schopen vykonávat úřad. Jak k tomu došlo? Můžeš popsat způsob, jakým se to veřejnost dozvěděla?

Ten den to oznámil šéf Senátu Miloš Vystrčil z ODS na tiskové konferenci, kde byli přítomni i další senátoři.

„Dobrý den, dámy a pánové vítejte v české Senátu a děkujeme, že jste přišli. Máme pro vás zprávy, které se týkají situace okolo pana prezidenta České republiky Miloše Zemana a týkají se také kanceláře prezidenta republiky. Jak víte, dnes ráno, v pondělí 18. října, obdržel Senát parlamentu České republiky dopis od Ústřední vojenské nemocnice. (tisková konference z 18. října 2021) “ Miloš Vystrčil

Z dopisu nemocnice, jak uvedl, ale zároveň vyplývá, že Zeman není schopen pracovat ani v blízké budoucnosti. A kancléř Vratislav Mynář o tom věděl už od půlky minulého týdne.

„S názorem, stanoviskem, Ústřední vojenské nemocnice Praha na zdravotní stav prezidenta České republiky, byl ve středu 13. října, brzy dopoledne, seznámen inženýr Vratislav Mynář, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, kterému bylo rovněž stanovisko předáno v písemné podobě. (tisková konference z 18. října 2021)“ Miloš Vystrčil

Policie se začíná zajímat o pravost prezidentova podpisu ke svolání sněmovny. Nemocnice vyšetřuje, jak se šéf sněmovny Radek Vondráček do nemocnice vlastně dostal, protože k návštěvě nedal špitál svolení. Kromě toho policie prověřuje, zda se někdo z hradního aparátu nedopustil trestných činů proti republice. Ve středu Mynářovo chování odsuzuje také premiér Andrej Babiš a vyzývá ho k rezignaci.

„Pan kancléř měl informaci o zdravotním stavu pana prezidenta a na veřejnosti vystupoval jiným způsobem. Říkal, že pan prezident je v pořádku. Celá ta situace, která vznikla, je nepřijatelná, měl by okamžitě rezignovat. (Radiožurnál, 19. října 2021)“ Andrej Babiš

Babiš oznamuje, že pokud to neudělá, sám ho v případě aktivace článku 66 odvolá. To ale hradní kancléř odmítá s tím, že,ho jmenoval prezident a že ho může odvolat také pouze prezident.

Zajímavý je také příběh prezidentova ekonomického poradce Martina Nejedlého. Toho vyzve ministr zahraničí za ČSSD Jakub Kulhánek, aby vrátil diplomatický pas. Nejedlý to nakonec ve středu večer opravdu udělá. Zároveň ale uvede, že mu ho snad zase vrátí, až se prezident uzdraví.

Znamená to, že příběh, který jsme tady teď odvyprávěli o nejasnostech kolem zdravotního stavu prezidenta republiky, končí?

Teď to právě začíná. Na začátku listopadu se má sejít nová Sněmovna, která bude řešit aktivací článku 66. Také Senát bude zároveň řešit aktivaci článku 66 a všechno spěje k tomu, že pan prezident bude zbaven svých pravomocí. Nevíme, na jak dlouho. Podle prognóz Ústřední vojenské nemocnice se dá předpokládat, že stav prezidenta se jen tak nezlepší. Všechno vlastně začíná teď. Celý aparát kolem prezidenta republiky je nyní pod palbou. Premiér ostře kritizuje Vratislava Mynáře i Martina Nejedlého. Asociace PRistů stejně tak ostře kritizuje mluvčího Jiřího Ovčáčka a nechce, aby nadále pokračoval v této funkci.

Podle našich informací už zároveň na Hradě probíhají nějaké mocenské hry. Pro nás jako pro novináře, pro policii ani pro veřejnost, ten příběh rozhodně nekončí.