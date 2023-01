Lojza, Micka, klenoty a nachlazení. Byli jsme dva týdny v patách Babiše a Pavla

| Foto: René Volfík, Matěj Skalický | Zdroj: Český rozhlas

S Andrejem Babišem a Petrem Pavlem jste strávily dva týdny. S Andrejem Babišem ty, Jano. S Petrem Pavlem ty, Danielo. Kdybyste po těch dvou týdnech měly představit daného kandidáta ve 30 vteřinách, říct, co všechno jste s tím člověkem zažily, co byste řekly? Jano, začni.

Jana Karasová: Je to prostě předseda hnutí ANO. I když během kampaně zdůrazňoval, že bude nadstranický a že je nezávislý kandidát, ale to především finančně. Celou kampaň jak před prvním, tak před druhým kolem hradilo hnutí ANO. Do kampaně před druhým kolem vstoupil s hesly, že pomáhá lidem (to bylo hlavní heslo i během první fáze kampaně), a když se objevily billboardy, tak to byla především rétorika, která říkala: jsme proti vládě a nezavlečeme Česko do války. No a já jsem s ním byla během celé jeho kampaně. Částečně to znamenalo, že jsme hodně času trávili na Chodově, v sídle hnutí ANO, nebo před sídlem hnutí ANO, třeba i s dalšími reportéry. A částečně jsme vyráželi do regionů. Andrej Babiš si nakonec vybral jako své destinace Benešov, potom několik měst na severu Čech, na Sokolovsku, a také Brno a zrušený byl Hradec Králové, kam chtěl taky zamířit.

Korunovační klenoty jsi s Andrejem Babišem viděla?

Jana Karasová: Korunovační klenoty jsem viděla s Andrejem Babišem až na druhý pokus, když byl v neděli na mši za vlast, ale frontu na korunovační klenoty jsem s ním stála i v úterý. Ale v době, kdy se na ně díval, jsem musela vstupovat do našeho vysílání.

Danielo, co Petr Pavel?

Daniela Tollingerová: Petr Pavel je armádní generál ve výslužbě. Je to někdejší šéf vojenského výboru NATO. To, že je voják, je podle mě poznat už na držení jeho těla. V kampani se hodně odvolával právě na vojenské hodnoty, na řád a klid, na konec chaosu. V posledních čtrnácti dnech hodně opakoval, že volby jsou o souboji dvou světů. Světa, kde panuje řád a vítězí pravda, a světa, kde jsou lži, manipulace a nenávist. A říkal, že on ztělesňuje ten první svět.

Kolikrát se za ty dva týdny slyšela Jednou budeme dál?

Daniela Tollingerová: Slyšela jsem to podle mě v Ostravě, v Brně a na Staroměstském náměstí v Praze, kde Petr Pavel zakončil svojí kontaktní kampaň mezi lidmi.

Čistě lidsky, reportérsky lidsky. Jak náročné byly ty dva týdny?

Daniela Tollingerová: Hodně, hodně náročné. Pracovala jsem třeba 14 hodin denně, někdy i víc, někdy míň. Bylo to také velmi nahodilé. Třeba tento týden v pondělí a v úterý jsem se připravovala, že pojedu do Kolína a do Příbrami, ale Petr Pavel oznámil, že je nachlazený, nemocný, takže tyto výjezdy zrušil. Ten první aspoň den dopředu, ale ten druhý, tu Příbram, až dopoledne před odjezdem. Takže to člověku nabourá, jak má v hlavě připravené, že den bude vypadat, pak se to změní a musí vymýšlet, co bude říkat do vstupů do vysílání. My jsme to vedly tak, že vždycky, když jsme vstupovaly do vysílání, tak to byl dvojvstup, aby to bylo vyvážené a byli tam oba kandidáti. Takže třeba v pondělí, jestli se nemýlím, když byl Andrej Babiš v Brně a já byla tady ve studiu, tak jsem prostě opakovala, co by mohl Petr Pavel dělat v příštích dnech. Koukala jsem na sociální sítě, kde zveřejňoval, že doma marodí s kočkou v posteli, a opakovala jsem ty věci dokola, aby to bylo vyvážené. Bylo to tedy náročné i z toho hlediska, že to bylo mnohdy neplánované. I když jinak nám Petr Pavel dával hezky dopředu vědět, co kdy a kde má.

Kam vyrazí a tak dále...

Daniela Tollingerová: Přesně tak.

Platilo to i u Andreje Babiše, Jano?

Jana Karasová: Ne tak moc. Myslím, že asi nejextrémnější, nejnáročnější den byl pátek, kdy se Andrej Babiš vydal právě na sever Čech. Původně měl oznámený Liberec a Jablonec nad Nisou, ale potom jsme se odpoledne nebo okolo poledne dozvěděli, že se ještě rozhodl jet do Děčína, kam ho pozvala místní organizace ANO. To byla asi hodina a půl cesty. Je to tak, že oni se můžou přesunout, ale my ještě v té době vysíláme, připravujeme vysílání… Takže do Děčína jsme vyjížděli z útulku, který Andrej Babiš navštívil se svou manželkou.

„My jsme tady ve psím útulku a toto je Lojza! A nakoupili jsme granule.“ (Facebook Andrej Babiš, 23. 1. 2023)

Jana Karasová: Cestou jsme se zastavili, abychom řekli, co se stalo v Liberci a v Jablonci stalo, kdy bylo o čem mluvit. A potom osm minut před osmnáctou hodinou, kdy jsou na Radiožurnálu Hlavní zprávy, jsem vystupovala z auta na náměstí v Děčíně, abych o osm minut později popisovala, co se děje v Děčíně. Takže to byl asi nejextrémnější den.

Změny programu taky nastaly. Stala se nám vlastně stejná situace jako Daniele, kdy se v daný den, v úterý, prostě program zrušil. U Petra Pavla byla důvodem nemoc, u Andreje Babiše, že oznámil konec své kontaktní kampaně. V úterý chtěl jet ještě večer debatovat s lidmi v Hradci Králové, ale řekl, že mu přišel další výhružný dopis a že z bezpečnostních důvodů už do regionů vyrážet nebude. Takže úplná změna tématu, změna toho, co bylo ten den v plánu. No a jinak některé dny jsme příliš nevěděli, co bude dělat. Dozvídali jsme se, že budeme mít porady s týmem, dávat rozhovory pro média, točit videa. Některé věci se měnily. Několikrát chtěl vyrazit na pražské Masarykovo nádraží a tam jsme se vždycky šli podívat a zjistili jsme a pak jsme si to i potvrdili, že tam není, že plán se změnil.

Co tam chtěl dělat?

Jana Karasová: Chtěl tam rozdávat své propagační materiály voličům. Před jedním nádražím vlastně doopravdy mluvil s lidmi, a to bylo až v Liberci.

Daniela Tollingerová: My jsme taky ne vždy úplně věděli. Tak jsme si s ostatními reportéry, co sledovali Petra Pavla, udělali takovou skupinu, kde jsme si psali, kdo co ví, popřípadě kdo co neví a jestli to vědí ostatní.

Guru Mára i marketéři Zuzany Čaputové

Věřím, že i pro volební týmy a štáby kolem kandidátů je to hrozně náročné a že třeba trošku chaoticky dávají vědět, kde asi daný kandidát bude, nebo to třeba nedávají vědět z určitých důvodů vůbec. To se můžeme jenom domnívat. Ale jak jste teď s nimi byly dva týdny ve spojení nebo jste se od nich snažily dostat nějaké informace, jak s vámi komunikovali?

Daniela Tollingerová: Měli jsme sdílený kalendář a tam vždycky bylo napsáno zhruba tři dny dopředu, co se bude dít ten konkrétní den. A pak to vždycky nějak doplňovali. Korekce toho programu chodily případně na e-mail, anebo mluvčí paní Hromádková volala, že se něco mění a že máme být jinde.

U Andreje Babiše jsou asi lidé, se kterými jsi byla, Jano, nejčastěji ve spojení, známí už i z dob jeho premiérského mandátu. Totiž Vladimír Vořechovský.

Jana Karasová: Přesně tak. V současnosti v podstatě mluvčí Andreje Babiše. Potom taky paní Tünde Bartha, manažerka celé kampaně. To byli opravdu dva lidé, se kterými jsme se setkávali nejenom prostřednictvím telefonického kontaktu nebo přes zprávy, ale taky na místě, na některých výjezdech. Nicméně hlavním zdrojem informací často býval samotný Andrej Babiš. Tak to bylo i první den, kdy v pondělí (když nepočítáme neděli), byl první, kdo nám říkal, jaký program zhruba plánuje.

V pondělí krátce po prvním kole?

Jana Karasová: Přesně tak. Na ten první týden podrobněji a výhledově i na ten další. V porovnání s tím, jak komunikovala kampaň Petra Pavla, tak u Andreje Babiše to nebylo tak transparentní. Asi nejlepší zdroj informací, kde si člověk mohl být jistý, že daná akce opravdu bude, bylo, když to on sám zveřejnil na svých sociálních sítích a pozval tam některé lidi. To, co řekl nám, se často měnilo. Korunovační klenoty, kauza Jezulátko, Masarykovo nádraží, trochu tajemná mezivolební neděle, kdy nám nic moc nechtěl říct, protože říkal, že by mu to novináři zkazili. Potom jsme se dozvěděli, že bude v Praze, a usoudili jsme, že pravděpodobně bude také chtít přijít na mši za vlast, protože Petr Pavel oznámil, že na té mši bude. Ale potom jsme se od jeho kampaně dozvěděli, že bude v Karlovarském kraji, ale že podrobnosti neřekne. A na sociálních sítích se nakonec objevila videa ze Sokolovska

Z těch lidí, které jsi teď zmínila, tak kdo další s Andrejem Babišem nejčastěji jezdil? Kdo s ním byl nejvíc ve spojení, koho si nejčastěji vídala v jeho bezprostřední blízkosti, s kým se radil?

Jana Karasová: To jsou možná dvě různé věci. S kým se radil a kdo s ním vyjížděl. To byly dvě skupiny lidí, které často spojovala jména Tünde Bartha a Vladimír Vořechovský. Pokud jsme byli na Chodově, tak tam bylo možné zahlédnout samozřejmě Marka Prchala. Což je marketér, s hnutím ANO spolupracuje už od roku 2013. Andrej Babiš ho po tiskovce po volbách v roce 2017 označil za…

„A samozřejmě náš největší guru je Mára… kde je Mára? Máro, kde jste? Pojďte sem, pojďte ke mně.“ Andrej Babiš (Dynamaxcze, YT, 2017)

Slavná pusa tam byla.

Jana Karasová: Přesně tak.

Označil ho za strůjce svého volebního vítězství tenkrát.

Jana Karasová: Ano.

„To je on! Génius sociálních sítí!“ Andrej Babiš (Dynamaxcze, YT, 2017)

Jana Karasová: A potom vlastně bylo ještě vidět další jméno nebo další osoba a to je Daniel Köppl.

Někdejší mluvčí Ministerstva zdravotnictví.

Jana Karasová: A zároveň taky od července 2021 člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Na funkci ho nominovalo právě hnutí ANO. Kvůli tomu, že je zapojený do kampaně, tak Rada (podle informací, které byly k dispozici ve středu) dostala osm podání a tuto věc chce postoupit Poslanecké sněmovně, protože kvůli tomu, že je zapojený do politické kampaně, ale zároveň má být členem nezávislého orgánu, by mohl být ve střetu zájmů. Takže jeho zapojení se bude řešit. A ještě v souvislosti s Markem Prchalem, tak Sdružení reklamních profesionálů ho vyloučilo ze svých řad a je to vlastně první vyloučení člena za 30 let, co sdružení funguje, protože kampaň okolo prezidentských voleb, především před druhým kolem, sdružení považuje za neetickou.

Když jsme rozebrali lidi kolem Andreje Babiše, tak kdo se nejčastěji pohyboval kolem Petra Pavla? Dočetl jsem se, že má za sebou mimo jiné marketéry od Zuzany Čaputové, slovenské prezidentky. Objevili se někde kolem něj? Kdo byli ti nejčastější lidé, kteří ho následovali? Jeho mluvčí?

Daniela Tollingerová: Jeho mluvčí a manažerka komunikace Markéta Řeháková. Ta asi vůbec nejčastěji vedla i různé tiskové konference a brífinky a s ní jsem komunikovala nejvíc. A potom s tiskovou mluvčí, paní Evou Hromádkovou. Tyto dvě dámy ho doprovázely všude. Paní Řeháková asi častěji. Plus třeba na debatách byla vidět manažerka jeho kampaně Pavla Nýdrle.

Ale ta tak vidět není.

Daniela Tollingerová: Viděla jsem ji jako doprovod na debatách. Třeba v České televizi byla.

Vy jste následovaly kandidáty i do debat?

Daniela Tollingerová: Ano.

Tam to bylo vyhrocené, ne?

Daniela Tollingerová: Já bych řekla, že Petr Pavel má v sobě takový stoický klid. I když to třeba na obrazovce vyhrocené bylo, tak on pak po debatě vždycky přišel, normálně se postavil jako vždycky do té doby. U něj vlastně není moc rozdíl, jestli je kamera zapnutá, nebo vypnutá, stále vystupuje velmi podobně, klidně a vždycky nám tu debatu nějak zhodnotil.

„Andrej Babiš byl stále stejný, byl v útočné náladě, bylo to možná i pro diváky zajímavé, takže já jsem to považoval za standardní debatu s Andrejem Babišem.“ Petr Pavel po Superduelu na Primě (25.1.2023, archiv Daniely Tollingerové)

K Andreji Babišovi se také nevyjadřoval nějak ošklivě. Buď třeba řekl, že byl emotivní a že byl útočný, ale že to byl prostě Andrej Babiš, že on je na to připraven, počítá s tím a takto k tomu přistupuje.

Andrej Babiš na rozhovory po debatách asi nechodil? Nebo chodil?

Jana Karasová: Chodil, chodil.

novinář 1: Můžeme vás poprosit jenom krátce…

novinářka 1: Jak hodnotíte tu debatu dnešní?

Andrej Babiš: Byla korektní na rozdíl od Novinek a České televize.

Novinář 2: Je něco, co vás zaskočilo?

Andrej Babiš: Nezaskočilo mě nic.

Novinář 3: A zítřejší program?

Andrej Babiš: Zaskočil mě pan Řehka. Mobilizuje.

Novinář 4: Pojďte nám to říct sem. Pane předsedo…

Andrej Babiš: Takže bylo by dobré, kdyby paní Černochová řekla…

Andrej Babiš po Superduelu na Primě (25.1.2023, archiv Jany Karasové)

Jana Karasová: Myslím si, že je zajímavý detail, že oni nikdy nepřišli společně, nikdy na debatu nedorazili zhruba ve stejný čas, nikdy na rozhovoru s námi nestáli stejně. Třeba když byla debata na Novinkách, tak prošli takovou chodbou, kterou jsme je my jako novináři tak trochu zablokovali, aby neutekli, tak tam přišli postupně s nějakým časovým odstupem. A to vlastně bylo všude. Jediná debata z těch, které zatím byly, kde po ní nepřišel Andrej Babiš dát vyjádření novinářům, byla v České televizi.

Daniela Tollingerová: Mezi prvním a druhým kolem samozřejmě myšleno.

Jana Karasová: Přesně tak, debata v České televizi, do které původně oznámil, že nepřijde, a nakonec přišel na poslední chvíli, doslova několik sekund před začátkem vysílání. Tak po této debatě odešel bez toho, aby se u novinářů zastavil. Jinak byl vesměs ochotný to nějak okomentovat a byl většinou delší. Jediná výjimka asi byla, že po debatě na Primě více mluvil Petr Pavel, což nebývalo zvykem. Vlastně Andrej Babiš, když už se zastavil a dal do řeči, tak mluvil docela dost.

Hlas ulic a náměstí

Oproti tomu na mítincích spolu s vámi byla ještě spousta dalších lidí, kteří buď skandovali pro, nebo proti, anebo pískali, anebo nadávali. Jak jste to v regionech s kandidáty prožívaly? Protože podle videí, která jsme měli možnost shlédnout, my, kteří jsme na těch místech nebyli, tak atmosféra na místě byla minimálně u Andreje Babiše velmi napjatá. Dalo by se to tak asi velmi eufemisticky popsat?

Jana Karasová: Myslím si, že záleželo, jestli člověk stál uprostřed davu, anebo se na něho na něj díval trochu s odstupem, protože to nebyly tak obrovské davy jako na mítincích Petra Pavla. Čísla, která máme třeba z Brna, tak ve chvíli, kdy na Dominikánském náměstí bylo nejvíc lidí, tak policie uváděla asi dva tisíce, zhruba čtvrtina, pětina z toho odpůrců. Často se pak ale stávalo, že se odpůrci a příznivci slili do jednoho davu.

A takový typický scénář, který jsem viděla, byl, že někde uprostřed davu je pravděpodobně Andrej Babiš, možná i Alena Schillerová (například v Brně) nebo Babišova manželka Monika, a okolo spousta lidí, kteří chvíli skandovali na podporu Petra Pavla – to byli odpůrci kandidatury Andreje Babiše – a někteří na podporu Andreje Babiše a jenom měnili jména. V tom nejčastějším, co jsem slyšela, bylo buď Babiš na Hrad, anebo Pavel na Hrad. Samozřejmě se tam objevovaly i různé nadávky, když člověk stál třeba v nějaké frontě nebo v davu a někde si lidé vyměňovali názory. Lidé mezi sebou diskutovali, často i sprostě nadávali na druhou stranu. Ale když jsme se bavili s policií, tak to nebylo vyhrocené, jako jiné demonstrace v Brně. Žádný problém neřešili. V Liberci hlásili tři přestupky, nicméně nemuseli zasahovat.

Nemuseli tam lidi od sebe odtrhávat. Ona byla taky dost zima. Co se stávalo, bylo, že Andrej Babiš často přišel na mítinky pozdě, takže lidem byla zima a odcházeli. Podporovatelé byli často starší lidé a někteří třeba odešli i před tím, než se vůbec dostalo na to, aby se s ním setkali. Když už vydrželi, tak se s ním většinou chtěli vyfotit, chtěli si s ním popovídat. On vlastně nikoho neodstrčil, kdekoliv velmi dlouze stál a čekal do té doby, dokud nepřišel poslední člověk, který tam na něho čekal. To bylo vidět třeba při debatě v Benešově. Tam asi hodinu, možná i déle po debatě seděl na pódiu a podepisoval knihy do té doby, dokud ta řada prostě neskončila poslední člověkem, který si s ním chtěl podat ruku.

Daniela Tollingerová: Já jsem byla s Petrem Pavlem v Ústí nad Labem, následně v Ostravě, v Brně a na Staroměstském náměstí v Praze. Řekla bych, že všude byla pozitivní atmosféra a jednotky odpůrců. Snažila jsem se chodit i davem, nejenom být s kandidátem. Takže vždycky, když jsem byla na nějakém náměstí, tak jsem pozorovala i ten okraj – co je tam zhruba za lidi, jestli se jdou třeba jenom z práce podívat, co se děje, nebo jestli jdou cíleně. Většinou to bylo poznat. Když některé dámy hodně natahovaly krky, tak když jsem se jich zeptala, proč je tak natahují, tak řekly, že chtějí vidět, jak Petr Pavel opravdu vypadá, jestli vypadá jako v televizi, takže se na něj přišly podívat. V Ústí chodila nějaká paní a pískala na píšťalku, nějací kluci tam nadávali, ale jinak byli všichni pozitivně naladění a přišli opravdu Petra Pavla podpořit a skandovali Pavel na Hrad!

A on je většinou zdravil z pódia, nebo tam měl připravené nějaké vyvýšené místo, na které si stoupl a ze kterého lidi zdravil. Většinou se s nimi potom setkával i osobně, když sešel z pódia po skončení mítinku, podával si s lidmi ruce, podepisoval se, fotil se. A na začátku, když jsme byli poprvé v Ústí nad Labem, tak říkal, že byl hrozně překvapen z toho, kolik lidí na to náměstí přišlo. A vystupoval pokorně, že je rád, že tam lidé za ním chodí. Dokonce teď koncem týdne říkal, že je mu to i líto, že kampaň končí…

Že ho to začalo bavit.

Daniela Tollingerová: Ano, že si to konečně začal užívat.

PP: „Začíná mi být skoro líto, že to končí. Začínám si to užívat.“

DT: „Teprve teď si to začínáte užívat?“

PP: „No, tak teď, když se jde do finále a jde o hodně, tak mě to samozřejmě baví mnohem víc.“



(Archiv Daniely Tollingerové)

Když utichly mítinky a proslovy a projevy na náměstích a setkávání s občany, měly jste někdy příležitost se s kandidátem pobavit někde mimo kamery, mimo ty davy?

Daniela Tollingerová: Já moc ne. Vždycky když skončil nějaký ten menší brífink, třeba u něj na Pankráci v Praze, kde má kanceláře nebo volební štáb, tak proběhlo jenom něco jako máte se hezky, jste unavený nebo těšíte se na další výjezd, ale nic moc osobního. Teď po té debatě na Primě jsem se ho ptala, jak odpočívá. To říkal, že buď si čte něco, co nesouvisí s kampaní, nebo jezdí za vnoučaty.

Jana Karasová: Já jsem s Andrejem Babišem stála ve frontě na korunovační klenoty. To byla asi chvíle, kdy… Ono to nebylo tak, že by to byla chvilka mimo kamery, protože tam byli novináři. My jsme taky něco natáčeli, doptávali jsme se, zároveň Petr Pavel měl brífink, na který jsme potřebovali reakci, SPD ve Sněmovně oznámila, že nepodporuje Petra Pavla, ale zároveň ani nepodpořila přímo Andreje Babiše. Takže během toho dopoledne jsem několikrát přicházela a doptávala se na věci, které se objevovaly i jinde v médiích, ale měla jsem možnost ho vidět trochu v jiné interakci s lidmi, protože tam přišel opravdu sám, jenom se svojí ochrankou, stál v té řadě, koupil si svařák. A když jsme se s ním my jako novináři bavili, ale přišel za ním někdo, že se chce vyfotit, tak on se okamžitě šel s tím člověkem vyfotit a odpovídal mu. Přicházeli tam i lidé, kteří měli kritické otázky.

No a pak ještě jedna situace, která mi z té kampaně přijde taková zvláštní, byla, když v Jablonci nad Nisou první zamířil do jednoho obchodního centra, které prošel. Tam ho doprovázel opravdu dav, který byl chvíli hlasitý. Ono to prostě někdy na mítincích Andreje Babiše vypadalo, že to je spíš mítink Petra Pavla, protože se tam skandovala hesla na podporu Petra Pavla, ale zároveň se to tak různě přelévalo. I když v tom obchodním centru to bylo možná trochu klidnější. A oni si tam dali oběd, ještě i s jeho volební manažerkou a s manželkou Monikou seděli prostě v tom food courtu a okolo nich čekali lidé, kteří nijak nezasahovali do té doby, než se zvednou a než půjdou dál, kdy se s nimi zase přicházeli fotit, anebo tam zase někdo pískal. A mezitím tam probíhaly různé konverzace mezi těmi dvěma tábory o tom, proč kdo koho podporuje.

Takže Daniela se ptala, co dělá Petr Pavel o volnu, a ty sis dávala s Andrejem Babišem oběd?

Jana Karasová: Já jsem neobědvala, já jsem čekala.

Tak si to vynahradíte teďka ve volebních štábech, tam bude občerstvení. Až se začnou sčítat hlasy, až budeme znát první výsledky, budete obě dvě přímo u „svých“ kandidátů. Kde to přesně bude?

Daniela Tollingerová: Budeme. Já budu ve Fóru Karlín, kde má být volební štáb Petra Pavla.

Jana Karasová: Já bych měla být slyšet ze štábu Andreje Babiše, který bude na Chodově.

V podcastu byly kromě zvuků Českého rozhlasu dále využity zvuky z archivu Daniely Tollingerové, archivu Jany Karasové, twitterového účtu Jany Karasové, TV Nova, CNN Prima News, facebookového profilu Andreje Babiše, twitterového účtu Petra Pavla, webu decinsky.denik.cz, webu liberecky.denik.cz, youtubového kanálu Dynamaxcze a twitterového účtu Michaely Rambouskové.