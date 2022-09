Týden u soudu s Babišem: přísný soudce, hrozná akustika a překvapivé předvolání

My si voláme v pátek po posledním jednacím dni celého týdenního maratonu. Jak to zrovna teď u soudu vypadá, kde sedíte? Odkud jste se s námi spojili?

Marie: Teď už je tady klid, protože dnešní jednání skončilo. My sedíme na chodbě na oranžových křesílkách, která se změnila v improvizované tiskové centrum pro novináře, protože jednak je to odsud kousek do jednací síně a za druhé jsou tady zásuvky, takže tady si každý dobíjí mobily, notebooky a všechnu potřebnou techniku.

Pojďme přímo k jednání. V pátek vypovídal Andrej Babiš junior. Co zaznělo u soudu?

Vít: Dnešní ráno bylo poměrně nervózní. Desítky novinářů na Babiše juniora čekaly jak před vchodem do budovy soudu, tak za bezpečnostní kontrolou justiční stráže. Nakonec se dostavil zhruba deset minut před svým výslechem a zopakoval, že z něj jeho otec udělal bílého koně. Oproti původnímu vyjádření ještě dodal, že z něj udělal i blázna.

„Moderátor: Že z vás otec udělal bílého koně, na tom trváte? - Andrej Babiš mladší: Nejenom bílého koně, udělal ze mě blázna, udělal ze mě tolik věcí, a jak vidíte, jsem v dobrým rozpoložení.“ (Twitter Kristiny Cirokové, 16. 9. 2022)

Samotnému výslechu svého syna chtěl expremiér Babiš zabránit skrz své obhájce. Navrhoval soudu, aby ho nejdříve podrobili vyšetření psychiatrů, zda je schopen vůbec vypovídat a zda si uvědomuje následky, které to může nést. Soudce Jan Šott po poradě se svým senátem však tento návrh zamítl a na to konto se oba obžalovaní, tedy jak Andrej Babiš, tak Jana Nagyová, rozhodli v pátek k jednání nedostavit.

Svědek Babiš mladší dnes vypověděl, že nikdy nebyl akcionářem farmy Čapí hnízdo a žádnou smlouvu k tomu nepodepsal. Soudu zároveň řekl, že nikdy neměl v ruce žádné akcie a ani se o jakékoliv podnikání nijak nezajímal. Během výslechu čelil otázkám jak soudce, tak státního zástupce Jaroslava Šarocha i Babišových advokátů Michaela Bartončíka a Eduarda Bruny. Odpovědět proto musel například na dotazy na svůj zdravotní stav. Babiš ml. podle svých slov nesouhlasí se svou diagnózou, ale léčí se se schizofrenií.

Neměl bych také zapomenout, že na soud dnes donesl lékařskou zprávu od své české ošetřující lékařky Džamily Stehlíkové, podle které je schopen vypovídat. Po tomto se advokát obžalované Nagyové začal smát a soudce ho za to musel napomenout. Babiš mladší nicméně souhlasil s případným přezkoumáním od soudního znalce, který by se zabýval jeho duševním stavem.

Znovu připomenu, že si povídáme v pátek. Soudní znalec během jednání upozornil na to, že v údajném podpisu na smlouvách k převodu akcií Farmy Čapí hnízdo jsou shodné rysy jak v podpisu Andreje Babiše staršího tak i Andreje Babiše mladšího. Ten teď u soudu řekl: Toto není můj podpis. Je to tak?

V: Ano, skutečně řekl. Označil tam zhruba dva podpisy, že nejsou jeho. Ty smlouvy, které mu byly předloženy, které mu soudce ukázal, tak o nich řekl, že je vidí poprvé v životě nebo že je viděl poprvé v životě na policii, když byl vypovídat. Nicméně ještě se vrátím k pravosti podpisu. Se soudním znalcem Alešem Čulíkem, který je expert v oblasti písmoznalectví, to bylo trochu složitější, protože metodické postupy mu neumožnily stanovit jasný závěr. Podpis na smlouvě o nabytí akcií by tedy nemusel být pravý a v některých znacích se skutečně shoduje s podpisem Andreje Babiše, ale k takto jasnému závěru by znalec potřeboval další vzorové podpisy Babiše juniora z roku 2008.

„Tímto porovnáním jsem zjistil řadu shod a podobností, které jaksi mohou nasvědčovat na autorství, nicméně pokud nejsem schopen se vypořádat s prvním krokem, bylo by předčasné formulovat znalecký závěr.“ Aleš Čulík, znalec v oboru písmoznalectví (Události komentáře, Česká Televize, 13. 9. 2022)

Andrej Babiš mladší tedy vypovídal. Další blízké osoby bývalého premiéra z hnutí ANO ale vypovídat odmítly. Dalo se to čekat, Vítku?

V: Je pravda, že Babišova manželka Monika i její bratr Martin Herodes a Babišova dcera Adriana Bobeková, všichni tři odmítli před soudem vypovídat. Všichni také byli dříve vlastníci akcií Farmy Čapí hnízdo a všichni byli původně mezi jedenácti obviněnými z dotačního podvodu. Monika s Adrianou se vyjádřily, že odmítají vypovídat, aby svou řečí nepřitížily osobě blízké, myšleno Andreji Babišovi. Martin Herodes zase, aby si nepřivodil trestní stíhání.

Na otázku, jestli se to dalo očekávat, si netroufám úplně odpovědět. Nicméně můžeme asi říct, že se jedná o dobře promyšlený krok Babišovy obhajoby, který si na tuto práci najal opravdová esa v oboru. Kdyby předvolaní svědci vypovídali, tak by určitě mohli osvětlit právě převod akcií na jejich osoby a jakou roli v tom skutečně hrál Andrej Babiš. Ale takto nezbývá veřejnému žalobci, než aby předložil jiné důkazy, kterými chce propojenost Čapího hnízda s Agrofertem dokázat.

Co třeba zaznělo od obžalované Jany Nagyové nebo od Petra Bendla, bývalého hejtmana a poslance za ODS?

V: Jana Nagyová v celém líčení vystupuje ze všech asi nejčastěji. Několikrát se rozhodla přímo reagovat na výpovědi svědků. Nicméně stále dokola opakuje, že je nevinná a že při žádosti o padesátimilionovou dotaci postupovali přesně tak, jak jim tehdy zákon ukládal.

Ve středu se ve své emotivní výpovědi však poměrně nečekaně omluvila celé rodině Andreje Babiše s tím, že pokud někdo hypoteticky udělal chybu, tak to byla právě ona. Babišova rodina podle jejích slov nemá před soudem co dělat. Nelze to však brát jako jakékoliv přiznání viny. Tu nadále odmítá.

„Reportérka Veselá: Proč jste se rozhodla omluvit se panu Babišovi a jeho rodině? - Nagyová: Protože prochází peklem, kterým prochází, to je asi všechno. - Veselá: Vy jste to tím vzala na sebe tímto ale…. - Nagyová: Úplně ne. - Veselá: Řekla jste teoreticky. - Nagyová: Pokud by hypoteticky došlo k pochybení, které musím odmítnout. “ Reportérka ČRo Marie Veselá a obžalovaná Jana Nagyová (ČRo, 14.9. 2022)

Před soudem vystoupil také Petr Bendl, někdejší hejtman Středočeského kraje, který svým podpisem stvrdil tu evropskou dotaci pro projekt Čapího hnízda. Vypověděl, že neměl žádné indicie o tom, že by s žádostí nemělo být něco v pořádku. Nutno však říct, že měl pod sebou několik odborů, které žádosti posuzovaly, a nejde vyloučit, že takové hodnocení o jednom z několika projektů bylo pod jeho rozlišovacími schopnostmi.

„Ne, my jsme jako regionální rada, která o tom rozhodovala, neměli žádné poznatky a detailní informace od úřadu, že by tam bylo něco špatně. “ Petr Bendl (ČRo, 14. 9. 2022)

A možná vůbec nejzajímavější pak byla výpověď jedné z úřednic z Regionálního operačního programu Středočeského kraje Evy Filipové?

V: Ano, tuto výpověď bych asi vypíchl, protože Eva Filipová dohlížela na čerpání dotace, na celkovou realizaci, nepodílela se tedy na schvalování dotace. A ona totiž uvedla, že v letech 2007, 2008 dostala informaci, že by za projektem mohl stát přímo sám Andrej Babiš.

Přizvat si proto měli externího experta na tuto problematiku, který jim však řekl, že musí ke všem zachovávat rovný přístup. A jestli je něco skutečně v nepořádku, tak to odhalí až čas.

Filipová následně pracovala na auditním oddělení na ministerstvu financí, kde v roce 2017 obdržela pozvánku na akci právě na Čapím hnízdě. Pozvat ji tam měl Andrej Babiš poté, co opustil vládu Bohuslava Sobotky. To Babiše během soudu vyprovokovalo k reakci a sám Filipové začal pokládat otázky. Nakonec to uzavřel, že úřednice lže a nemá ho ráda.

„Babiš: Já se chci zeptat paní svědkyně, a my se vidíme poprvé v životě… - Soudce: Já bych vás požádal, (nesrozumitelné) abyste nekladl otázky. - Babiš: Takže otázka je, jakou má paní svědkyně motivaci…Připadá mi to absurdní a ta motivace je jasná, že asi mě nemá ráda. “ Andrej Babiš, soudce Jan Šott (Záznam ze soudu ČRo, 15. 9. 2022)

Eva Filipová před soudem ještě jednou vystoupí. Jak to?

M: Vrátí se jako svědkyně v následujících týdnech. Jan Šott ji znovu předvolá a je to kvůli tomu, co řekla novinářce z Deníku N Zdislavě Pokorné. Když Eva Filipová odcházela z jednací síně, ona s ní šla po schodech dolů a tam údajně Filipová pronesla, že pan Babiš má být rád, že neřekla všechno, co ví. A toto Zdislava Pokorná zveřejnila. Dnes si ji proto soudce Jan Šott předvolal do ohrádky pro svědky, aby to tedy potvrdila. Což ona udělala a tím pádem bude Eva Filipová znovu předvolaná před soud.

„Soudce: Dobrý den, vy jste z Deníku N? - Pokorná: Ano. - Soudce: A dělala jste včera rozhovor s paní Filipovou? - Pokorná: No já jsem ji odchytla, když odcházela z jednací síně. - Soudce: Já vás požádám teda, abyste předstoupila i s nějakým dokladem totožnosti. - (...) - Já vám vrátím ten doklad, děkuji. Budeme považovat za potřebné paní Filipovou předvolat znovu, aby vysvětlila, co těmi svými slovy mínila.“ Jan Šott, Zdislava Pokorná (Záznam ze soudu idnes TV, 16. 9. 2022)

Zazněly tedy v týdnu vůbec nějaké nové zásadní informace, nějaká skutečně relevantní sdělení, která by tu kauzu posunula dál?

V: Zřejmě právě ta výpověď úřednice Evy Filipové, která, si troufám říct, nebyla do čtvrtka nijak mediálně popsána. Ale nejvíc bych to ilustroval na reakcích obou stran po skončení prvního týdne. Babišův obhájce Eduard Bruna zhodnotil první týden hlavního líčení tak, že pro jeho klienta dopadl s ohledem na text obžaloby poměrně dobře. Řekl, že zatím mají dobrou pozici a že se to teprve samozřejmě všechno ukáže v následujících týdnech, kdy je nařízeno hlavní líčení.

„Nedopadlo to úplně špatně. Máme tam dobrou pozici. Zatím. “ Eduard Bruna (ČRo, 16. 9. 2022)

A mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala zase označil proces za zcela standardní s tím, že se neobjevují žádné převratné nové skutečnosti.

„Soud přistupuje k tomu řízení velice profesionálně, takže za nás, za státní zastupitelství nejsou jakékoli výhrady.“ Aleš Cimbala (ČRo, 16. 9. 2022)

Eduard Bruna je jeden z advokátů Andreje Babiše. Kdo jsou vůbec lidé, kteří Andreje Babiše obhajují?

M: Andrej Babiš má víc právníků. Po jeho levici právě sedí Eduard Bruna. Je to starší advokát, přesněji je mu 75 let. A expremiéra zastupoval už dřív. Třeba v kauze údajného únosu syna Andreje Babiše mladšího na Krym. A je to jeden z nejzkušenějších českých právníků. Je známý třeba z kauzy Jany Nečasové, dříve Nagyové. Pracoval taky pro Jiřího Čunka.

Po levici Andreje Babiše v soudní síni sedává advokát Michael Bartončík. To je nakrátko střižený šedivý pán s brýlemi. A ani s ním Babiš nespolupracuje poprvé. On je podepsaný například pod ústavní stížností poslanců na novelu zákona, které se říká lex Babiš, a jeho mladší bratr Josef zastupuje Janu Nagyovou, druhou obžalovanou v kauze Čapí hnízdo.

Oba pánové novinářům docela ochotně odpovídají. Naopak kdo s médii nemluví vůbec, tak to je státní zástupce Jaroslav Šaroch, který má kauzu Čapí hnízdo na starosti. Kolem novinářů v podstatě vždycky jenom projde a já ho snad první souvislou větu slyšela říct až v jednací síni, když v pondělí začal číst obžalobu. Šarocha omlouval právě mluvčí pražských státních zástupců Aleš Cimbala. Říkal, že se žalobce potřebuje soustředit na práci. A když tedy novináři chtějí něco okomentovat, je k dispozici právě pan Cimbala.

Když už se tady bavíme o tom, kdo a kde a jak v soudní síni sedí a jak to v jednací síni vlastně vypadá, tak jak při projednávání Andrej Babiš vystupuje?

V: Babiš od začátku označuje kauzu za politicky motivovanou a o celém trestním stíhání říká, že je na objednávku. Často zmiňuje jméno bývalého nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. To několikrát zopakoval i přímo v jednací síni.

„Takže toto usnesení dozorového státního zástupce pak další čtyři měsíce přezkoumával nejvyšší státní zástupce Zeman. To je politický nominant. “ Andrej Babiš (Záznam ze soudu, ČRo, 12. 9. 2022)

Možná bychom si ještě měli popsat, jak to v té soudní síni vypadá. Tmavé dřevěné stoly jsou rozmístěny do třech křídel. Vlevo sedí státní zástupce Šaroch, jak už říkala Marie, uprostřed čelem do sálu předseda soudu se svým senátem a napravo je takzvaná lavice obžalovaných, kde na židlích sedí Babiš s Nagyovou a jejich obhájci. Každý zúčastněný má před sebou zabudovaný mikrofon, který zaznamenává celý průběh toho soudního líčení.

První den, když Babiš přednášel svou obhajobu, stál klasicky uprostřed před předsedou soudu u ohrádky pro svědky. Od té doby však své připomínky a otázky klade ze svého místa. A na konci sálu, ještě abych se vrátil k tomu popisu, jsou opět dřevěné lavice pro veřejnost s tím, že první řady mají vyhrazená média, o která rozhodně není v tomto případě nouze.

M: Zapomněl jsi na akustiku, protože ta je v jednací síni opravdu hrozná. Skoro tam nejde rozumět. Síň je opravdu veliká, historická, krásná, ale bojují s tím jak novináři, tak i obhájci Andreje Babiše, kteří mají skoro pořád ruku u ucha, aby právě naslouchali, aby rozuměli všem svědkům.

Když jsi, Vítku, mluvil o těch lavicích pro veřejnost, tak nakolik jsou zaplněné?

V: Asi ten první a poslední den byl zájem veřejnosti nejvyšší. První den logicky, protože dlouho očekávaný soud s expremiérem Babišem začal. Veřejnost byla na to i připravována, že se budou rozdávat vstupenky. A ten poslední den na druhou stranu zase přijel Andrej Babiš mladší, který vystupoval dříve v médiích, pak se odmlčel. Nyní se znovu vrací do této kauzy, takže opět zde bylo mnohem více jak médií, tak zástupců veřejnosti. Ale nikdy se nestalo, že by kapacita sálu byla plně naplněná. Vždycky kdokoliv přijde, tak se do sálu může dostat. Záložní plán ještě byl otevření balkonu, který je také v té jednací síni, kde je dalších zhruba 36 míst, ale nikdy se zatím neotevřel.

Taková je tedy realita v jednacím sále. Jak to potom vypadá třeba při přestávkách nebo po konci jednání na chodbách? Komentují jednotliví aktéři ochotně do kamer a mikrofonů průběh soudu nebo odpovídají na novinářské otázky?

M: Odpovídají. Třeba v případě Andreje Babiše, ten odpovídal skoro vždy, ale samozřejmě jenom na ty otázky, na které odpovídat chtěl. Mluvila jsem o státním zástupci Jaroslavu Šarochovi, ten s námi nemluví vůbec. Obhájci Babiše když chtějí, taky řeknou pár slov a Jana Nagyová taky komunikuje.

A jaké jsou zatím reakce na to, jak jednání vede soudce Jan Šott?

M: Na mě dělá dojem, že ho vede přesně tak, jak má. On působí přísně. Ale jestli se Andrej Babiš domáhal nějakého spravedlivého procesu, tak myslím, že Jan Šott právě může být záruka takového procesu. Co si myslíš ty, Vítku?

V: Já na to mám úplně stejný pohled. A jen bych tě možná ještě doplnil o slova mluvčího státního zastupitelství Aleše Cimbaly, který říkal, že soudce Jan Šott to vede velmi spravedlivě a profesionálně.

M: On nám hned první den v pondělí ukázal, že si do hlavního líčení nenechá zasahovat. To když z jednací síně vykázal jednoho člověka. Byl to aktivista Jan Šinágl. On vstal a po řeči Babišových advokátů zatleskal a pronesl něco jako, že se omlouvá, ale že toto byl hlas občanské poroty. Tak musel hned z jednací síně ven.

A podruhé Jan Šott podobně zareagoval, když jeden z novinářů fotil na mobil v době, kdy mu to soudce nedovolil. Tak v tomto případě sice nemusel odejít ze sálu, ale tohoto novináře jenom napomenul. Soudce by na ten mediální zájem, který kauzu Čapí hnízdo doprovází, už měl být zvyklý, protože před deseti lety soudil velice sledovanou kauzu, a to případ údajné korupce a podvodů ve kterém byl obžalovaný předseda Věcí veřejných Vít Bárta.

„Obvodní soud pro Prahu 5 dnes zprostil viny poslance Víta Bártu a Jaroslava Škárku. Bárta čelil obžalobě, že uplácel své stranické kolegy, aby k němu byli loajální a prosazovali jeho zájmy ve Věcech veřejných. “ (ČRo Radiožurnál, 23. 1. 2013)

„Kauza šéfa Věcí veřejných Víta Bárty a poslance Jaroslava Škárky stále není u konce. Stížnost tentokrát posílá soudce Jan Šott, který případ řešil. Nelíbí se mu, jak rozhodoval odvolací soud.“ (ČRo Radiožurnál, 2. 7. 2013)

„Definitivní konec takzvané obálkové kauzy pánů Bárty a Škárky spojené s údajným uplácením ve straně Věci veřejné. Nejvyšší soud konstatoval, že jsou oba pánové nevinní.“ (Události, Česká televize, 24. 1. 2014)

Šott tam tehdy byl takovým průkopníkem, protože novinářům dovolil živé přenosy ze soudní síně. Za to ale pak sklidil kritiku. A tak tedy dnes v kauze Čapí hnízdo můžou kamery uvnitř snímat jenom příchod obžalovaných, příchod státního zástupce a soudců a potom musí na chodbu a uvnitř smí zůstat jenom diktafony, které nahrávají zvuk, třeba i ten Českého rozhlasu. A musím ještě dodat takovou perličku, která taky může něco říct o charakteru Jana Šotta. Zatím ani jednou na jednání nepřišel pozdě. Kolega ze serveru idnes.cz mě dokonce upozornil, že Jan Šott chodí na vteřinu včas.

V: Já bych možná ještě doplnil Marii se třetím momentem, kdy Jan Šott prokázal nějakou míru asertivity. Opět narážím na špatnou akustiku v sále. Jeden z novinářů v jednom momentě vykřikl, že prostě vůbec není slyšet. Zrovna měl slovo soudní znalec Aleš Čulík, který opravdu nebyl vůbec slyšet, a soudce Jan Šott novináře upozornil, že takto opravdu postupovat na soudě nebudeme. Řekl, že nepřichází v úvahu, aby veřejnost okřikovala soudní znalce, ač chápe, že akustika je velmi špatná.

Ruch za vámi, který nás provázel po celý tento rozhovor, se už celkem utišil. Skutečně to tedy vypadá, že soud je pro tuto chvíli u konce. Jaký je další plán, kdy bude soud pokračovat a co se ještě bude všechno dít?

M: Teď je týden pauza. Znovu se Senát sejde od pondělí 26. září. Jan Šott předvolal další asi dvě desítky svědků, včetně finanční ředitelky Agrofertu Petry Procházkové, takže to by mohlo být zajímavé. A pak je ještě jeden jednací týden naplánovaný od poloviny října. Jestli ale na konci října budeme znát rozsudek, tak to vůbec není jisté.