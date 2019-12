Rok 2019, to nebyly jen oslavy 30 let od sametové revoluce a nekonečné spory kolem Čapího hnízda. Vinohradská 12 přináší unikátní zvukovou schránku s fragmenty toho nejdůležitějšího, co se stalo. Vládní rošády, čtvrtmilionové demonstrace na Letné, ústavní žaloba na prezidenta, úmrtí Karla Gotta nebo tragická střelba v nemocnici. Jak znělo Česko během končícího roku?