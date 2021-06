Policie si po osudovém zákroku v Teplicích stojí za svým. Vinohradská 12 se hlásí přímo z místa činu

„Svědkyně incidentu: Policie řekla, že se k tomu nemáme vůbec vyjadřovat, dokud to nebude uzavřené. Barbora Sochorová: Říkali, že jim to policie zakázala, že nesmějí s nikým mluvit. A že do toho pietního místa někdo ráno najel motorkou – že to uklízejí, ale mluvit s námi nebudou, i když to není na kameru. (záznam Barbory Sochorové z místa) “

„KLIP: Pánové u okna – nic neřekneme Svědci incidentu: S nikým z nich nemluv! Barbora Sochorová: Vy nám taky nic neřeknete? Taky nesmíte? Svědci: Ne, ne. Dokud tady nebude ten dotyčný... BS: A kdo to je, ten dotyčný? Svědci: To mi je jedno, paní. My jsme podepsali papír mlčenlivosti a tím to končí. BS: A to jste podepsali policii? (záznam Barbory Sochorové z místa)“

Jsme v Teplicích, v jaké lokalitě přesně?

Stojíme v ulici U hřiště, kde v sobotu odpoledne došlo k tomu, že policie zakročila proti agresivnímu muži, který byl pravděpodobně pod vlivem drog. Část této lokality se dá považovat za vyloučené území. Několik desítek let už tady bydlí sociálně slabí, a především Romové. Několik domů je tady zchátralých, zpustlých, několik jich už i samovolně spadlo nebo byly zdemolovány. Především ve vedlejší ulici Hornická, která končí několika domy, jimiž prorůstá vegetace, křoviska, stromy. Ty domy jsou průhledné, bez střech, bez oken. Je to lokalita na dohled od domu, kde teď stojíme a kde v sobotu 19. června došlo k tomu nešťastnému incidentu v sobotu. Je tu kruhový objezd, kde je stanoviště prostitutek, od toho kruhového objezdu vede ulice Nákladní, kde prostitutky také postávají. Je to místo, které má nelichotivou pověst, ale zároveň je to výpadovka na Dubí směrem do města, jsou zde dva obchodní domy a benzínka. Proto sem lidé jezdí. Jinak by se tomuto místu asi vyhnuli.

Stojíme prakticky před domem, kde mělo k tomu incidentu dojít. Tady už vzniklo takové pietní místo. Když jsme sem přicházeli, tak ho tady místní upravovali. Říkali, že ty svíčky byly povalené a že to je proto, že do toho ráno najela motorka. Jak teď to pietní místo vypadá?

Teď je upravené, svíčky znovu stojí. Přicházejí další lidé, pokládají sem další svíčky nebo květiny. To místo vypadá zhruba stejně jako v pondělí, když vzniklo.

„Policie prověřuje okolnosti úmrtí muže, proti kterému v sobotu zasahovali v Teplicích policisté. Po příjezdu našli na místě zraněného muže, který začal být agresivní. Policisté ho zpacifikovali a zavolali záchrannou službu. Muž pak v sanitě zkolaboval a i přes resuscitaci zemřel. (ČRo Sever, 21. 6. 2021)“

„Případ úmrtí muže prověřují kriminalisté i pracovníci útvaru vnitřní kontroly. Lékař už dřív uvedl, že příčinou smrti bylo předávkování drogami – to následně potvrdila i soudní pitva. Například organizace Romea ale upozorňuje na tvrdý zákrok policistů, kteří měli proti muži použít nepřiměřenou sílu. (ČRo Sever, 22. 6. 2021)“

„Svědek: Jsem se šel podívat, kdo to je, když jsem zjistil, že je to kamarád, tak mě to hodně zarazilo. Ti policajti byli nepříčetní. Leželi mu na krku... aby ho pustily, že byl nervózní. (ČRo Sever, O Roma vakeren, 22. 6. 2021) “

„Rada Evropy vyzývá k bezodkladnému nezávislému vyšetření smrti Roma v Teplicích. Ten zemřel při převozu do nemocnice poté, co proti němu kvůli jeho agresivnímu chování zasáhla policie. Soudní pitva potvrdila, že byl muž pod vlivem drog. Zároveň vyloučila souvislost smrti muže se zákrokem policistů. Server Romea.cz tvrdí, že podle amatérského videa, které se šíří na sociálních sítích, policista několik minut klečel zadrženému muži na krku. (ČRo Sever, 23. 6. 2021)“

Co se tady v sobotu stalo, z jakých informací vlastně v tuto chvíli můžeme čerpat?

Ten příběh můžeme poskládat z informací policie a především ze dvou videí. Jedno video natočila rodina, která v tomto domě žije. Natočili ho z okna. Já jsem s tou rodinou mluvil, respektive mluvil jsem se ženou, která tvrdí, že to natáčel její syn. To video má asi šest minut a je na něm zachycen policejní zákrok, kdy u policejního auta leží muž na břiše, jeden policista se mu snaží držet nohy, další vedle nich stojí a třetí mu klečí na horní části těla, snaží se ho zklidnit, protože předtím byl údajně agresivní. To, že byl údajně agresivní, víme od policie, respektive policie oznámila hned v pondělí, že ten muž se s jiným mužem napadali, že prý rozbíjel auto. Poté, co se o této události objevily informace v médiích, policie sama zveřejnila záběry, na nichž je vidět, co předcházelo tomu zákroku. Je na nich muž, který leží na zemi. Zničehonic prudce vstane, běží proti tomu druhému muži, jako by ho chtěl napadnout. Vyhne se mu, běží k autu, do kterého několikrát praští pěstí. To je video, které zveřejnila policie. Nevíme, co se dělo od tohoto videa do druhého videa, které zveřejnili místní na sociální síti. Podle policie to bylo tak, že přijeli na oznámení místních, našli toho muže ležet tady na té louce před domem. Snažili se toho muže zadržet, ověřit jeho totožnost. Ten muž na ně podle policie zaútočil. Několik policistů poškrábal, jednoho údajně dokonce pokousal. Protože byl agresivní i vůči těmto policistům, kteří se ho snažili zklidnit, a došlo k zákroku, o němž jsem mluvil.

Okamžitě se objevilo srovnání případu Stanislava T., tedy toho mrtvého muže, s Georgem Floydem. V čem si ta videa ze zásahu policie v americkém Minneapolisu a českých Teplicích jsou podobná? Dá se tam na první pohled najít určitá paralela?

Já bych ty případy opravdu nechtěl srovnávat. To srovnání se nabízí na první pohled, ale možná jen na první pohled. Na obou těch videích je policejní auto, leží tam muž a kolem zasahující policisté, kteří na něm klečí. Ale tady možná ta podobnost končí. Zde v Teplicích jeden policista klečel na tom dotyčném proto, že ho potřeboval zklidnit. Ten člověk byl agresivní a bylo nutné zabránit tomu, aby dále napadal sebe, policisty nebo další přítomné, protože oni tady nebyli sami, byli tu další lidé, kteří tomu policejnímu zákroku přihlíželi.

Což je vidět i na tom videu…

A ještě si všimněte, že na tom videu není celý ten zákrok. To je fragment. Nevíme, co bylo před ním. Vidíme už to, že ten člověk leží na zemi a policisté se ho snaží zklidnit. Nevíme, co tomu předcházelo. A také nevíme, jak ten zákrok končí. Záběr na videu končí tím, že ten muž se několik vteřin nehýbá a policisté z něho pomalu vstávají. Ale nevíme, v jakém stavu byl, když ho odváželi do sanitky, jestli byl v pořádku nebo jestli už zkolaboval.

Jak se tedy sama policie k zákroku postavila? Čím vysvětluje ty konkrétní použité donucovací prostředky, které jsou zachyceny na tom videu?

Vysvětluje to tím, že muž byl agresivní, napadal policejní hlídku. Ještě předtím údajně napadl toho druhého muže a rozbíjel pěstí auto. Protože napadal policii, tak policie použila prostředky – když se budete bavit s řadovými policisty, tak jsou poměrně běžné. To zakleknutí je nejjednodušší a nejúčinnější způsob, jak dotyčného zklidnit. Policie se za své lidi záhy poté, co se to objevilo v médiích, za své lidi postavila. Oni vycházeli z lékařské zprávy. Předběžnou lékařskou zprávu vydal lékař krátce po události a konstatoval, že předběžnou příčinou smrti bylo předávkování drogami. Na základě této zprávy policie oznámila, že s největší pravděpodobností ten zákrok nesouvisí se smrtí dotyčného. Zároveň ale policie zdůraznila, že bližší informace přinese soudní pitva a že celou záležitost i postup policie prověřuje odbor vnitřní kontroly. To bylo v pondělí dopoledne. V pondělí odpoledne vydala policie aktualizaci s prvotním závěrem soudní pitvy, kde soudní znalec konstatoval, že v těle mrtvého našel amfetamin, chorobné změny věnčitých tepen. Na základě toho policie vydala zprávu, že tedy i podle soudní pitvy byla vyloučena souvislost mezi zákrokem a smrtí dotyčného. Když jsme se tady bavili s místními při úterní pietě, tak spousta lidí říkala, že té soudní pitvě nevěří, respektive nevěří závěrům lékaře, protože byly zpracovány příliš rychle. Tady je ale třeba podotknout, že běžný postup je takový, že lékař nejprve stanoví nějaké svoje prvotní zjištění ze soudní pitvy, pak pracuje na lékařské zprávě dále, což může trvat i několik měsíců. Ale prvotní zpráva z té soudní pitvy se vydává právě proto, že vypracování celé finální, detailní, podrobné zprávy trvá řadu měsíců. Obvykle ale podle zkušeností policistů, co mi říkali, se ta prvotní od té finální příliš neliší – ta finální je akorát podrobnější.

Dokážete zhodnotit, jestli ten způsob, jakým policie o tom případu komunikovala, byl šťastný? A neeskaluje třeba dále určitý druh napětí?

Policii asi nezbývalo nic jiného, než zveřejnit to video, které natočili místní, kde je vidět, v jakém stavu byl ten muž před zákrokem, protože se objevila řada spekulací o tom, že ten zákrok byl nepřiměřený a že smrt toho člověka částečně mohl způsobit ten policejní zákrok. Proto zveřejnili policisté záznam, aby bylo vidět, v jakém stavu dotyčný byl, jak agresivně se choval. Policie se od začátku, tedy od pondělka, stavěla za své lidi ve smyslu, že ten policejní zákrok byl přiměřený. Ale vycházeli z lékařské zprávy. Policii se vlastně ta lékařská zpráva na jednu stranu hodila, na jednu stranu jí nic jiného nezbývalo. Pokud lékař konstatuje jako předběžnou příčinu smrti předávkování drogami, a ne policejní násilí nebo nějaký jiný násilný projev, tak policie vychází z této lékařské zprávy – pak prostě konstatuje, že policejní zákrok byl v pořádku. Když se k tomu potom přidaly lékařské závěry ze soudní pitvy, kde je jasné, že v těle dotyčného byl amfetamin a že mu selhalo srdce, policie to okamžitě zveřejnila, aby uklidnila veřejnost, že nešlo o nějakou policejní brutalitu, nešlo o nepřiměřený zákrok, což vychází z lékařských zpráv, ne z hodnocení samotné policie.

Jak policie ten případ odkomunikovala navenek?

Policie od začátku své lidi hájí, ale vychází při tom z lékařských zpráv. Lékař konstatoval jako předběžnou příčinu smrti předávkování drogami, druhý lékař, který prováděl soudní pitvu, konstatoval, že v těle mrtvého našel amfetamin a že tam byly chorobné změny věnčitých tepen. Policie také zveřejnila záběr, kde ukazovala, jak ten muž byl agresivní, než došlo k zákroku. Na druhou stranu je pravda, že policie od začátku hájí svoje lidi, ministr vnitra Jan Hamáček říká, že se za svoje lidi postavil. Andrej Babiš také mluví o adekvátním policejním zákroku, ale nikde v těch policejních tweetech a zprávách nezaznělo ani slovo o tom, že tady zemřel člověk a že je to velká tragédie. Možná to bylo od policie ukvapené v těch detailech. Mluvit o recidivistovi a narkomanovi by možná nemuseli, ale zároveň chápu, že to dělali jen proto, aby to zklidnili. Policie se teď nemohla týden nebo dva nevyjadřovat a nechat lidi, ať si udělají vlastní názor, ať si tady spekulují. No a v okamžiku, kdy bylo něco, co nahrává domněnce nebo závěrům, že šlo o přiměřený policejní zákrok, tak toho policie využila

Vy jste se pokoušel kontaktovat i druhého muže z videa, které předcházelo policejnímu zásahu, podařilo se vám to? Našel jste ho?

Nepodařilo. Našel jsem jeho obydlí, ale nebyl tam. Jen naznačím, jak to tam vypadá. Už jsme mluvili o zdevastované části Hornické ulice. Ta ústí do lokality, která je prorostlá křovisky a míří pod zdejší frekventovaný most. Pod tím mostem, v takovém improvizovaném příbytku u parovodu, přebýval Stanislav T. – měl tam všechny možné věci, které kde sebral. A ten druhý, o kterém mluvíme, bydlí v díře v zemi, která je na místě dřívějšího domu, který pravděpodobně spadl a zbyla po něm pouze díra – předtím to bylo pravděpodobně nějaké sklepení, kde přebývá. Od pondělí jsem tam byl čtyřikrát, ani jednou jsem ho tam nezastihl.

Co se dělo v Teplicích poté, co vyšly najevo ty záběry? Všechno se stalo v sobotu a první pietní akce proběhla až několik dnů poté. Tak jak to probíhalo?

Tady se sešly asi dvě stovky místních Romů, ale i lidí z různých koutů republiky – z Kladna, z Mělníku, myslím, že i ze Slovenska. Podle SPZ aut můžeme usoudit, že byli i ze zahraničí. Probíhalo tady pietní shromáždění, kde vystoupilo několik lidí s projevy. Komentovali ten policejní zákrok, který byl podle nich neadekvátní, nepřiměřený, příliš razantní, příliš násilný vůči tomu zadrženému člověku. Ale bylo to poklidné shromáždění s tím, že v sobotu tady má proběhnout něco podobného.

My tady v Teplicích stojíme ve chvíli, kdy je ještě před mimořádnou tiskovou konferencí Policie ČR, která je ohlášena na čtvrteční odpoledne. Co by tam mohla policie zpřesnit, co se očekává, že bude předmětem té tiskovky?

Podle mých informací se policisté chystají zveřejnit celou časovou osu té události. To znamená od okamžiku, kdy se ti dva muži měli napadat, kdy někdo zavolal hlídku, aby vyřešila incident, až po policejní zákrok, odvoz dotyčného sanitkou, jeho úmrtí. Celou událost mají mít rozfázovánu do časové osy. A zbytek, na co se budou ptát novináři, to jim možná řeknou.

„Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na dnešním tiskovém brífinku, na kterém vás seznámíme s okolnostmi, které se týkají sobotního zákroku v teplické Dubské ulici, po kterém došlo k úmrtí pětačtyřicetiletého muže v teplické nemocnici. (Tiskový brífink Krajského ředitelství PČR Ústeckého kraje k okolnostem zákroku policie v Teplicích, 24. 6. 2021)“

Na tiskové konferenci hájil náměstek krajského policejního ředitele Zbyněk Dvořák postup policejní hlídky, která podle něj zasáhla adekvátním způsobem.

„Jmenovaný prokazatelně ohrožoval svým jednáním sebe a jiné osoby, poškozoval majetek. Policisté během zákroku reagovali na míru kladeného odporu, snažili se s osobo u komunikovat. Opakovaně upustili od sevření, ale jmenovaný reagoval zvýšením agresivity a napadl policistu. Policista, který jistil jmenovaného v oblasti beder, nebo chcete-li, krku, pomocí rukou na lopatkách ho fixoval, se pokusil několikrát tento chvat ukončit, ale jmenovaný reagoval silným odporem a hrozilo zranění zadrženého i policistů. Je jednoznačně vyloučena příčinná souvislost mezi zákrokem policistů a úmrtím osoby. Zbyněk Dvořák, náměstek krajského policejního ředitele, (Tiskový brífink Krajského ředitelství PČR Ústeckého kraje k okolnostem zákroku policie v Teplicích, 24. 6. 2021) “ Zbyněk Dvořák (náměstek krajského policejního ředitele )

Policie si stanovila relativně detailní časový obraz sledu událostí, ale okamžik smrti z něj spolehlivě určit nedokážou. To na tiskové konferenci přiznal krajský policejní ředitel Jaromír Kníže.

„Tzn. smrt v nemocnici, oživování v sanitce a konkrétně, co se dělo na místě v době nakládání, nastupování. Tam jsme skutečně zatím ještě nedošli ke konečnému závěru. (Tiskový brífink Krajského ředitelství PČR Ústeckého kraje k okolnostem zákroku policie v Teplicích, 24. 6. 2021)“ Jaromír Kníže (ředitel Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje)

A v této věci se policie nemůže spolehnout ani na kamerové záběry, jak na tiskové konferenci několikrát zdůraznil Krajský policejní ředitel Jaromír Kníže.

„Pokud jde o video záznamy z místa, nedisponujeme žádnými našimi záznamy, z vozidla ani osobních kamer policistů žádné takové záběry neexistují, nebyly pořízeny, a ani neexistují žádné záznamy z městských kamer, v této oblasti kamery nebyly. (Tiskový brífink Krajského ředitelství PČR Ústeckého kraje k okolnostem zákroku policie v Teplicích, 24. 6. 2021) “ Jaromír Kníže (ředitel Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje)

Zástupci policie zároveň popřeli informace z médií, že by odebírali a mazali videozáznamy z telefonů přímým svědkům incidentu. Naopak vyzvali občany, kteří takové záznamy mají, aby je policii kvůli dalšímu vyšetřování poskytli.