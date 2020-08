Reportéři Radiožurnálu zjistili, že česká policie v červnu zadržela ruského diplomata, který nelegálně nakupoval náboje do odstřelovacích pušek a další munici. Náboje měly být podle všeho určené pro skryté a nelegální operace na území Evropské unie. Co všechno se o operaci podařilo zjistit? A jaké otázky případ otevírá? Za poslední dobu jde už o několikátou diplomatickou aféru - co nám prozrazuje o tom, kam se ubírají česko-ruské vztahy?

