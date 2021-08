Zázračné uzdravení podnikatele Syrovátky. ‚U podobných mediálních kauz to není novinka,‘ říká reportérka

„Prostě jsme vycházeli z těch znaleckých posudků. Co se dělo následně, to už jsme nemohli ovlivnit. Jak říkám, měl jsem z toho všeho trošku divný pocit, ale…“ Petr Novák (bývalý soudce Městského soudu v Praze, srpen 2021)

Markéto, ty ses věnovala případu podnikatele Jiřího Syrovátky, kterému soud před 13 lety odpustil trest vězení za daňové podvody v Česku. Čím tě tento příběh zaujal? Proč ses jím vůbec začala zabývat?

My jsme se o ten případ zajímali už před 13 lety, kdy nás zaujalo, že jen jeden z pětice podnikatelů, kteří byli tehdy odsouzeni, nastoupil do vězení. Po rozsudku se totiž náhle rozstonal nejen Jiří Syrovátka, ale i Tomáš Pitr. Ten měl něco se zády a pak utekl do zahraničí. Do zahraničí utekl i další spoluodsouzený Vratislav Romanovský.

Tehdy to byl jeden z největších a nejsledovanějších procesů u nás. Jak Tomáš Pitr, tak i Jiří Syrovátka se totiž znali s kmotrem Františkem Mrázkem, který ve své době symbolizoval propojení politiky a byznysu.

Nyní jsme získali poznatky, které ukazují na podezření, že to s onemocněním pana Syrovátky nebylo tak vážné, jak tvrdil. Ostatně takových případů, kdy se podnikatelům udělá špatně během rozsudku nebo po rozsudku, jen z poslední doby monitorujeme hned několik – ať už jde o lobbistu Romana Janouška nebo severočeského kontroverzního podnikatele Alexandra Nováka.

Už jsi nám nastínila hlavní dějiště, ale pojďme to vzít možná od počátku. Kdo je podnikatel Jiří Syrovátka?

Narodil se v Plzni, kde se podle médií nejprve vyučil v oboru číšník-kuchař. Brzy po revoluci začal podnikat s Tomášem Pitrem, kdy založili firmu Balírny Praha. Působil také na golfovém hřišti na Karlštejně. Mladá fronta tehdy ale napsala, že se oba muži rozhádali a Syrovátka dostal na Karlštejně výpověď kvůli nadbytečnosti. Odsouzen byl v roce 2006. Podle obžaloby spolu s dalšími vymáhal po finančních úřadech vrácení daní pomocí fiktivních faktur, ze šesti případů se jim to údajně podařilo pětkrát a stát tak připravili asi o 51 milionů korun.

„Kontroverzní podnikatelé Tomáš Pitr a Miroslav Provod půjdou na pět let do vězení za 12 let staré daňové delikty. Rozhodl o tom Vrchní soud v Praze, který tak zmírnil jejich původní tresty. (…) Pitr byl původně odsouzen na osm a půl roku a Miroslav Provod na devět let. S nižšími tresty odešli od soudu i další tři odsouzení muži. (Radiožurnál, 5. června 2016)“

„Tak je to skandální, protože jsme se žádného trestného činu nedopustili a předložili jsme dostatek důkazů. Další důkazy, které by jednoznačně dokázaly naši nevinu, tak nebyly akceptovány. Politické tlaky v tom cítím. “ Miroslav Provod (odsouzený podnikatel, Radiožurnál, 5. června 2016)

„Pitr i Provod ovšem tvrdí, že soud neměl v ruce žádné přímé důkazy a stát prý ve skutečnosti nepoškodili. Miroslav Provod i Tomáš Pitr podají dovolání k Nejvyššímu soudu, oba jsou ale připraveni do vězení nastoupit. (Radiožurnál, 5. června 2016)“

Jak jsi ale říkala v úvodu, Jiří Syrovátka nakonec za mříže nikdy nenastoupil, nikdy se tam nedostal. Proč mu soud vězení za daňové podvody odpustil?

Nepřišel už ani na vynášení rozsudku v roce 2006. Nikdo tehdy nevěděl, kde je. Až potom přišla na soud a vězeňskou službu žádost o odklad trestu ze zdravotních důvodů, kde tvrdil, že je vážně nemocný, má rakovinu tlustého střeva a musí se léčit na klinice v Římě, kde ho v září 2007 také operovali.

Podle dokumentace, kterou předkládal soudu, měl být už v pokročilejším stádiu rakoviny a chodit na chemoterapii, která musela být přerušena – jak se píše v rozsudku – pro výrazné komplikace a nežádoucí účinky. I proto znalci posoudili jeho stav jako beznadějný. Zdůraznili, že s jeho prognózou se pouze pět procent nemocných dožívá pěti let. Což nakonec přesvědčilo soudce městského soudu Petra Nováka, aby mu po dvou odkladech nástupu do vězení trest v červnu 2008 odpustil definitivně.

Tobě se ale podařilo zjistit nové okolnosti o zdravotním stavu pana Syrovátky, na který se sám odvolával v době, kdy měl jít do vězení. O čem nové informace svědčí? Co přinesly?

Získali jsme fotografie, které ukazují, že v době, kdy měl být na smrt nemocný, tak cestoval na francouzskou riviéru nebo do Dolomit. Kromě toho máme také zdravotní dokumentaci z roku 2017, kde v anamnéze lékaři pouze uvádí, že v minulosti prodělal laparoskopickou operaci slepého střeva. O žádné rakovině se tam nepíše.

Ale vraťme se k těm fotografiím, které se pokusím zasadit i do časového kontextu. Už pár týdnů po operaci, konkrétně v říjnu 2007, se podle fotografií procházel po pláži ve francouzském letovisku Saint-Tropez a pózoval se svým synem na tamním golfovém hřišti.

O čtyři měsíce později, v únoru 2008 – krátce před definitivním odpuštěním trestu – podle fotografií vyrazil na lyže do italských Dolomit, kde v bílé lyžařské bundě s kožíškem pózuje na vrcholku svahu. Má zdvižené ruce, ve kterých bez problémů drží hůlky nad hlavou. Podle dokumentace, kterou tehdy předkládal soudu a podle které se soud rozhodoval, jestli mu odpustit trest, měl být na smrt nemocný, potřeboval nepřetržitou péči lékařů a jeho stav vylučoval, aby nastoupil do vězení.

A aby toho nebylo ještě málo, po odpuštění trestu se pan Syrovátka s rodinou vydal do floridského města Miami, kde – jak tehdy soudu avizoval – chtěl pokračovat v léčbě. Ale ani fotografie z této doby neukazují, že by byl ve vážném stavu, který by mu znemožňoval pobyt ve vězení. Třeba na fotce ze září 2008 z Miami bez problémů nese svého syna na ramenou a následně pózuje na vodním skútru.

Takže tyto fotografie jsou opravdu v přímém rozporu s tím, co pan Syrovátka sobě tvrdil.

Ano.

Jedna věc, která se týká těch fotografií… jsou doopravdy autentické? Je možné u tohoto typu dokumentu vyloučit, že nemůže jít o podvrh?

Pravost fotografií jsme ověřovali tak, že jsme na satelitních snímcích a webových stránkách dohledávali místa, kde byly fotografie pořízené, a kontrolovali, že informace z datové stopy odpovídají času a místu pořízení. K dispozici je má i ministerstvo spravedlnosti, pražské městské státní zastupitelství a jejich autenticitu je ochoten jeden ze zdrojů Radiožurnálu potvrdit přímo před soudem, kdyby k tomu došlo.

Vraťme se ještě do roku 2006/2008, kdy se o celé věci u soudu a vůbec úředně debatovalo. Na základě čeho tehdy znalci došli k závěru, že podnikatel Syrovátka je tak nemocný, že nemohl nastoupit do vězení?

Soudce Petr Novák měl podle rozsudku k dispozici zprávy od italských lékařů a posudky od dvou českých znalců, které si pan Syrovátka sám najal. Přímo v nemocnici v Římě za ním byl pouze jeden z nich – má iniciály J. Š. My jeho celé jméno nebudeme zveřejňovat, i když ho známe, protože je sám nyní ve vážném stavu v nemocnici.

Ale ten do znaleckého posudku napsal: „Onemocnění má krajně nepříznivou prognózu. Recidivu lze očekávat řádově v měsících až do dvou let a z tohoto pohledu jde o nemoc ohrožující život.“ Další znalec se vyjádřil podobně, pana Syrovátku ani neviděl. Rozhodoval se na základě lékařských zpráv a také vyhodnotil, že jde o nevyléčitelnou nemoc s nepříznivou prognózou. Ale ani tento znalec, který se podle veřejně dostupných zdrojů zaměřuje primárně na zubní lékařství, dotazy nechtěl komentovat.

A samotný soudce Novák, který tehdy případ u soudu posuzoval, neměl podezření, že informace, které o sobě podnikatel Syrovátka soudu předkládal, mohly být zatížené v jeho prospěch?

Soudce pražského městského soudu Petr Novák měl k dispozici lékařské zprávy jednak od italských lékařů, kde byl pan Syrovátka operovaný, a pak i od těchto dvou znalců. Ty si ale najal sám Jiří Syrovátka, jak je nutné upozornit, nebyli to znalci pověření soudem. Původně soudce Novák sice zvažoval, že Syrovátku na italské klinice navštíví také nezávislý znalec, kterého by tam poslal soud, který by prozkoumal jeho stav a také ověřil, zda hospitalizovaným je skutečně Jiří Syrovátka. Nakonec od toho ale ustoupil. Stačilo podle něj už jen to, že Jiří Syrovátka s prověřením svého zdraví souhlasil.

„Vycházeli jsme hlavně z těch znaleckých posudků, které konstatovaly prognózu. Pokud vím, tak tam bylo něco o tom, že se měl dál následně léčit v Americe.“ Petr Novák (bývalý soudce Městského soudu v Praze, srpen 2021)

My jsme se soudcem mluvili, dnes pracuje jako advokát. Tvrdí, že tehdy nemohl rozhodnout jinak, že ty znalecké posudky byly jednoznačné. Co ale připustil, je to, že už tehdy měl pochybnosti, že z toho měl takový divný pocit.

„Vnitřně samozřejmě člověk má u těchto věcí pochybnosti, ale posudek byl jednoznačný. Zase jsme si nemohli vzít na svědomí, že pak kvůli nám zemře, že jo.“ Petr Novák (bývalý soudce Městského soudu v Praze, srpen 2021)

Už jsi detailně popsala fotografie, které máte k dispozici. Můžeme se ještě pozastavit nad zdravotní dokumentací. O co konkrétně jde? O jaké doklady?

Nám se podařilo získat lékařské zprávy z motolské nemocnice. V roce 2017 byl totiž Jiří Syrovátka v Česku na operaci kýly a podle lékařské zprávy v chorobopise zmiňuje z minulosti pouze jednu operaci, a to je odstranění slepého střeva, kterou zkomplikovalo následné krvácení. O rakovině nebo o chemoterapii není v dokumentech ani zmínka.

Podle oslovených lékařů je téměř nemožné, aby pacient prodělal takto závažnou rakovinu, následné kontroly a chemoterapii a nic z toho nebylo zaznamenáno v předoperačním vyšetření. Samozřejmě jsme to zvažovali, protože zdravotní dokumentace každého je velmi citlivá věc. Ale vzhledem k tomu, že se tou věcí zabývaly v minulosti soudy a existují velmi reálné poznatky o tom, že stav pana Syrovátky nebyl úplně tak vážný, jak uváděl, tak z tohoto důvodu jsme se rozhodli zveřejnit informace, které vyplývají ze zdravotní dokumentace z nedávné doby.

Jak je na tom podnikatel Syrovátka dnes? Nasvědčuje něco tomu, že se potýká s následky vážného onemocnění?

On se k tomu nechtěl vyjadřovat. Snažili jsme se ho kontaktovat několikrát, aby měl prostor vysvětlit a rozptýlit pochybnosti.

„Dobrý den, pane Syrovátko, já jsem Markéta Chaloupská z Radiožurnálu. Bylo by možné s Vámi na chvíli mluvit? (...) Jak jste na mě narazila?“ (setkání investigativní reportérky Radiožurnálu Markéty Chaloupské s podnikatelem Jiřím Syrovátkou, léto 2021)

Jenže on vůbec neměl zájem se s námi bavit. Zastihli jsme ho nejdříve nedávno v pravé poledne v centru Prahy, když vycházel z jednoho luxusního hotelu.

„Vám byl odpuštěn trest kvůli rakovině. Chtěla jsem se zeptat, jak to tehdy bylo? (...) Příště.“ (setkání investigativní reportérky Radiožurnálu Markéty Chaloupské s podnikatelem Jiřím Syrovátkou, léto 2021)

Ale on řekl pouze „příště“.

Takže jsme ho navštívili ve firmě, která mu donedávna patřila, teď je přepsaná na jeho matku. Když tam ale zahlédl kolegu Artura Janouška, tak ani nevystoupil z auta a rovnou odjel. Pak jsme mu ještě volali, psali, ale ani to ho nepřesvědčilo, aby nám ty rozpory vysvětlil. Aktuálně vypadá o dost jinak než v době, kdy probíhal soud. Má delší vlasy, je o 15 let starší a v současné době podniká v oblasti demoličních a recyklačních služeb.

Zmiňovala jsi, že se celou věcí zabývá státní zastupitelství. K čemu může vyšetřování vést? Může otevřít cestu k přezkoumání případu a k revizi tehdejšího odpuštění trestu?

Institucí, které se případem zabývají, je hned několik. Jednak je to Městské státní zastupitelství v Praze…

„S ohledem na krátký časový úsek od doručení podání není možné v současné chvíli sdělit k věci jakékoliv podrobnosti či předjímat, jak bude o podání rozhodnuto.“ Aleš Cimbala (mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze, srpen 2021)

…jak potvrdil mluvčí úřadu Aleš Cimbala. Podnět tam městští žalobci dostali od Vrchního státního zastupitelství v Praze, které případ zkoumalo na popud ministryně spravedlnosti, jak potvrdil mluvčí Vladimír Řepka. Ministerstvo totiž chce vědět, jestli má podat stížnost pro porušení zákona.

„Nyní stále probíhá šetření v rámci státního zastupitelství, takže další postup zatím nemůžeme předjímat.“ Vladimír Řepka (mluvčí ministerstva spravedlnosti, srpen 2021)

Šéfka vrchních žalobců Lenka Bradáčová ale v obecné rovině Radiožurnálu popsala, že taková stížnost může fakticky změnit napadené rozhodnutí až tehdy, pokud je podávána ve prospěch dané osoby. V případě mimořádného opravného prostředku podaného v neprospěch je rozhodováno pouze tzv. akademickým výrokem, který nemůže faktickou pozici dotyčného změnit.

Městské státní zastupitelství pak může například prověřit roli znalců a okolnosti, za jakých byl trest Jiřímu Syrovátkovi odpuštěn. Faktem ale je, že i kdyby se ukázalo, že Jiří Syrovátka nebyl tak nemocný, trest už si neodpyká, jak potvrdil třeba advokát Jaroslav Ortman.

„S ohledem na čas, který uplynul, se obávám, že to je právně promlčené čili nestíhatelné. Čas hraje ve prospěch pachatele.“ Jaroslav Ortman (advokát, srpen 2021)

Opravdu by to bylo tak, kdyby to mělo panu Syrovátkovi uškodit, tak už je to jen čistě akademický nebo teoretický výsledek celého řízení?

Ano, přesně tak. Kdyby se ukázalo, že opravdu nebyl tak vážně nemocný a měl jít do vězení, tak už se to nestane.

„Lobbista Roman Janoušek se po pěti letech vrátil do vězení. Z celkem čtyř a půl letého trestu si zatím odseděl jen necelý rok a půl. (Český rozhlas Plus, 22. července 2021)“

V samotném úvodu jsi zmiňovala, že příběh podnikatele Syrovátky není první takovou historií, kdy odsouzený podnikatel nenastoupil do vězení. Teď v poslední době – je to pár týdnů – vzbudil znovu pozornost případ Romana Janouška. Mají všechny tyto historie něco společného z tvého pohledu novinářky, která se jimi zabývá více než dekádu? Jak rozšířený jev to je?

Známých podnikatelů, kteří se náhle rozstonali po odsouzení nebo dokonce během soudu, je poměrně hodně. Špatně se udělalo po vynesení rozsudku i Tomáši Pitrovi. Jak už jsem říkala, ležel na kapačkách kvůli vyhřezlé ploténce. Soudy mu tohle nakonec neuznaly, následně utekl do Švýcarska, kde ho po několika letech česká policie vypátrala a část trestu si odpykal.

Nemusíme chodit daleko do historie. Poslední takový případ je právě Roman Janoušek. Podle lékařských posudků trpí nevyléčitelnou nemocí a při chůzi se musí opírat o francouzskou hůl. Po operaci mozku má dokonce podle lékařů v hlavě implantát, který by se pohybem mohl uvolnit a Janouška tak zabít.

„Roman Janoušek zůstává na svobodě, brněnskou věznici opustil kvůli operaci hlavy, které se podrobil v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Původně se měl lobbista vrátit za mříže už minulý týden, údajně ale musel v nemocnici zůstat kvůli zdravotním komplikacím. Ze zákona může být na svobodě až měsíc. (Český rozhlas Plus, 8. března 2016)“

„Krajský soud v Brně přerušil na další rok výkon trestu lobbistovi Romanu Janouškovi. Ve vězení si má odpykat čtyř a půl letý trest za to, že autem srazil ženu a od nehody ujel. O přerušení si Janoušek požádal už podruhé kvůli svému zdravotnímu stavu. (Český rozhlas Plus, 21. listopadu 2016)“

„Odsouzený lobbista Roman Janoušek sám bez doporučeného doprovodu jezdí na kole, chodí na plovárnu a navštívil i galerii. Přitom má kvůli závažným zdravotním problémům do příštího jara přerušený výkon trestu. Zjistil to vrchní soud, který ho nechal sledovat. (Český rozhlas Plus, 27. srpna 2019)“

Jenže předloni v létě ho policisté nachytali na kole, když jezdil v okolí Prahy.

„23. července, kdy teploty na celém území České republiky atakovaly tropických 30 stupňů, nechal se po poledni řidičem odvést desítky kilometrů za Prahu a v okolí Votic bez jakéhokoliv dohledu odjel sám na kole.“ Markéta Puci (mluvčí Městského soudu v Praze)

Seznam Zprávy pak zveřejnily fotografie, jak sáňkuje na dovolené v Alpách. Letos v červnu nakonec do vězení musel nastoupit a v současné době je na Pankráci.

„S pomocí hole a v doprovodu řidiče došel Roman Janoušek ke dveřím věznice v Praze na Pankráci. (…) Péče bude na Pankráci, myslíte, dostatečná? (…) To si právě nemyslíme, tady léky na měsíc. (…) Mojí osobě se může stát cokoliv… kluci, je to hrozný. (ČT 24, 22. července 2021)“

„Soud ve středu vydal příkaz k předvedení lobbisty do nejbližší věznice. Policie po něm vyhlásila pátrání, Janoušek ale do vězení dorazil sám. Za mříže se musel vrátit, protože mu soud neprodloužil přerušení trestu. (Český rozhlas Ostrava, 22. července 2021)“

Zdravotní problémy se před nástupem do vězení nevyhnuly ani bývalému senátorovi za ODS Alexandru Novákovi, který byl v roce 2012 odsouzen za korupci. Abychom nebyli jen u podnikatelů, zdravotně špatně je na tom i bývalý soudce vrchního soudu Ivan Elischer, obžalovaný z korupce, který sice před zahájením soudního líčení běhal maratony, ale od té doby, co soud začal, tak má zdravotní komplikace.

U těchto mediálních kauz lze vysledovat jednu věc: Jednak že se obžalovaní snaží celou kauzu shodit na procesních věcech, tudíž že nehodlají třeba připustit odposlechy, jak to bylo vidět u pana doktora Ratha. Anebo se snaží proces zdržovat tím, že mají různé zdravotní komplikace, případně potom, když mají nastoupit do vězení, tak se jim udělá špatně, jak bylo vidět v případě těchto podnikatelů a snaží se trest co nejvíce oddálit, jako třeba v případě pana Janouška.