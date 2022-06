Vinohradská 12 získala dvě ocenění v anketě Podcast roku, uspěl i Host Lucie Výborné

Zpravodajský podcast Vinohradská 12 získal hned dvě ocenění v anketě Podcast roku. V ní se od 9. května do 5. června volily ty nejzajímavější české podcasty. Zvítězil v hlasování posluchačů v kategorii Veřejnoprávní podcast a ocenila ho i odborná porota v kategorii Zpravodajství. Druhou příčku v posluchačském hlasování pak obhájil stejně jako loni Host Lucie Výborné Praha 18:43 16. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vinohradská 12 | Zdroj: Český rozhlas

„Jsme moc rádi, že značka Vinohradská 12 je v Česku synonymem pro kvalitní zpravodajský podcast. A že to porota i posluchači oceňují,“ řekl moderátor Matěj Skalický, který podcast převzal v březnu od týmu Lenky Kabrhelové.

„Navazujeme na bývalý tým, který má za sebou řadu úspěchů, a my se teď snažíme přidat pár nápadů navíc a Vinohradskou 12 dál rozvíjet. Chceme přinášet stále nové, zajímavé a experimentální způsoby, jak odvyprávět to, co se děje kolem nás. Podpory si moc vážíme. Děkujeme,“ dodal.

Odborná porota letos ocenila podcasty Českého rozhlasu hned v pěti kategoriích ze sedmi - vedle Vinohradské 12, v kategorii zábava podcast Buchty, v kategorii osobní rozvoj Balanc, podcast Stadiony v kategorii sport a jako objev roku pak Čekání na prezidenta.

Ve čtvrtém ročníku ankety Podcast roku, kterou spolupořádá Český rozhlas, hlasovalo téměř 70 tisíc posluchačů a posluchaček.

TOP 10 - Veřejnoprávní podcast 1. Vinohradská 12

2. Host Lucie Výborné (RZ)

3. ČT Sport/Fotbal fokus

4. Kriminálka (Dvojka)

5. Buchty (Radio Wave)

6. Historie českého zločinu (Dvojka)

7. Blízká setkání (Dvojka)

8. ČT 24

9. Meteor (Dvojka)

10. Kompot (Radio Wave) Autorský podcast 1. Opravdové zločiny

2. U Kulatého stolu

3. Fantastický podcast Volba odborné poroty Osobní rozvoj a vzdělávání – Balanc

Společnost – Insider

Zpravodajství – Vinohradská 12

Zábava – Buchty, Koulí Podcast

Sport – Stadiony

Byznys – Ve vatě