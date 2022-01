Příběh falešného plastického chirurga. Od laboratorních zvířat k estetické medicíně bez patřičné kvalifikace

„Pan doktor má uznaný lékařský diplom ministerstvem zdravotnictví. – Má uznaný lékařský diplom? – Takže je to povoláním lékař. – Dobře. Přestože třeba z toho, co vyplývá z jeho životopisu, tak není zřejmé, že to vzdělání má…? – To vzdělání má, když mu to ministerstvo uznalo. – Ano, ale jestli to opravdu má, to je otázka. – Tak víte co, na ministerstvu asi neřeknou: Ano, vy se mi pane líbíte, takže vám tady dáme diplom. Takhle to nefunguje. – Vy už jste si to neověřovali, předpokládám… – My jsme si to ověřovali. – Vy jste si to ověřovali. – Ano. Ten dopis, říkám, není pravda. My jsme si to ověřovali, takže je to pomluva. – Ale jak jsem pochopil, když jsme se setkali, tak jste okamžitě…“

(rozhovor s vedením ABClinic)