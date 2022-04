Poučení z pádu Bohemia Energy? Zlepšit systém a nehledat jen nejvýhodnější ceny, radí reportérka

„Prodejce plynu a elektřiny Bohemia Energy končí na českém trhu. Téměř milion lidí kvůli tomu musí hledat nové dodavatele energií… (ČRo Plus, 13.10.2021)“

„Většině z nich hrozí, že se po 14. dubnu ocitnou bez dodávek (ČRo Plus, 5.4.2022)“

„V polovině dubna totiž vyprší půlroční lhůta režimu DPI a společnosti začnou takové zákazníky odpojovat (Radiožurnál, 23.2.2022)“

„V DPI teď zůstávají hlavně starší a nemohoucí lidi (ČRo Plus, 5.4.2022)“

Komu teď hrozí odstřižení od energií? Bavíme se i o plynu i o elektřině?

V první řadě se bavíme o elektřině, protože ta je pro dnešek aktuální. Lidé, kteří odebírali od skupiny Bohemia Energy plyn, tak na to mají ještě tři dny. Tam to vyprší 17. dubna. A komu hrozí odstřižení? Lidem, kteří zůstali těch šest měsíců v zákonné lhůtě v tom záchranném institutu, který tady stát poskytuje, tedy u dodavatele poslední instance a nestihli, nechtěli, anebo prostě jednoduše z něj neodešli.

Na začátku dubna jich bylo podle Ministerstva práce a sociálních věcí 19 500, což bylo vlastně 14 dní před ukončením dodavatele poslední instance. A přece jenom ten přechod na normální běžné ceníkové ceny není hotový během hodiny, ani během jednoho dne. Ten přechod trvá deset dní, takže už těchto 19 500 lidí bylo opravdu na hraně, aby z toho záchranného režimu stihli odejít.

Nestihli, nechtěli nebo všechno zároveň? Mluvila jsi třeba s některými lidmi, kteří stále zůstávají v režimu “Nemáme ještě nového dodavatele”?

V průběhu toho půl roku se to hrozně měnilo. První reakce, když skončila skupina Bohemia Energy, tak to byl hrozný šok, protože takto ve velkém se to v Česku vlastně nikdy nestalo.

„Společnost se to rozhodla udělat kvůli extrémnímu růstu cen energií na velkoobchodních trzích… (ČRo Plus 13.10.2021)“

„Zákazníkům Bohemia Energy teď budou plyn a elektřinu zajišťovat tzv dodavatelé poslední instance.. (Plus 14.10.2021)“

„To znamená, že půl roku jim automaticky zajistí dodávky energie. (ČRO, 13.10.2021)“

„Než přechodná 6měsíční smlouva vyprší, musí si už každý sám najít nového dodavatele. (ČRo Plus, 13.10.2021)“

Takže tady nastal hrozný zmatek. Můžeme si pamatovat ty obrovské fronty u dodavatelů, ke kterým lidé přicházeli. Nevěděli vlastně, co mají dělat, co si mají na ty pobočky přinést.

„Centra dodavatelů energií čelí enormnímu náporu nových klientů. Na odbavení v krajském zákaznickém centru ČEZu v Hradci Králové čekají zákazníci i desítky minut, a to přesto, že společnost otevřela všechny dostupné přepážky. Zájem je až trojnásobný, stejně jako na infolinkách call centra. (Radiožurnál, 14.10.2021) “

„Jsme klienty leta letoucí. Teď řeším, jestli čekat na lísteček, kterej jsem si dal, anebo se objednat přes internet. (ČRo, 13.10.2021)“

„Po zveřejnění ukončení činnosti Bohemia Energy se začala v českobudějovickém kontaktním místě EONu tvořit ve středu dopoledne fronta (ČRo, 13.10.2021)“

Pak se to trochu uklidnilo. Dodavatelé, kteří převzali zákazníky od skupiny Bohemia Energy, na ně teď získali kontakty. Dodavatelé poslední instance říkají, že ty kontakty nebyly úplné, takže tady začala vznikat spousta nekontaktních zákazníků, kteří nekomunikovali vůbec. Tak to byla další skupina. Pak samozřejmě byli senioři, kteří vůbec nevěděli, co se stalo, nevěděli, že jsou u dodavatele poslední instance.

A teď se to zase proměnilo, teď ke konci už se vlastně zjistilo, že ty nekontaktní, tak jsou to většinou buďto neobydlené byty, nebo byty v dědických řízeních, byty zapečetěné policií, anebo prostě lidi, kteří tráví zimu v cizině - v Thajsku, na Kanárech, ve Španělsku, prostě nebyli tady a nekomunikovali.

Několikrát jsi zmínila režim dodavatele poslední instance. Jak si to mám představit? To je určitý soubor firem, dodavatelů, kteří těm odběratelům v momentě, kdy jim ten jejich nasmlouvaný dodavatel zkrachuje, ukončí činnost a pododbně, tak jim pomůžou a připojí je?

Je to tak. Je tam Pražská energetika, ČEZ, Innogy a EO.N. Takže v tuto chvíli, když se něco takového stane, tak velcí dodavatelé přebírají zákazníky, přerozdělí si je mezi sebe. Potom ale nastává to, co se stalo tady, že se lidem hrozně zvyšují zálohy, měsíční platby za energii, za elektřinu a za plyn.

„Klienti končící firmy Bohemia Energy si nejspíš v příštích měsících za energii připlatí. (Plus, 14.10.2021)“

„Přišla od firmy Innogy faktura, která mě dostala do kolen. Tohleto, co udělali, je pro mě likvidační a pro dceru. (168 hodin 7.11.2021)“

„V tom dopise byla prostě záloha, kterou bych měl dávat a ta měsíční záloha je 24 500. (Reportéři ČT, 15.11.2021) “

„pro mě by to bylo na hranici únosnosti, protože to není jediný výdaj, který mám. (Archiv ČRo)“

Konkrétní případ je pan Černohorský, který normálně platil 5 000 korun měsíčně. Ve chvíli, kdy spadl k dodavateli poslední instance, tak platil téměř 16 000 měsíčně za elektřinu a plyn. Takže to je několikanásobný výdaj, který musel dát.

„Což se mi zdálo přitažený za vlasy a až by se dalo říct nehorázný. (Archiv ČRo)“

Pro ty lidi je to samozřejmě strašně nevýhodné, ale nicméně byli tam i lidé, kteří šest měsíců platili v tom režimu DPI vysoké zálohy, a vůbec jim to nevadilo.

A Báro, proč ty zálohy byly o tolik větší než ty, které předtím platili lidé u Bohemia Energy?

Tam hraje roli hned několik faktorů. Jednak byla zima, to znamená zvýšený odběr energií - jak elektřiny, tak plynu. Druhá věc je, že dodavatele poslední instance, kteří si přebírali ty zákazníky, tak nevěděli, kolik si jich k sobě vezmou a jak dlouho u nich vydrží. To znamená, že pro ně neměli nakoupené ty energie dopředu, protože energie se normálně nakupují klidně na dva, na tři roky dopředu.

To znamená, když je výhodná cena, nakoupím to. Oni nevěděli, kolik lidí k nim přijde. To znamená, že to nakupovali za aktuální ceny, které v tu chvíli byly. A my se teď pohybujeme opravdu na rekordních cenách za energie - ať už u elektřiny, tak plynu. Další věc je, že se ty zálohy rozpočítávaly v rámci toho dodavatele poslední instance místo do roka právě do těch šesti měsíců.

Ty jsi mluvila o tom, že se dodavatelské společnosti poslední instance snažily odběrná místa nebo domácnosti, které v tuto chvíli stále ještě nejsou připojené k nějakému novému nebo nově vybranému dodavateli, třeba kontaktovat a narážely na úskalí toho, že to třeba byly neobydlené bytové jednotky a podobně. Nemáš třeba informace o tom, když se s těmi lidmi skutečně spojily, jestli je upomínaly? Jestli jim to v průběhu těch šesti měsíců připomínaly, že byste si vy, kteří stále ještě dodavatele nemáte, měli skutečně někoho už najít, protože jinak budete odpojeni?

Ti dodavatelé poslední instance měli obrovské kampaně zaměřené právě na tyto zákazníky. Dokonce udělali své terénní týmy, které na ty adresy chodily, které na ty konkrétní byty měly zvonit, připomínat lidem, že jsou u dodavatele poslední instance a je potřeba odejít. To byla jedna část té kampaně. Pak se do ní zapojila i města a obce, kteří pomáhali dohledat právě ty konkrétní zákazníky. Kyž na ně neměli dodavatelé kontakty, nevěděli jejich adresu, tak pomáhaly obce a města a úřady práce.

„Zaměstnanci úřadu práce začnou obcházet domácnosti v režimu DPI, aby jim pomohli urychleně přejít ke standardnímu dodavateli energií… (Radiožurnál, 26.2.2022)“

„...kontaktovali, vysvětlili jim situaci, nabídli jim řešení a pomoc v tom řešení. (Radiožurnál, 26.2.2022)“

„Ukončete režim DPI online a vyberte si spolehlivého dodavatele. (Youtube, Innogy)“

Ta kampaň byla obrovská a díky tomu se podařilo najít opravdu velké množství těch zákazníků.

To znamená že se v momentě, kdy nastal dnešek, stále bavíme o tisících lidech, kteří ještě nemají nového dodavatele. Mám si to představit tak, že dnes těm tisícům lidí prostě přestane fungovat elektřina, přestanou svítit, zapnou vypínač a nic nebude, nic se nestane.

Dneškem se z nich stávají černí odběratelé. Tak to prostě je. To, kdy přijdou domů a nerozsvítí, záleží na každé konkrétní společnosti, protože ta si tu kuchařku, koho, kdy a podle jakých pravidel budou odpojovat, sestavila sama. Pražská energetika například začne odpojovat po Velikonocích. Ti to mají jasně dané a první, koho budou odpojovat, jsou zákazníci, kteří neodešli z režimu dodavatele poslední instance, neplatili ty zálohy a nekomunikovali. Ti budou první, které ta společnost odstřihne. Pak přijdou domů a prostě nerozsvítí. Anebo nezatopí.

Je možnost si s tou společností třeba sjednat nějaké prodloužení té lhůty, když začnu komunikovat, tak mi vyjdou vstříc? Nevíš, jak to budou mít ty společnosti nastavené?

Ty společnosti ocení jakoukoliv komunikaci ze strany zákazníků, vlastně se stačí ozvat, říct, vysvětlit, proč jsem neplatila, co se stalo, a pak už to záleží na těch daných pravidlech. Ta komunikace je vždycky hrozně důležitá a ty společnosti jsou většinou přístupné. Odpojit zákazníka je pro ně strašně pracné a strašně pracné je to potom i pro ty lidi, protože to, že doma nerozsvítím, je komplikace pro mě.

Jenomže pak si to musím zařídit. Musím přejít sama k jiné společnosti a musí mi obnovit dodávky. U elektřiny je to třeba jednodušší. Tam slibují, že to bude do dvou pracovních dnů. Co se týká plynu, tak ta lhůta je daleko delší i z toho důvodu, že je potřeba mít revize na všechny plynové přístroje, které mám doma. A to znamená, že než mi přijde domů někdo, kdo mi udělá revizi a než přijde někdo, kdo mi zapojí ten plyn, tak já opravdu nemusím topit doma 14 dní.

A neudělám s tím vůbec nic.

Všechno, o čem se teď bavíme, vyvolal konec energetické společnosti Bohemia Energy na podzim loňského roku. Ukázalo to na nějaké nedostatky systému, který máme v České republice, třeba i toho systému nebo režimu dodavatele poslední instance? Funguje to tak, jak má?

Byl to šok. Ukázalo se, že ty společnosti jsou schopné převzít si to množství těch zákazníků.

„Bohemku jsme budovali 16 let a byla každodenní součástí našeho života. To, že tomu už tak nebude, to je něco, co je pro nás naprosto nepochopitelné. (CNN Prima News, 8.11.2021)“

„Konec Bohemia Energy byl dnes dopoledne nečekaný a zákazníky zaskočil. (Radiožurnál 13.10.2021)“

„...tady to oznámení byl šok, přijde mi to strašnej morální podvod na lidi. (Radiožurnál 13.10.2021)“

„Kvůli konci Bohemia Energy si musí nového dodavatele najít téměř jeden milion odběratelů.. (ČRo Plus, 14.10.2021)“

„...všech 5 společností už potvrdilo, že výpadek můžou nahradit... (ČRo Plus, 13.10.2021) “

Ale ukázaly se tady i obrovské nedostatky, třeba na rozdíl od zahraničí. U nás ze zákona můžou lidé v tom DPI zůstat šest měsíců. Na Slovensku jenom tři měsíce, ale pak rovnou přechází bez jakéhokoliv podpisu smlouvy do běžného odběru, což u nás nefunguje. My jsme dneska na té hraně odpojení. To nejdůležitější ale je, že skupina Bohemia Energy dodržela své závazky vůči svým klientům. To znamená, že pokud měli přeplatky ve vyúčtování, tak jim je zaplatila. To byla věc, která se vlastně řešila hned od začátku, jestli ta firma má finance na to, aby ty peníze zákazníkům vrátila. To dodržela. Nicméně praktiky té společnosti prošetřovala nebo stále prošetřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu. Já jsem s nimi ještě na začátku března komunikovala, potvrdili mi to. Je to živý spis, tedy otevřený případ. Detaily mi k tomu zatím říct nemůžou, ale vyšetřování běží.

No dobře a je z toho nějaké ponaučení, jestli se ten stát z té kauzy Bohemia Energy nějakým způsobem ponaučí do budoucna?

Nevím, jestli je ponaučení to správné slovo. Každopádně se hrozně rozvířily vody právě o dodavateli poslední instance a vůbec, jak tuto záchrannou síť uchopit a co s ní dělat. Jestli se právě inspirovat například Slovenskem, kde je ten režim DPI kratší. Energetický regulační úřad oslovil všechny dodavatele v Česku s tím, jestli opravdu mají nakoupené zásoby pro všechny zákazníky, jestli tedy nehrozí pád dalšího dodavatele. Musí také do konce dubna odevzdat návrhy, jak změnit režim dodavatele poslední instance ministerstvu průmyslu a obchodu, protože se chystá novela energetického zákona.

„Měla by zlepšit dohled nad energetickým trhem, aby se neopakovala situace z loňského října, kdy bezmála milion zákazníků Bohemia Energy ze dne na den skončilo u dodavatelů poslední instance. (Radiožurnál, 15.2.2022) “

„Ministru průmyslu a obchodu Josefu Síkelovi za STAN chybí detailní analýzy toho, co se v říjnu na trhu s energiemi stalo. (Radiožurnál, 15.2.2022)“

„...bez důkladné analýzy toho, proč k tomu došlo, kde vlastně byly příčiny toho selhání, tak se nám těžko budou nastavovat opatření. Soubor těch opatření já znám, já jsem si vědom toho, že ERÚ je nezávislý úřad. (Radiožurnál, 15.2.2022) “

To, aby ERÚ pohlídal, aby neskončily další firmy, to se úplně nepodařilo, protože po Bohemia Energy končily další a další... Je to podle statistiky Energetického regulačního úřadu konkrétně 22 společností.

22 společností. A u všech těch společností byli lidé, kterým teď v následujících týdnech taktéž běží zta šestiměsíční lhůta?

Přesně tak. Jim úplně stejně běží šestiměsíční lhůta. Platí pro ně úplně stejná pravidla jako pro bývalé zákazníky skupiny Bohemia Energy. S tím, že oni už vlastně ty vody mají trošku prozkoumané a vědí, co mají dělat. A jde taky o daleko menší počet lidí, protože ti dodavatelé, kteří ukončili svoji činnost, byli většinou malí a někteří měli třeba jenom 300 zákazníků, někteří jejich měli 10 000.

„Od loňského října už skončilo v Česku několik dodavatelů energií… (ČRo, 10.3.2022)“

„...například společnost Kolibřík energie, ta má asi 18 tisíc odběratelů elektřiny a přes 10 tisíc těch, kteří odebírají plyn.. (ČRo Plus, 16.10.2021)“

„Podle informací na webu operátora trhu s elektřinou totiž ukončila činnost společnost Františkovy energie… (ČRo Plus, 27.12.2021)“

„Dodavatel plynu První moravská plynární končí, společnost o tom informovala na svých webových stránkách… (ČRo, 10.3.2022)“

Takže tady jde o daleko menší množství lidí, než to šlo u té skupiny Bohemia Energy. On to byl také největší alternativní dodavatel energií v Česku, takže to byl v tu chvíli fakt nápor.

A když jsem se ptal na to ponaučení pro stát, tedy pro režim dodavatele poslední instance, pro Energetický regulační úřad, tak třeba ponaučení pro ty koncové odběratele je nějaké?

Já vím, že všichni hledáme tu nejvýhodnější cenu, protože nechceme platit zbytečně moc za elektřinu ani za plyn. Ale tady se vyplatí sázet na osvědčené firmy úplně stejně jako v případě e-shopů. Že nakupujeme u těch, kde jsme byli spokojení. Tak úplně to samé platí pro dodavatele energií. Nechat si poradit, vědět, že to je firma, která má desítky tisíc zákazníků, lidé jsou s ní spokojení, ta firma komunikuje. Jsou tam důležité i webové stránky, jestli mi sedí, protože když se v nich nevyznám a nebudu rozumět, co po mně ta firma chce, tak se mi tam taky úplně líbit nebude. A já bych rozhodně nezkoušela malé společnosti, i když mi budou nabízet třeba výhodnější ceny, ale v dnešní době, kdy jsou ceny těch energií jsou fakt vysoké, riziko prostě hrozí.

A celá tato situace, ukončení společnosti Bohemia Energy a potom ty desítky tisíc lidí bez jakéhokoli dodavatele, kteří spadli do toho režimu DPI, do toho režimu dodavatele poslední instance, tak to byla přece asi obrovská příležitost pro všechny ty, kterým se říká energošmejdi. Je to tak?

Bohužel byla, protože pro ně byli tito zákazníci v tu chvíli snadnáou kořistí. Takže oni ve velkém vyrazili do těch domácností a říkali - vy jste skončili u dodavatele poslední instance, tak my pro vás máme nabídku. A lovili zákazníky. Ti zákazníci, bohužel, až mnohdy potom, kdy podepsali smlouvu - protože si opravdu mysleli, že jim přišli pomoct - tak zjistili, že ty nové odběry jsou ještě nevýhodnější, než kdyby zůstali v režimu dodavatele poslední instance.

A můžu se, když si budu vybírat nového dodavatele, a teď jsme se bavili o lidech, kteří by si měli nějakého nového dodavatele vybrat, tak můžu se s někým poradit? Když tomu vůbec nerozumím, řekne mi někdo tuto firmu ano, tuto ne. Srovná mi třeba nabídky.

Pomůže mi Energetický regulační úřad, který má na svých stránkách kalkulačku. A úplně stejně jako u e-shopů - zákaznická zkušenost. To znamená zeptat se známých, jak jsou spokojeni, jak se jim s tou firmou komunikuje a taky si přečíst všechny podmínky, a i ty pod čarou a i ty nejmenší písmenka, protože ze zkušeností víme, že i tady se vyskytují chyby, jsou tam chytáky a to nám může potom zase zkomplikovat třeba odchod od té společnosti. I když i tady nám výrazně pomohla jak novela energetického zákona, tak i novela spotřebitelského zákona.

Mockrát. Díky, Báro, za všechna tvá vysvětlení.

Já děkuji za pozvání.