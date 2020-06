Pelta před soudem. Dotace uměl obratně zobchodovat, získával si jimi přízeň vlivných, říká reportérka

Kauza sportovních dotací, ve které figurují velká jména českého sportovního zázemí včetně Miroslava Pelty, dospěla k soudu. Mezi obžalovanými ale nechybí ani bývalí vysocí úředníci z ministerstva školství, ostatně případ před třemi lety vedl i k rezignaci ministryně české vlády. Co se podle vyšetřovatelů odehrálo? A jak celý příběh zapadá do systému rozdělování peněz do tuzemského sportu?

Hudba: Martin Hůla

Editace, rešerše, sound design: Matěj Válek, Tomáš Roček, Martin Hůla