Nejméně dvě evropské země považují Andreje Babiše (ANO) za klíčovou postavu firem z holdingu Agrofert. Sám premiér vliv – a tím pádem i střet zájmů kvůli unijním dotacím pro Agrofert – popírá a upozorňuje, že své akcie vložil do svěřenských fondů. Jak je možné, že se přístup úřadů ve Velké Británii a na Slovensku liší od těch tuzemských? A co to znamená pro spor o to, jestli je Babiš ve střetu zájmů?

Hudba: Martin Hůla

Editace, rešerše, sound design: Matěj Válek, Tomáš Roček, Martin Hůla