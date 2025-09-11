Podchod na nádraží nahradí nová lávka. Modernizací projde celý železniční uzel v České Třebové
Železniční koridor v České Třebové překlene lávka, která bude mít vyhlídkovou plošinu. Lidé z ní uvidí na celé nádraží. Lávka nahradí podchod, který Správa železnic zruší.
Správa železnic modernizuje celý železniční uzel, práce zahájila letos v lednu. Součástí prací je zrušení podchodu u společnosti Korado, který vede do Semanínské ulice v části Borek.
Podchod je v havarijním stavu, proto ho stavební firma zasype. „Lávka bude kopírovat trasu podchodu, povede od Korada k hradlu 19, což je místo, kde ústí podchod dnes,“ uvedl starosta Zdeněk Řehák (3PK – Pro prosperující Českou Třebovou).
Relaxační zóna za tři miliony. Česká Třebová přeměňuje břeh řeky, oprava čeká také železný most
Číst článek
Stejný osud čeká podchod mezi nádražím a vrátnicí společnosti CZ Loko. Místo něj bude prodloužen podchod pro cestující, který vede pod nástupišti v prostoru nádraží.
Lávka je ve výstavbě a jsou hotové její pilíře. Bude mít na sobě reliéf lokomotivy. Podle Řeháka bude vzdušná, tvořená nerezovou síti a plechovými prvky. Výtahové šachty budou betonové.
Podobat se má lávce Eva, která je od roku 2022 v Adamově na Blanensku. Navíc bude mít vyhlídkovou plošinu. „Bude to půl patro navíc, bude na straně od Semanínské ulice,“ popisuje Řehák.
Modernizace uzlu pokračuje podle generálního ředitele správy železnic Jiřího Svobody podle plánu. Všechny práce skončí v roce 2031. Termíny zkrátit nejdou, ale práce se provádějí na etapy, a tak některé části budou hotové dřív.
„Lávka pro pěší bude jedna z prvních dokončených staveb. Lávka může podpořit zájem o cestování i zájem o studování železničních oborů,“ řekl Svoboda minulý týden na dopravní konferenci v Pardubicích.
Kromě 120 metrů dlouhé lávky Česká Třebová řešila se Správou železnic i protihlukové stěny. Podle Svobody strany dospěly k vyhovující dohodě. Město třímetrové stěny nechtělo. Hlukové limity ale byly vysoké a bylo nutné udělat opatření, aby lidi nerušil hluk.
Modernizace železničního uzlu za 20 miliard korun čítá 72 kolejí, 173 výhybek, 30 mostů nebo nová zabezpečovací a sdělovací zařízení. Rychlost vlaků se zvýší na 80 kilometrů za hodinu. V současnosti mohou vlaky nádražím projíždět rychlostí maximálně 60 kilometrů za hodinu. Projekt zahrnuje také modernizaci navazujících úseků do Třebovic v Čechách, Opatova a Dlouhé Třebové.