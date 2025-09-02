Poděbrady chtějí postavit nový plavecký bazén. Bude mít parní lázeň i vířivku, poslouží také k výuce

Příští týden budou poděbradští zastupitelé jednat o stavbě nového plaveckého bazénu. Vzniknout by měl do roku 2030. Sloužit má mimo jiné k výuce plavání. O projektu se na poděbradské radnici mluví už necelých dvacet let.

Bazén, plavání (ilustrační foto)

Obyvatelé Poděbrad se v roce 2030 mohou těšit na nový plavecký bazén. Má sloužit také k výuce (Ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Zastupitelstvo v Poděbradech bude 10. září jednat o vyhlášení soutěže na firmu, která připraví projektovou dokumentaci a zároveň bazén postaví. O novém sportovišti mluví vedení města již od roku 2008.

Radnice nechala vypracovat nezávislé ekonomicko-tržní posouzení, podle kterého je město v současnosti na takovou stavbu připravené. Radnice počítá s částkou 424 milionů korun. Na část by mělo získat příspěvek od Národní sportovní agentury.

Práce by mohly začít v příštím roce. Pokud se to povede, stavba bazénu by měla trvat čtyři roky a být hotová v roce 2030.

Krytý bazén bude stát na travnatém prostranství za vlakovým nádražím, kde mělo být dříve vlakové seřadiště. V budově se plánuje šest plaveckých drah dlouhých 25 metrů, dále zážitkový bazén, parní lázeň a vířivka.

Součástí bude také výukový bazén pro žáky základních škol. Podle místostarosty Miroslava Holase z uskupení Naše Poděbrady je velmi důležitý. Na základních školách je totiž povinná výuka plavání, vhodný bazén ale v Poděbradech i v okolních městech chybí.

