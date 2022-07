Starosta Poděbrad pronesl rasistický výrok směrem k Romům, hnutí STAN se od něj distancovalo

Středočeská organizace hnutí Starostové a nezávislí (STAN) se distancovala od výroku, ve kterém starosta Poděbrad Jaroslav Červinka (STAN) hovořil o střílení v souvislosti s Romy. Organizace současně přijala omluvu, kterou Červinka zveřejnil na facebooku, sdělila ve středu mluvčí STAN Sára Beránková. Praha 13:43 13. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poděbradský starosta Jaroslav Červinka (STAN) se dopustil rasistických výroků | Zdroj: Starostové a nezávislí

Červinka řekl, že svého vyjádření lituje a že se za něj omluvil jak vedení hnutí, tak na sociálních sítích. Podle něj nebylo myšleno tak, jak nakonec vyznělo.

Deník N v úterý upozornil, že Červinka na červnovém jednání městského zastupitelstva hovořil o důtce od okresního úřadu. Uvedl, že ji dostal za výroky při dopravní nehodě v roce 2001, kterou způsobili psi vlastnění romským občanem.

„Já jsem pak pronesl onu památnou větu, že by bylo lepší je zastřelit. Policajt mi řekl, že by se neměli střílet, že ti psi za to nemůžou. A já jsem pronesl, že jsem neměl na mysli ty psy,“ řekl Červinka.

Při vysvětlení na policii pak tehdy odmítl, že by měl sklony k rasismu a chce Romy střílet. „Tak to úplně nebylo. Bylo to tak, že to chci řešit a nechci trpět tydlety věci. Nepořádek, nečistoty,“ doplnil.

STAN omluvu přijal

Výroky ve vyjádření pro Deník N označil za absolutně nepřijatelné předseda STAN a vicepremiér Vít Rakušan.

„Situací se zabývala středočeská organizace STAN, od výroku se distancovala, ale akceptovala omluvu starosty Červinky, kterou zveřejnil na svém Facebooku,“ sdělila ve středu mluvčí Beránková.

Výrok o Romech byl podle Červinky hloupý před 22 lety, kdy ho učinil, i nyní, když ho připomněl 22. června na jednání poděbradského zastupitelstva.

„Omlouvám se všem, koho se mohl oprávněně dotknout. Kdo mě zná a zná moje působení v čele radnice, ví, že ve skutečnosti jakoukoliv formu násilí za řešení nepovažuji. A to ani v nadsázce,“ řekl Červinka. Svou roli podle něj sehrály i emoce a únava.

„Samozřejmě toho lituji, byla to moje chyba a prostě se to stalo, já se za to omlouvám a rozhodně to nebylo tak myšleno, jak to ve finále vyznělo. Ani před 22 lety, ani teď, když jsem to v nějakých emocích pod tlakem a únavě zopakoval docela nešťastně,“ řekl starosta.

Vedení STAN se podle něj s jeho omluvou seznámilo. „Zkontaktovali mě, že to berou na vědomí, že jsem pochybil a že jsem se omluvil,“ dodal.