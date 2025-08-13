Poděbrady se připravují na vlnu veder. Kropí ulice, mají mlžítka a o pomoc požádají i dobrovolné hasiče
Předpověď na příští dny v Česku varuje před teplotami až 37 stupňů celsia. Na parné počasí se připravují i města a obce, mimo jiné třeba úpravou péče o zeleň nebo objednáváním kropení ulic. Například v Poděbradech radnice zvažuje, že požádá o pomoc i dobrovolné hasiče. Informoval o tom Český rozhlas Střední Čechy.
Na náměstí v Poděbradech se nachází zhruba 25 stromů a také dva velké květinové záhony. V teplých dnech lidé také často využívají místních vodních prvků, například mlžítka. „Určitě to je fajn tady pro lidi ve městě a pro děti to je taky dobrá atrakce,“ komentuje mlžítko na náměstí jedna z obyvatelek.
O zalévání a zeleň se v Poděbradech stará firma, pro kterou pracuje Čestmír Řízek. „Teplota kolem třicítky každý druhý den, spotřeba na náměstí jsou asi tři kubíky,“ popisuje.
Vodu si vozí s sebou v dodávce. „Rozvážíme kubíkovou nádrž dodávkou, abychom měli přístup ke všem záhonům.“
„Když se to týká jenom těch záhonů, tak to jsou dvě hodiny, ale zaléváme ještě nové výsadby, což znamená třeba nově vysazené Lípy na TGM nebo dosazované bobkovišně, a to je celý den. Střídáme se v podstatě ve dvou lidech s tím, že další čtyři lidi mají v parku jinou práci,“ vysvětluje průběh práce Čestmír Řízek.
Pomáhají i dobrovolní hasiči
Se zavlažováním mohou pomáhat v horkých dnech i dobrovolní hasiči. O pomoc je chce v případě potřeby požádat starosta Roman Schulz z ODS, který v letošních volbách kandiduje za koalici Spolu.
„My jsme domluveni každoročně s jednotkami sboru dobrovolných hasičů, že v případě obrovských veder, průběžně během toho dne jezdí kropicí vůz po kolonádě a kropí v tom parku,“ popisuje Schulz.
Dodává, že jejich reakce bývá velmi rychlá. „Hasiči jsou připraveni, skutečně je s nimi výborná spolupráce.“
Podle současných předpovědí by teplota v Poděbradech měla v pátek přesáhnout 35 °C.