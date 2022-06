Podepisování přes internet se odkládá, úřady nepřipravily aplikaci

Důležité úkony, jako jsou prodej nemovitosti nebo zápis do obchodního rejstříku, je v Česku nutné stvrdit podpisem ověřeným u notáře nebo na úřadě. Pokud chce člověk jednat se státem elektronicky, například datovou schránkou, je potřeba papírový dokument ještě takzvaně zkonvertovat – tedy za další poplatek úředně naskenovat.

Změnit to měl zákon o právu na digitální služby přijatý v roce 2019. Paragraf zavádějící digitalizované podepisování má odloženou účinnost a začne tak platit až letos v červenci. Nově by mělo být možné podepisovat rovnou elektronické dokumenty, a to u notáře, na úřadech a poštách, elektronickým podpisem a skrze systémy státní správy.

První dvě metody předpokládají, že se člověk dostaví k přepážce, kde ověří jeho totožnost. Odpadne alespoň nutnost dokument tisknout a následně opět digitalizovat. Podle prezidenta notářské komory Radima Neubauera jsou notáři připraveni.

Jiná situace je na poštách, podle mluvčího Matyáše Vitíka elektronické podepisování na poštovních přepážkách zatím nachystané není, jelikož ministerstvo vnitra zatím nevyvinulo potřebné technické řešení pro CzechPoint.

Připraveny nejsou ani datové schránky: notářem ověřený dokument má podle vládního nařízení koncovku .asice, ta ale chybí na seznamu povolených příloh datových schránek, nelze tedy touto cestou odeslat.

Její zavedení se pak podle informací pro vývojáře aplikací plánuje až na rok 2023. V případě dokumentů ověřených na CzechPointu by tento problém nastat neměl, výstupem by totiž měl být standardní dokument ve formátu PDF.

Podle Neubauera nyní notáři počítají s tím, že v budoucnu přejdou na stejný standard, který používá CzechPoint.

Jiří Peterka, který se specializuje na problematiku elektronického podepisování, považuje rozdílné formáty za zásadní problém. „Zvolili (ministerstvo vnitra, pozn. red.) velmi proprietární (standardně nepoužívaný, pozn. red.) řešení, pro které bude třeba od základů vytvořit veškerou podporu,“ tedy služby i nástroje, napsal serveru iROZHLAS.cz.

S dokumenty od notářů se nyní bude pracovat jinak něž s těmi ověřenými na poště nebo na úřadě. „To širší uživatelská veřejnost neskousne,“ vysvětlil Peterka.

Podepsat z domova

Zákon ale počítá i s tím, že by lidé nemuseli vůbec nikam chodit. První možnost je použití elektronického certifikátu. Ten je ale nutné si zakoupit od jedné z trojice společností, navíc je třeba si nastavit počítač pro podepisování.

Největší zjednodušení měla přinést možnost podepisovat dokumenty přes systém státní správy. Ověření totožnosti podepisujícího pak mělo být možné skrze dnes vydávaný občanský průkaz s čipem, USB klíčenku spojenou se systémem MojeID nebo čipovou kartu od společnosti První certifikační autorita.

„Uvedené právo bude možné uplatnit prostřednictvím jakéhokoli informačního systému veřejné správy, který umožňuje elektronickou identifikaci podepisujícího […] a který se tuto službu zároveň rozhodne poskytovat,“ napsal serveru iROZHLAS.cz Jiří Korbel z tiskového odboru ministerstva vnitra. Resort má na starosti digitalizaci veřejné správy, navíc se stará o Portál občana, který slouží k elektronické komunikaci s úřady.

Jak ale Korbel vzápětí dodal, potřebná aplikace se na portálu zatím neobjeví. „Rozvojový plán pro rok 2022 s touto funkcionalitou nepočítá,“ napsal. Doplnil k tomu, že službu mohou případně zprovoznit i jiné úřady, pokud se k tomu odhodlají.