Podezření na vysoce nakažlivou nemoc. Kvůli cvičení v Lovosicích uzavřou Školní ulici

V Lovosicích na Litoměřicku se ve středu chystá cvičení složek Integrovaného záchranného systému. Mezi devátou a patnáctou hodinou proto bude uzavřena Školní ulice, kde platí také dočasný zákaz stání. Popelnice vyveze svozová firma ještě před začátkem cvičení. Lovosice o tom informují na webu města.

Průjezd kolem škol ulicemi 28. října a Sady pionýrů bude možný. Do Školní ulice se lidi dostanou po domluvě s policisty. Stejně tak do tamní lékařské ordinace.

Takticko-metodického cvičení se zúčastní policie, hasiči a zdravotnická záchranná služba. Tématem zásahu je podezření na vysoce nakažlivou nemoc, jako je třeba krvácivá horečka ebola.

Co je důležité vědět:

  • Ulice Školní bude v době cvičení uzavřena.
  • Město prosí řidiče o respektování dopravního značení zákazu stání v ulici.
  • Průjezd kolem škol je možný (ul. 28. října, Sady pionýrů)
  • Ke svému lékaři v ulici Školní se dostanete pěšky i sanitou po domluvě s přítomnými příslušníky Policie ČR.
  • Obyvatelé domů v ulici Školní budou po domluvě s hlídkou Policie ČR samozřejmě vpuštěni domů. Nebude umožněno ale zaparkovat vozidlo v ulici.
  • Vývoz popelnic proběhne ve středu ráno v čase 6:00–8:00, ještě před začátkem cvičení a ranní dopravní špičce.
  • Na místě budou zasahovat všechny složky IZS – policie, hasiči i zdravotnická záchranná služba.

