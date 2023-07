Vymáhání 100 milionů na lepší toast Penam už zase pokračuje. Síkela potvrdil, že jeho úřad není podjatý

Přes rok měli úředníci ministerstva průmyslu svázané ruce a nemohli pokračovat v odebírání dotace 100 milionů. Tu v minulosti čerpala pekárna Zelená louka patřící pod Penam z Agrofertu. Důvod? Námitka podjatosti, kterou podalo vedení koncernu. V dubnu šéf resortu Jozef Síkela (za STAN) potvrdil svůj dřívější verdikt, že jeho podřízení podjatí nejsou. A proces vymáhání se opět rozjel. Žaloba, kterou by se Agrofert ještě mohl bránit, zatím nepadla. Praha 5:00 13. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Projekt Penamu nebyl podle Bruselu inovativní | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Penam vymáháme,“ uvedl pro iROZHLAS.cz náměstek pro eurofondy na ministerstvu průmyslu Marian Piecha. V druhé půlce dubna se totiž Síkela definitivně vypořádal s námitkou podjatosti, která v procesu odebírání dotace bránila.

Námitku podalo vedení Agrofertu na jeho úřad loni 21. března. „Každý proces, který vůči Agrofertu zahájíme, je kontrován námitkou podjatosti ministerstva,“ popsal tehdy Piecha. Úředníci tak od té doby nemohli ve vymáhání, které zahájili o řadu měsíců dříve, pokračovat.

Loni v listopadu Síkela rozhodl poprvé, že podjatí jeho podřízení nejsou. Jenže vedení Agrofertu se odvolalo a posuzování muselo proběhnout znovu. „Opravný prostředek byl zamítnut a napadené rozhodnutí bylo potvrzeno,“ sdělilo nyní ministerstvo webu iROZHLAS.cz.

Stížnosti na Síkelu

Agrofert si na Síkelův úřad ale i další členy vlády stěžoval opakovaně. Nejdříve dopisem adresovaným přímo premiéru Petru Fialovi (ODS). „Ing. Jozef Síkela ještě před ukončením řízení o odnětí dotace vedeného se společností Pekárna Zelená louka, a. s., prohlásil, že ‚je namístě přistoupit k odnětí dotace pro tento projekt‘, a to na základě podkladů ve správním spise, ke kterým by měly mít přístup pouze úřední osoby,“ popsalo vedení koncernu v dopise.

Podjatost jako nástroj blokace? Systémová podjatost v minulosti komplikovala a blokovala přípravu řady důležitých staveb v republice. Třeba dostavbu D1 v úseku Říkovice - Přerov a to kvůli systémové podjatosti Přerova. Nebo dostavbu Pražského okruhu od D1 směrem k Běchovicím, kde proběhly stížnosti na podjatost hlavního města. „Systémová podjatost ale není problém jen tam, kde není odpor proti stavbě. Tam, kde odpor existuje, se jedná už o systémový nástroj ke zdržení a komplikacím v přípravě stavby,“ komentoval to zhruba před rokem Radek Mátl, ředitel Ředitelství silnic a dálnic.

V médiích ze svěřenských fondů expremiéra Andreje Babiše (ANO) se taky objevil otevřený dopis, který postup ministra kritizoval. V neposlední řadě se Agrofert ohradil prostřednictvím námitky podjatosti. Ta je součástí správního řádu a jde o nástroj, jakým se může účastník řízení (například právě řízení o odnětí dotace, pozn. red.) bránit proti případné podjatosti úředníků, kteří řízení vedou nebo se ho účastní.

Co konkrétně Agrofertu vadilo? „Jsme přesvědčeni, že tato vláda ke koncernu Agrofert a jeho jednotlivým firmám nepřistupuje stejně jako k jiným český firmám, a co nás především mrzí a zaráží, je to, že někteří členové vlády dokonce předjímají rozhodnutí správních orgánů, které sami řídí, a zasahují do nich,“ zdůvodnil loni v srpnu pro iROZHLAS.cz podání námitky mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský.

Narážel právě na šéfa resortu průmyslu, který loni v médiích několikrát hovořil o odebrání stamilionové dotace pro Penam jako o hotové věci. Více si můžete přečíst ZDE.

Jozef Síkela

@JozefSikela To, že Evropská komise neproplatí stomilionovou dotaci na linku na toustový chléb PENAM, bylo jasné od roku 2020. Minulá vláda si s tím "nevěděla rady".



Nyní EK vyhověla mé lednové žádosti o posudky na dotaci a MPO_tweetuje přistoupí k jejímu odebrání.

mpo.cz/cz/rozcestnik/… 99 1900

Vedení Agrofertu, kterému se Síkelův přístup nelíbil, má nyní ještě jednu možnost, jak se bránit. A tou je správní žaloba. Heřmanský se nechtěl k této variantě vyjádřit: „Naše jednotlivé procesní kroky nekomentujeme.“

Resort průmyslu ale o možné stížnosti k soudu neví. „Žádnou žalobu od koncernu Agrofert ministerstvo neobdrželo,“ sdělil serveru iROZHLAS.cz Marek Vošahlík z tiskového odboru.

A nedorazila ani na Městský soud v Praze, který by případně spor řešil, jak redakci sdělila tisková mluvčí Štěpánka Tykalová.

Odebírání dotací

Resort průmyslu prostřednictvím operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost rozděluje miliardy z eurofondů. Evropské erární peníze přes něj v minulosti tekly i do dceřinek koncernu Agrofert. Audit Evropské komise ke střetu zájmů šéfa hnutí ANO Andreje Babiše ale vše změnil.

Unijní auditoři došli k závěru, že bývalý premiér porušoval českou i unijní legislativu ke střetu zájmů, a dotace, které koncern čerpal během jeho vládního angažmá, tak byly vyplacené neoprávněně.

Úředníci resortu průmyslu tak mají přikročit k jejich vymáhání. Jednou z nich je i 100milionová dotace na stavbu nové výrobní linky na toustový chléb, o kterou požádala před sedmi lety ministerstvo průmyslu a obchodu Pekárna Zelená louka spadající pod Penam.

V popisu projektu pekárna uvedla, že půjde o linku „s výraznými inovačními prvky“, díky níž měla vyrábět zdravější a chutnější chleba bez konzervantů. Kontroloři ale zjistili, že pekárna ve skutečnosti použila už existující technologii. Podobný toastový chléb vyráběla německá společnost Lieken AG, která je rovněž členem skupiny Agrofert, už v roce 2013.

Na podzim 2021 tak zahájili takzvané řízení o odnětí dotace. Podobný krok by přitom podle Bruselu měli udělat i u dalších dotací – třeba u té pro plastikářskou firmu Fatra nebo zemědělský podnik Cerea. Stomilionovou dotaci pro Penam navíc vyšetřuje také policie a to pod vedením Evropského úřadu veřejného žalobce.