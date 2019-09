Správa železnic může přejezd ve Studénce nahradit podjezdem, rozhodli zastupitelé

Nechvalně známý železniční přejezd na koridoru ve Studénce na Novojičínsku nahradí podjezd. Zastupitelé schválili změnu územního plánu. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) jako investor tak může podle Českého rozhlasu Ostrava pokračovat v přípravě stavby. Před čtyřmi lety při nehodě na přejezdu zemřeli tři lidé. Studénka/Ostrava 16:59 14. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přejezd ve Studénce | Foto: Michal Polášek

Paní Hana bydlí ve Studénce nedaleko železničního přejezdu. Právě tady před čtyřmi lety polský řidič nerespektoval výstražná světla a na koleje vjel. Vzápětí do něj narazilo projíždějící pendolino. Nehodu nepřežili tři lidé, dalších asi dvacet se zranilo. SŽDC proto chce přejezd nahradit podjezdem. „Určitě to bude dobré, protože se to uvolní a všechno bude rychlejší,“ těší se paní Hana.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ve Studénce natáčela Monika Pustovková

Zastupitelé ve Studénce teď schválili změnu územního plánu, která stavbu podjezdu umožní. „Vydali jsme změnu územního plánu číslo jedna, která se dotýká dvou částí připravovaného projektu na řešení mimoúrovňového křížení železničního přejezdu a komunikace, která je teď v majetku Moravskoslezského kraje,“ říká starosta Libor Slavík (Studeňáci pro Studénku).

Devět nehod za osm dní. Slib o závorách na přejezdech po tragédii ve Studénce zůstal nesplněný Číst článek

Na rozhodnutí zastupitelstva čekala správa železnic. Díky němu může dál pokračovat v přípravě stavby. „Budeme pokračovat v územním řízení a po získání územního řízení začneme projektovat další stupeň dokumentace pro stavební povolení. To, předpokládám, by proběhlo v příštím roce,“ potvrzuje ředitel stavební správy východ SŽDC Miroslav Bocák.

Samotná stavba by podle Bocáka mohla začít v roce 2022. „Zaprvé je to vybudování nové obslužné komunikace pro nákladní dopravu, druhá část je vybudování vlastního podjezdu a na to navazuje úprava přilehlých komunikací,“ dodává Bocák. Plánuje, že práce by měly být hotové za tři roky.