‚Podmínky musí být srovnatelné a stejné.' Šlachta bude žalovat Piráty a Zelené kvůli ‚nepřiznané koalici'

Hnutí Přísaha se chystá podat žalobu na Piráty a Zelené kvůli jejich společné kandidatuře do sněmovních voleb. V pořadu Partie televize CNN Prima News to v neděli řekl Róbert Šlachta, který vede kandidátku hnutí v Ústeckém kraji. Podle něj obě strany kandidují v nepřiznané koalici. Samotné straně či hnutí stačí pro vstup do Sněmovny pět procent hlasů, dvoučlenná koalice musí získat aspoň osm procent a tříčlenná a početnější nejméně 11 procent.

Robert Šlachta na Pražském hradě

Róbert Šlachta, který vede kandidátku hnutí Přísaha v Ústeckém kraji | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Šéf Pirátů Zdeněk Hřib, který vede kandidátku strany v Praze, porušení pravidel odmítl. Na krajské soudy s žádostí o zrušení kandidátek SPD a Stačilo! se kvůli nepřiznaným koalicím plánuje příští týden obrátit i strana Volt Česko.

„Podle mého názoru musí být podmínky srovnatelné a stejné,“ řekl Šlachta. Podle něj je žaloba na Piráty a Zelené v poslední fázi příprav a Přísaha ji podá v úterý.

Šéf hnutí dodal, že nechápe, proč strana Volt ze svých žalob Piráty a Zelené vynechala. Spolupředseda Voltu Adam Hanka, který vede kandidátku hnutí v Libereckém kraji, novinářům v pátek řekl, že Zelení nemají na kandidátkách Pirátů takovou váhu jako u SPD a Stačilo! zástupci ostatních stran.

Lídr Pirátů Zdeněk Hřib označil v neděli krok Přísahy za snahu se před volbami zviditelnit. Podle Hřiba zákon předpokládá, že na kandidátkách jedné strany mohou být i zástupci jiných subjektů či nestraníci.

„Je to věc, která se děje běžně při každých volbách,“ řekl v Partii Hřib. Je přesvědčen o tom, že kdyby Piráti se Zelenými koalici měli, tak by osmiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny stejně překročili.

Strana Volt Česko v pátek oznámila, že se začátkem příštího týdne obrátí na krajské soudy s žádostí o zrušení kandidátek SPD a Stačilo! do sněmovních voleb. Její spolupředseda Adam Hanka novinářům řekl, že nepřiznané koalice obcházejí volební práh, což ohrožuje férovost voleb a důvěru v demokratický systém.

Za hnutí SPD letos kandidují i zástupci Trikolóry, Svobodných a PRO. Se Stačilo! se o návrat do Sněmovny pokoušejí komunisté a sociální demokraté.

Poté, co jdou do voleb jako jeden subjekt, jim stačí pět procent hlasů místo koaličních 11 procent. Podle Voltu postupují ale jako běžné koalice i v kampani. Žaloby chce strana podat v různých krajích samostatně, celkem jich připravuje 28.

Šéfka komunistů Kateřina Konečná, která vede kandidátku Stačilo! v Moravskéslezském kraji, řekla, že Stačilo! postupuje v souladu se zákony. Vnímá postup Voltu jako součást jeho kampaně. „Bojuje se proti nám na všech frontách,“ tvrdí Konečná.

Takzvané nepřiznané koalice nejsou podle odborníků v rozporu se zákonem. Jedinou oficiální koalicí letos zůstalo Spolu vládních stran ODS, TOP 09 a KDU-ČSL s potřebou získat aspoň 11 procent hlasů. 

