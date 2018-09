Podmínky osobních bankrotů mají šanci na zmírnění. Soud by měl hodnotit, jak se dlužník snaží

Sněmovna by mohla zmírnit podmínky takzvaného osobního bankrotu. Mezi poslanci se rýsuje jako nejpřijatelnější varianta, kdy by stačilo, že člověk ze svých dluhů za pět let splatil i méně než 30 procent. O tom, jestli se dost snažil, by rozhodl soud. Praha 14:50 7. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za pět let by dlužník mohl splatit i méně než 30 %. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Pavel Adámek z Prahy přišel o zaměstnání a přestal splácet leasing na auto.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Podmínky osobních bankrotů by se mohly zmírnit.

„Auto sebrali a dluh byl na světě. Z 80 tisíc během půl roku při předání dalším dvěma firmám se stalo 190 tisíc.“

Kromě toho dluží za škodu, kterou způsobil v mládí při autonehodě. Chtěl zkusit takzvaný osobní bankrot. Aby do něj mohl vstoupit, musel by být za pět let schopný zaplatit alespoň 30 % pohledávek.

„Tak jsme se vlastně dostali na částku, kdy já bych musel mít 15-18 tisíc čistý příjem.“

Jenže takový oficiální příjem jako číšník nemá a na oddlužení proto nedosáhne. V budoucnu by se to mohlo změnit, protože by už žádná vstupní hranice nebyla.

Oddlužovací byznys v Česku nezastavila ani změna zákona. Často se na něm podílejí i advokáti Číst článek

Za pět let by pak dlužník mohl splatit i méně než 30 %, pokud by soud uznal, že se dostatečně snažil. Právě s tím počítá pozměňovací návrh poslance Patrika Nachera z hnutí ANO.

Z předlohy by úplně zmizela původní sedmiletá vládní varianta, kde žádná hranice splacených dluhů není. Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek za hnutí ANO návrh podporuje.

„Myslím si, že ve výsledku po těch pěti letech se u někoho můžeme pohybovat na 10 %, 15 %, 20 % a půjde vždycky o to, jestli k tomu přistupoval odpovědně. Jestli pracoval, když ztratil práci, jestli hledal novou, jestli nežil nějakým zhýralým životem a tak dále,“ řekl Kněžínek Radiožurnálu.

Takovou změnu kritizuje vedoucí dluhového poradenství Člověka v tísni Daniel Hůle. Podle něj to může řadu lidí od vstupu do insolvence odradit.

„Člověk nebude mít jistotu, že když bude poctivě splácet, že mu to schválí. Spíš budou zůstávat v té šedé ekonomice, budou si vydělávat načerno a nebude to pro ně cesta ven,“ vysvětlil Hůle.

Počet osobních bankrotů vzrostl. Návrhů na ně naopak ubylo Číst článek

Návrh má velkou šanci projít sněmovnou. Pravicová opozice dosud změny odmítala s tím, že jde o morální hazard. To se ale mění, jak popsal předseda ústavně-právního výboru sněmovny Marek Benda z ODS.

„Celkem se směruje k tomu, že to bude poměrně konsenzuální. Varianta 7 let nula bych odhadoval, že vypadne, půjde se variantou 5 let a 30 % podkročitelných. A to se mi zdá mravné a slušné.“

Do zákona by se mohlo dostat taky snazší oddlužení seniorů. Poslankyně Kateřina Valachová z ČSSD navrhuje, aby trvalo tři roky.

Ústavně-právní výbor sněmovny tento týden o pozměňovacích návrzích nerozhodl. K insolvenční novele se vrátí koncem září.