Havlíček: Vyšší kompenzace připadnou podnikatelům s polovičním poklesem tržeb

Podnikatelé, kterým v důsledku protiepidemických opatření klesnou tržby o 50 procent a více, by mohli mít podle ministra průmyslu a obchodu v demisi Karla Havlíčka (ANO) nárok na vyšší kompenzace. Pokud se na tom shodne vláda, mohla by být stejná jako u předchozích výzev programů podpory. Havlíček to ve čtvrtek řekl na tiskové konferenci po mimořádném jednání kabinetu.

