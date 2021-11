Sedm otazníků nad milostí prezidenta. Proč Zeman odpustil víc, než podnikatel žádal?

V kauze kontroverzní prezidentské milosti pro podnikatele Pavla Podroužka Radiožurnál a server iROZHLAS.cz zmapovaly sedm nejasných okolností. Jsou nejen nad Podroužkovým zdravotním stavem, kdy i přes údajně vážnou nemoc zvládá podnikat, ale zcela jasno není ani v tom, za jakých okolností milost dostal a co přesně k jejímu udělení prezidenta vedlo. Doporučujeme Praha 6:15 21. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podroužek má být – alespoň podle žádosti o milost – už tři roky vážně nemocný. Ve skutečnosti se od roku 2019 se podnikatel dostal do vedení šesti firem | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

1. Podroužkovo podnikání

Podroužek má být – alespoň podle žádosti o milost – už tři roky vážně nemocný. Ve skutečnosti se od roku 2019 se podnikatel dostal do vedení šesti firem.

Jednu ze společností dokonce nechal zapsat do obchodního rejstříku deset dní poté, co ho prezident omilostnil.

Jde o českou pobočku společnosti EPI Private bank. Její mateřská firma sídlí v Dominikánské republice. I za tuto dominikánskou „matku“ sám Podroužek podle dokumentů z obchodního rejstříku jedná.

Z notářského zápisu uloženého ve sbírce listin dokonce vyplývá, že v dubnu 2019 navštívil daňový ráj osobně, aby firmu zapsal do tamního rejstříku. Informace jsou veřejně dostupné v obchodním rejstříku, je tedy otázka, zda o nich věděl i prezident Miloš Zeman a jeho aparát.

Podroužek žádost o milost nechtěl komentovat a nechtěl ani zveřejnit podrobnosti ke svému zdravotnímu stavu.

2. Nejasné transplantace

Podroužek při své výpovědi během soudního líčení kvůli řízení v opilosti tvrdil, že je zařazen do programu na výměnu hned dvou životně důležitých orgánů.

V transplantačních registrech ale vůbec nefiguruje. „Já jsem nikde u soudu nic takového netvrdil,“ obrátil Podroužek při konfrontaci. Soudní listiny ale dokládají opak.

3. Zdravotní dokumentace

Z jakých zdravotních zpráv Hrad a ministerstvo spravedlnosti vycházely, není jasné. A není ani veřejné, kdo zprávy psal. Ministryně spravedlnosti za ANO Marie Benešová řekla, že na ministerstvo přišly čtyři lékařské zprávy.

„Jsou podepsáni čtyři lékaři nezávisle na sobě. Chcete po mně, abych jim nevěřila?“ ptala se krátce poté, co Radiožurnál na kauzu upozornil. Podle ní tři zprávy předložila Podroužkova matka.

Ze samotného dokumentu ministerstva spravedlnosti, který shrnuje základní informace o Podroužkově zdraví, vyplývá, že ani úřad si jimi nebyl jistý. Hana Podroužková totiž poslala lékařské zprávy staršího data, z nichž jednoznačně neplynulo, že je závažně nemocný.

„Zdravotní stav obviněného je podle žadatelky velmi vážný po dobu tří let, často navštěvuje lékaře (...). Žadatelka k žádosti o milost připojuje lékařskou dokumentaci obviněného, tato však není aktuální a jednoznačně z ní nevyplývá, zda obvinění trpí závažnou chorobou nebo nevyléčitelnou chorobou bezprostředně ohrožující život,“ píše se v dokumentu, který server iROZHLAS.cz získal s pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím.

Úřad si proto podle ministryně vyžádal čtvrtou zprávu. Tu poskytl Podroužek a vypracovala praktická lékařka.

4. Třetí prezidentova abolice

Abolici udělil Miloš Zeman teprve potřetí za celou dobu svého prezidentování. V předchozích dvou případech byly důvody naprosto zřejmé. Na žádost státní zástupkyně zastavil v roce 2016 stíhání muže, který kvůli poškození mozku po cévní mozkové příhodě nebyl schopen chápat smysl trestního řízení.

V roce 2018 pak Zeman zastavil stíhání pro neplacení výživného u muže, který přišel o obě nohy. Zároveň mu odpustil roční vězení. Zeman před prezidentskými volbami v roce 2013 řekl, že milosti bude dávat jen ve striktně omezeném okruhu humanitárních případů.

Jako podmínky si stanovil, že pachatel nesmí mít na svědomí závažný trestný čin, musí mít vážné zdravotní problémy a zajištěné rodinné zázemí.

5. Žádost přišla ještě před obviněním

Podroužkova matka žádala prezidenta Miloše Zemana o zastavení stíhání pro svého syna v době, kdy vůbec obviněný nebyl.

Policie Podroužka začala stíhat za krácení daní až 13 dní poté, co na Hrad žádost o milost dorazila. Šlo o druhé obvinění, to předchozí totiž žalobkyně zrušila tři měsíce předtím, než žádost na Hrad dorazila.

Na dotaz, zda je obvyklé, aby podezřelý žádal o milost ještě dřív, než je vůbec obviněn, ředitel tiskového odboru Pražského hradu Jiří Ovčáček připustil, že není. „Nicméně to není vyloučené a v několika případech se tak již stalo,“ uvedl Ovčáček.

Kdy k tomu došlo, už neupřesnil. Ovčáček také zdůraznil, že z právního pohledu to nemá při udělení milosti vliv, prezident je oprávněn rozhodnout i o tom, aby se trestní řízení vůbec nezahajovalo.

6. Podroužek o prominutí podmínky nežádal

Pavel Podroužek o prominutí podmíněného trestu za jízdu v opilosti vůbec nežádal. Prezident mu podmínku odpustil ze své vlastní vůle.

Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček to vysvětluje tím, že Podroužek se v době podmínky dopustil dalšího trestného činu a prezident tak chtěl předejít tomu, aby podnikatel neskončil za určitých okolností ve vězení.

Konkrétně ho podle zjištění Radiožurnálu totiž policisté v březnu 2020 ve dvě hodiny ráno v Olomouci nachytali, jak řídí, ačkoliv v té době měl kvůli jízdě v opilosti odebraný řidičský průkaz. Z rozsudku olomouckého okresního soudu plyne, že za to zaplatil pokutu 60 tisíc.

„Toto další odsouzení sice bylo podle § 69 odst. 3 trestního zákoníku zahlazeno, nicméně i přesto zde zůstala určitá možnost, že by soud (při hodnocení toho, zda omilostněný vedl ve zkušební době podmíněného trestu řádný život) k tomuto odsouzení (vedle případných dalších skutečností) přihlédl a rozhodl o přeměně trestu na nepodmíněný,“ uvádí soud.

7. Hrad po uveřejnění upravil informace k milosti

Miloš Zeman měl milost podepsat pět dní před nástupem do nemocnice, tedy již 9. září. Pražský hrad ale nejdříve uváděl, že prezident rozhodl o udělení milosti 14. září, tedy v den, kdy nastoupil na zářijový pobyt v nemocnici.

Informaci Kancelář prezidenta republiky upravila v tiskové zprávě na svém webu krátce poté, co Radiožurnál a server iROZHLAS.cz na případ upozornily. Vedoucí kanceláře Vratislav Mynář to označil za chybu Hradu. „Byla to naše chyba, ano,“ připustil.