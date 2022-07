Policie se bude muset zabývat milostí pro Podroužka. Státní zástupkyně zrušila rozhodnutí kriminalistů

Policisté se budou muset dál zabývat případem milosti, kterou udělil prezident Miloš Zeman kvůli vážné nemoci podnikateli Pavlu Podroužkovi. Státní zástupkyně zrušila rozhodnutí, kterým kriminalisté kauzu odložili. Informoval o tom v pondělí server Seznam Zprávy. Omilostněný muž podle dřívějších zpráv médií dále podnikal, řídil své firmy nebo cestoval. Praha 15:01 25. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Podroužek a Miloš Zeman | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Detektivové uvedli, že nezjistili, že by byl spáchán trestný čin. Jejich rozhodnutí však dozorující státní zastupitelství zrušilo pro nezákonnost.

Státní zástupkyně usnesení o odložení věci pro nezákonnost a neodůvodněnost zrušila a vrátila věc policejnímu orgánu k doplnění prověřování o konkrétní úkony, sdělil serveru obvodní státní zástupce pro Prahu 2 Tomáš Svoboda.

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu v souvislosti s milostí prověřovali podezření z podvodu, respektive z padělání a pozměňování lékařské listiny. Muže, kterého pražští policisté stíhali za krácení daně se škodou zhruba 9,7 milionu korun, omilostnil Zeman v polovině loňského září.

Hrad k tomu tehdy uvedl, že muž trpí závažným chronickým onemocněním několika životně důležitých orgánů, a to až na hranici jejich selhávání. Napsal také, že „tato onemocnění jej ve svém souhrnu mohou ohrozit na životě“.

Radiožurnál a iRozhlas.cz následně informovaly, že omilostněným mužem je olomoucký podnikatel Pavel Podroužek, který se od roku 2019 dostal do vedení šesti firem a jednu ze společností nechal zapsat do obchodního rejstříku deset dní poté, co dostal milost.

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček k tomu tehdy sdělil, že Zeman vycházel ze zdravotních zpráv. Abolici spolupodepsal bývalý premiér Andrej Babiš (ANO). Podroužek uvedl, že milost pro něj byla „obrovské překvapení“, žádost podala jeho matka.