Podnikatel Římský, odsouzený za stomilionový daňový únik, chce ven z vězení. Jedná o tom soud

Před dvěma lety si vyslechl podnikatel Vlastislav Římský trest za to, že měl nelegální výrobou cigaret připravit stát na dani o více než 110 milionů korun. Kvůli dalšímu trestu za podvod s developerským projektem Seniorského domu Vojnice měl strávit za mřížemi celkem 7,5 roku. Jenže Římský chce z vězení ven. Jeho žádost o podmíněné propuštění projednává znovu Obvodní soud pro Prahu 6. Původní zpráva Praha 5:00 1. srpna 2025

Je sobota 30. července 2022 a do areálu bývalé sladovny v Příkazech na Olomoucku vtrhli policisté s celníky. Svým zásahem rozprášili mezinárodní gang ilegálních výrobců cigaret.

Později je obžalováno 14 lidí – čtyři Češi, osm Ukrajinců, jeden Rumun a jeden Bulhar – kteří měli nelegální výrobou cigaret připravit stát na dani o více než 110 milionů korun a porušit práva k ochranné známce hned dvou výrobců cigaret, jejichž přebaly zneužívali.

Hlavou, nebo taky „vrcholovým členem“ skupiny obžaloba označuje podnikatele z Olomoucka Vlastislava Římského, který si později vyslechne od soudů souhrnný trest 7,5 roku za mřížemi. A to nejen za zmiňovaný daňový únik, ale i za podvod s výstavbou Seniorského domu Vojnice. Kauzu přezkoumával i odvolací senát, ten ale původně udělený trest potvrdil.

Jenže po dvou letech ve vězení chce Římský na svobodu. Žádost – která se zakládá na uplynutí třetiny trestu a třeba i jeho „vzorném chování“ ve vězení – aktuálně projednává Obvodní soud pro Prahu 6. Ten už přitom v půlce května Římského podmíněné propuštění zamítl. Podnikatel se ale s verdiktem nesmířil, podal proti němu stížnost a nadřízený Městský soud v Praze mu dal za pravdu.

„Rozhodnutí soudu prvního stupně bylo zrušeno na základě stížnosti podané odsouzeným. Městský soud v Praze po přezkoumání napadeného rozhodnutí shledal, že odůvodnění soudu prvního stupně neobsahovalo dostatečné vypořádání se se všemi relevantními okolnostmi případu, což vedlo k závěru o potřebě nového projednání věci,“ vysvětlila zástupkyně tiskové mluvčí Městského soudu v Praze Kateřina Eliášová.

Původní usnesení tedy soud zrušil a obvodní soud se jím musí zabývat znovu a důkladněji. Na prvním jednání proběhl výslech předvolaných svědků. Na dalších soud předvolá třeba Libora Čiháka, který do spisu doplnil řadu důkazů, proč by Římského na svobodu soud pouštět neměl. O Čihákův výslech požádal kromě podnikatelových advokátů také státní zástupce.

Podívejte se na video ze zásahu celníků a policistů přímo v areálu bývalé sladovny, kde k výrobě tabákových výrobků docházelo.

V hledáčku policie

Římský se přitom dostal do hledáčku policie opakovaně. Posledním hřebíčkem byla právě nelegální výroba cigaret. Při zásahu, který policisté nazvali Kolosseum, se kriminalistům a celníkům podařilo na Olomoucku zajistit přes 17 milionů kusů cigaret, 25 tun tabáku a tabákového odpadu a desítky palet s filtry, papírky a obalovým materiálem. Do toho zajistili policisté u zadržených zhruba 3,8 milionu korun.

„Zejména případ Kolosseum je největší v oblasti odhalování nelegálních výroben za mnoho let zpátky, a to i v celoevropském měřítku,“ komentoval tehdy případ generální ředitel celníků Marek Šimandl.

Římského role v této skupině přitom byla podle obžaloby klíčová. To on totiž všechno řídil. „Organizoval a řídil nelegální výrobu, skladování a obchod s tabákovými výrobky. Rozhodoval, kdo bude členem skupiny, zajišťoval řidiče pro nákladní soupravy přepravující tabákové výrobky a dohlížel na překládku,“ vysvětlil po rozsudku mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala s tím, že to byl právě Římský, který jednal i se zahraničními odběrateli a zajišťoval odbyt vyrobených cigaret.

Trestaný byl podnikatel i za zmíněný a nikdy neuskutečněný developerský projekt Seniorského domu Vojnice na Olomoucku, díky kterému vyvedl z investičního družstva miliony korun.

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu řeší stále také kauzu někdejší Římského firmy Xena Praha, kvůli dodávce nekvalitního sportovního oblečení pro policisty a vojáky. Firma za zakázku získala od státu téměř 700 milionů korun, záhy ale odmigrovala s celým kapitálem do zahraničí.

Římský také krátce působil jako jednatel firmy Rodinné domy Satalice, proti které je už čtyři roky vedeno insolvenční řízení. Jak popsaly Seznam Zprávy, do developerského družstva totiž investovaly – podobně jako na Olomoucku – stovky lidí své úspory. A i když jim bylo slibováno, že se jim jejich investice vrátí zhodnocená, nikdy k tomu nedošlo.