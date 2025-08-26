Podnikatel Římský zůstává ve vězení. Soud mu opět zamítl žádost o podmíněné propuštění
Podnikatel Vlastislav Římský, odsouzený za stomilionový daňový únik při nelegální výrobě cigaret, zůstává ve vězení. Rozhodl o tom Obvodní soud pro Prahu 6. Podle soudce Nikoly Daňka totiž nesplnil časovou podmínku a nesplňuje ani podmínky polepšení a vedení řádného života. Římský s verdiktem nesouhlasí, jeho advokát po vynesení usnesení oznámil, že podá stížnost k Městskému soudu v Praze.
„Návrh odsouzeného Vlastislava Římského na podmíněné propuštění z výkonu trestu v trvání 7,5 roku se zamítá,“ vynesl svůj verdikt nad odsouzeným podnikatelem soudce Nikola Daněk.
Podle něj nesplnil Římský časovou podmínku, protože zatím nevykonal více než polovinu uloženého trestu.
„Vycházel jsem z paragrafu 88, který uvádí, že po třetině trestu může být trestaný propuštěn, pokud nebyl odsouzený za zvlášť závažný zločin, který spáchal jako člen organizované skupiny, nebo v její prospěch. Mám ale za to, že se jedná právě o tento případ, což mu přičetl jako přitěžující okolnost třeba Vrchní soud v Praze,“ vysvětlil své rozhodnutí soudce.
Římského obhájce Tomáš Pokorný avizoval už dopředu, že v případě nepříznivého verdiktu podá stížnost k Městskému soudu v Praze, což po vynesení rozsudku také potvrdil. Více případ nechtěl komentovat. „Nemám svolení od klienta,“ vysvětlil serveru iROZHLAS.cz.
Obvodní soud pro Prahu 6 se případem zabýval už podruhé. Původně Římského žádost o propuštění zamítl už na jaře. Případ mu ale vrátil nadřízený Městský soud v Praze s tím, že v usnesení našel nedostatky. Nařídil tak, aby se obvodní soud zabýval případem znovu.
Stomilionový daňový únik
Římský je zadržený od roku 2022, když ho policie obvinila z nelegální výroby cigaret a stamilionového daňového úniku.
Při policejním zásahu, který policisté nazvali Kolosseum, se kriminalistům a celníkům podařilo na Olomoucku zajistit přes 17 milionů kusů cigaret, 25 tun tabáku a tabákového odpadu a desítky palet s filtry, papírky a obalovým materiálem. Zároveň policisté zajistili zhruba 3,8 milionu korun.
„Zejména případ Kolosseum je největší v oblasti odhalování nelegálních výroben za mnoho let zpátky, a to i v celoevropském měřítku,“ komentoval tehdy případ generální ředitel celníků Marek Šimandl.
Podívejte se na video ze zásahu celníků a policistů přímo v areálu bývalé sladovny, kde k výrobě tabákových výrobků docházelo.
Podle soudu byla Římského role v této skupině klíčová – všechno totiž řídil a organizoval. „Organizoval a řídil nelegální výrobu, skladování a obchod s tabákovými výrobky. Rozhodoval, kdo bude členem skupiny, zajišťoval řidiče pro nákladní soupravy přepravující tabákové výrobky a dohlížel na překládku,“ vysvětlil po rozsudku mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala s tím, že to byl právě Římský, který jednal i se zahraničními odběrateli a zajišťoval odbyt vyrobených cigaret.
Kauza družstva Sumway: soud trestal jen za podvod s výstavbou seniorského domu Vojnice, padlo odvolání
Číst článek
Trestající rozsudek si podnikatel vyslechl i za nikdy neuskutečněný developerský projekt Seniorského domu Vojnice na Olomoucku, díky kterému vyvedl z investičního družstva Sumway miliony korun.
Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu set také zabývali kauzou někdejší Římského firmy Xena Praha, kvůli dodávce nekvalitního sportovního oblečení pro policisty a vojáky. Firma za zakázku získala od státu téměř 700 milionů korun, záhy ale odmigrovala s celým kapitálem do zahraničí.
Římský byl také spojený s firmou Rodinné domy Satalice, proti které je už čtyři roky vedeno insolvenční řízení. Jak popsaly Seznam Zprávy, do developerského družstva totiž investovaly – podobně jako na Olomoucku – stovky lidí své úspory. A i když jim bylo slibováno, že se jim jejich investice vrátí zhodnocená, nikdy k tomu nedošlo.