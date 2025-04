Podnikatel si objednal dva žhářské útoky, po jednom vzplál cenný zámek. Muž chce teď předčasně z vězení

Na svobodu se chce dostat podnikatel, který stál za dvěma veřejně známými žhářskými útoky. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdil předseda soudu, kde se bude žádost odsouzeného žháře projednávat. Muž si mimo jiné objednal požár barokního zámku, o který měl zájem. Chtěl tím snížit jeho cenu. Za své zločiny dostal devět let vězení. Trest si odpykává v pankrácké věznici. Praha 12:42 18. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Požár v zámku v Horním Maršově | Zdroj: Facebook Hasiči obce Horní Maršov

Pokud vše proběhne podle plánu, do jednací síně 310 Obvodního soudu pro Prahu 4 vejde 25. dubna v půl dvanácté Vladimír Racek. Z nedaleké věznice na Pankráci ho do budovy soudu sídlícího ve Vršovicích přiveze eskorta. Podnikatel bude soud přesvědčovat, proč by měl vyhovět jeho žádosti o podmíněné propuštění.

2:26 Zámek v Horním Maršově někdo zapálil úmyslně, motiv k pojistnému podvodu nemáme, tvrdí majitel Číst článek

„Je nařízeno veřejné zasedání, bude rozhodováno o podmíněném propuštění z výkonu trestu v trvání devíti let. Záruku (za odsouzeného) poskytl jeden subjekt, právnická osoba,“ potvrdil iROZHLAS.cz předseda soudu Martin Dvořák. Řízení povede soudkyně Simona Heranová.

Devět let dostal Racek za objednávku žhářských útoků. Při prvním požáru v listopadu 2017 vzplálo osm aut v autobazaru u Humpolce, o devět měsíců později zachvátil požár barokní zámek v Horním Maršově. Kulturní památka z roku 1792 přišla o věž a střechu. Racek si z trestu za obecné ohrožení včetně vazby odseděl více než polovinu.

‚V katastrofálním stavu‘

V době požáru byl zámek v nabídce realitní kanceláře k prodeji za 14,5 milionů korun. Racek řídil firmu, která o něj měla tehdy zájem. Jeho společnost si od tehdejšího vlastníka, firmy Sagna ruského podnikatele Sergeje Majzuse, zámek koupila za konečnou cenu 10 milionů.

Sedm měsíců po požáru zámku policie udeřila, při zásahu zadržela Racka, jeho spolupachatele Petra Fice a další čtyři muže. Druhý jmenovaný žhářské útoky naplánoval a zbytek je provedl. Škoda na zámku dosáhla pěti milionů korun, dřívější požár v autobazaru u Humpolce si vyžádal škodu na autech přibližně milion.



„Zámek je v současnosti v naprosto katastrofální kondici. Ale momentálně je v běhu jednání s potenciálním investorem o jeho možné záchraně. Jsem mírný optimista, že se to povede dohodnout a že celý prostor bude revitalizován a zapojen do života obce,“ řekl pro iROZHLAS.cz starosta Horního Maršova Pavel Mrázek.

Od Rackovy firmy převzala památku společnost Zámek Horní Maršov, kde byla jednatelkou jeho dcera. Loni zámek koupila firma Krkonoše Resort Invest investora Tomáš Votruby, který v Krkonoších vlastní několik hotelů. Od minulého roku je vedle vdovy po Petru Kellnerovi Renáty a jeho dcery Anny spolumajitelem hotelu Harmony ve Špindlerově Mlýně.

Druhý aktér: 11,5 let vězení

Zda Obvodní soud pro Prahu 4 Rackově prosbě vyhoví, bude záležet na několika faktorech. Zda nastoupil včas do vězení, jestli se v něm choval řádně nebo se zapojil do pracovních programů. Svou roli hraje i doporučení ředitele věznice či zda si Racek svou aktivitou vysloužil takzvané kázeňské odměny.

‚Došlo k řadě pochybení.‘ Objednal si požár barokního zámku, teď si stěžuje u lidskoprávního soudu Číst článek

Radiožurnál v říjnu 2022 upozornil, že Racek se obrátil na Evropský soud pro lidská práva. Prý se v Česku nedočkal spravedlivého procesu. „V mém případě došlo ze strany národních soudů k řadě zcela zásadních pochybení jak v rovině hmotného práva, tak práva procesního,“ napsal odsouzený podnikatel mimo jiné do stížnosti.

Argumentoval, že skutečná hodnota zámku byla necelých sedm milionů korun. Pokud by to tak bylo, mohl se u soudu ucházet o nižší trest. Justice prý také mylně přisvědčila závěru znalce, že zámek mohl shořet celý, kdyby nepřijeli hasiči. Rackův podnět evropské lidskoprávní instituci ale neměl na jeho případ vliv, dodnes sedí za mřížemi.

Kauzu policie rozkryla díky pečlivému ohledání místa činu, při kterém se našly zbytky vysoce hořlavých látek. Z nich vzešlo podezření na úmyslný požár. Po dalším prověřování policie nasadila odposlechy, na kterých se Racek a Fic o obou požárech bavili. Fic jako druhý hlavní aktér kauzy dostal trest 11,5 roku vězení.