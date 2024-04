Podobný vůz jsem ještě nežehnal, prohlásil biskup po posvěcení chladírenského vozu pro Ukrajinu

Třináct sanitek a jeden chladírenský vůz odváží v těchto dnech spolek Post Bellum jako humanitární dar na Ukrajinu. Sanitky odvezou dobrovolníci na frontu a chladírenský vůz dostane Vasyl Vyrozub, vojenský kaplan z Oděsy, který v něm bude převážet mrtvé vojáky. Vozidlo koupil Post Bellum za peníze z veřejné sbírky nazvané Poslední cesta domů. Ze 165 tisíc korun lidé darovali téměř 90 procent. Reportáž Praha 14:09 20. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spolu s chladírenským vozem míří na Ukrajinu i 13 sanitek | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

„Ať je tento vůz znamením jejich lásky k bližním a důkazem toho, že svým nasazením slouží zároveň tobě, stvořiteli a pánu života. Neboť ty žiješ a vládneš na věky věku. Amen,“ biskup Tomáš Holub teď několikrát za sebou svěcenou vodou kropí bílou dodávku.

„Podobný vůz jsem ještě v životě nežehnal a doufám, že zase dlouho žehnat nebudu. Ale myslím si, že je moc důležité být ve věcech modlitby také realisti,“ říká.

Dodávku dostane kněz Vasyl Vyrozub, který má za sebou pohnutý osud. Po začátku invaze se chtěl přeplavit na proslulý Hadí ostrov za ukrajinskými vojáky, ovšem zajali ho Rusové, drželi 70 dnů a také ho mučili. Vojenské pohřby vypravuje podle Martina Ocknechta z Post Bellum takřka denně.

„Po 70 dnech byl vyměněn, ale byl to pro něj jeden z formujících prožitků, protože on se plně ponořil do služby ukrajinské armády. Teď doprovází vojáky. Jednak jim pomáhá na frontě a jednak je bohužel jeden z jeho úkolů poslední doprovod na cestě domů,“ popisuje Ocknecht.

Vasyl Vyrozub za svoje postoje obdržel 17. listopadu loňského roku i cenu Paměti národa. Humanitární konvoj na Ukrajinu ale obsahuje podle Martina Ocknechta další materiál.

„Celková hodnota zboží je 15 milionů. Vezeme sedm terénních sanitek pro paramediky, vezeme tři klasické sanitky pro nemocnice ve Lvově, v Kyjevě a v Záporoží a pak vezeme samozřejmě spoustu vybavení,“ vyjmenovává.

Humanitární dary předají čeští dobrovolníci ukrajinským partnerům osobně, kdy a kde záleží na bezpečnostní situaci.

Biskup Tomáš Holub žehná chladírenskému vozu, který putuje na Ukrajinu | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas