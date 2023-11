Solidaritu s Izraelci přišly v Praze vyjádřit stovky lidí. Shromáždění krátce narušili podporovatelé Palestiny

Většina účastníků dorazila s izraelskými vlajkami. Lidé měli také transparenty s fotkami izraelských dětí i dospělých unesených Hamásem.

Ke konci shromáždění přišli na Staroměstské náměstí také podporovatelé Palestiny s transparenty upozorňujícími na palestinské oběti konfliktu. Transparent požadující ukončení zabíjení a okupace se na chvíli objevil i na věži Staroměstské radnice.

Přestože účastníci shromáždění pořádaného Federací židovských obcí požadovali, aby policisté skupinu podporující Palestinu z náměstí vykázali, policie jim nevyhověla. Zhruba tři desítky lidí však obestoupila, aby se skupiny nedostaly do konfliktu.

Měla připravené i těžkooděnce. Zástupci Palestinců po 17.00 pokojně odešli směrem k Václavskému náměstí. Krátce před tím skončilo i shromáždění na podporu Izraele.

‚Brutalita bez hranic‘

Radikální hnutí Hamás zaskočilo 7. října Izrael masivním útokem z palestinského Pásma Gazy na jih Izraele, kde podle tamních úřadů pozabíjelo na 1 400 lidí, většinou civilistů, a přes 220 jich odvleklo do pásma. „To, co se odehrálo 7. října, pro to se těžko hledají slova,“ prohlásil ve středu na shromáždění český premiér. Byla to podle něj brutalita bez hranic a útok na lidskost.

„Izrael nezbytně potřebuje přátele,“ řekl Fiala. Česko je podle něj jedním z nich a bude pro Izraelce jejich hlasem v Evropě. Premiér uvedl, že to slíbil také izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi při své návštěvě v Tel Avivu minulý týden.

Na středečním shromáždění nazvaném Společně pro Izrael vystoupili také vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková či vrchní zemský rabín Karol Sidon.

Federace židovských obcí chce podle svého vyjádření na webu pietou uctít oběti útoku Hamásu na Izrael. „Stále je více než 230 rukojmích, z toho mnoho dětí a žen, unesených a držených teroristy v pásmu Gazy. Jejich návrat musí být bezpodmínečně umožněn,“ uvedla organizace.

Podpora práv Palestinců

Na Václavském náměstí se 1. listopadu od 17.30 konala demonstrace a pochod na podporu práv Palestinců a za objektivní zpravodajství. Pořádala ji iniciativa Ne našim jménem! - Za spravedlivý mír na Blízkém východě.

Iniciativa svolala protest proti odvetným krokům v Pásmu Gazy, ke kterým přistoupil Izrael po útocích Hamásu, již minulý týden. Sešly se na ní stovky lidí.

Izrael po útoku teroristů zahájil bombardování Pásma Gazy a následnou pozemní operaci. Úřady v pásmu, kde Hamás vládne, tvrdí, že při odvetných izraelských útocích od té doby zahynulo více než 8500 Palestinců. Izrael prohlásil, že cílem jeho operace je vykořenit Hamás.